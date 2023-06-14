Носки путешествуют, а ты — нет. Новосибирец полгода наблюдает, как его заказ с Wildberries ездит по России в Казахстан и обратно

И все это выглядит довольно комично: у Wildberries между этими двумя точками — куда я заказал и куда пришел заказ — расстояние буквально в километр. По-хорошему, перекиньте вы этот заказ из одного пункта в другой. Я подумал, что так и будет, но нет, смотрю — заказ уехал на склад распределения Алма-Аты, потом — в Астану, потом смотрю, что он пересекает границу и оказывается в Екатеринбурге, а потом приходит в Коледино. Это под Москвой, я так понимаю, у них там распределительный склад и все оттуда идет. Ну я так посмеялся над этим. А заказ поехал на второй круг: Екатеринбург, Астана, Алма-Ата… И опять приходит не на тот адрес. И понеслось!

