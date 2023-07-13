Компания с производством в Новосибирске присматривается к опустевшим площадям IKEA

Арендатором помещений в закрывшемся гипермаркете сети ИКЕА может стать российская группа «Аскона», у которой есть производство в том числе и в Новосибирске.
Прежде «Аскона» была одним из крупнейших российских поставщиков шведской компании.
О том, что «Аскона» обсуждает возможность открытия своих магазинов на площадях, которые освободились в торговых центрах МЕГА после закрытия магазинов IKEA, заявил директор «Аскона В2С Россия и СНГ» Владимир Корчагов, пишет ТАСС.
— Мы в активной фазе переговоров, в том числе с МЕГАми, — цитирует агентство Корчагова.
При этом он отметил, что многие торговые площади в ТЦ, которые освободились после ухода с рынка иностранных игроков, уже заняты.
— Многие освободившиеся площадки от fashion (магазины одежды, обуви, аксессуаров. — Прим. ТАСС) уже заняты российским fashion. Поэтому на сегодняшний день мы рассматриваем ряд площадей и от IKEA, и от других игроков, которые освободились. Но найти в действующем торговом центре площадку 5–8 тыс. (квадратных метров. — Прим. ТАСС) оказалось не так просто, — добавил топ-менеджер.
Ранее «Аскона» открыла на юге Москвы первый гипермаркет Askona Home. Площадь объекта составляет 5 тыс. кв. м, в нем представлены как предметы мебели, так и более 8 тыс. наименований товаров для дома.
«Аскона» — российский производитель товаров для дома. Первоначальной специализацией компании были матрацы, которые она, в частности, делала и для ИКЕА. После ухода шведской компании с российского рынка владельцы «Аскона» решили расширить спектр выпускаемых товаров. У компании сейчас 10 производственных площадок в России, в том числе в Новосибирске. Кроме того, в России работает порядка 900 фирменных магазинов.
Самое крупное предприятие группы «Аскона» — это ООО «ТД Аскона». Его выручка в прошлом году превысила 40 млрд рублей (рост по сравнению с 2021 годом 20%), чистая прибыль составила около 920 млн рублей. Владельцем 100% долей является кипрская компания «Хейлкрофт Лимитед».
В Новосибирске «Аскона» представлена восемью торговыми точками. Одна из них работает в МЕГА — это небольшой магазин площадью порядка 180 кв. метров. Самая большая (порядка 500 кв. метров) торговая точка бренда расположена в ТЦ« Большая Медведица».
Прежде сообщалось, что в марте этого года на месте магазинов испанской группы INDITEX заработали торговые магазины новых брендов Vilet, ECRU и MAAG.