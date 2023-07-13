Компания с производством в Новосибирске присматривается к опустевшим площадям IKEA

— Мы в активной фазе переговоров, в том числе с МЕГАми, — цитирует агентство Корчагова.



При этом он отметил, что многие торговые площади в ТЦ, которые освободились после ухода с рынка иностранных игроков, уже заняты.



— Многие освободившиеся площадки от fashion (магазины одежды, обуви, аксессуаров. — Прим. ТАСС) уже заняты российским fashion. Поэтому на сегодняшний день мы рассматриваем ряд площадей и от IKEA, и от других игроков, которые освободились. Но найти в действующем торговом центре площадку 5–8 тыс. (квадратных метров. — Прим. ТАСС) оказалось не так просто, — добавил топ-менеджер.