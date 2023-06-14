Носки путешествуют, а ты — нет. Новосибирец полгода наблюдает, как его заказ с Wildberries ездит по России в Казахстан и обратно

Иногда жизнь подкидывает нам такие сюжеты, которые впору описывать сатирикам в своих книжках или комикам на сценах стендап-клубов. Казалось бы, что может забавного произойти в заказе носков и трусов на каком-нибудь маркетплейсе? Но оказывается, и тут может случиться неожиданный поворот. Новосибирский социолог Андрей Поздняков, который в последнее время находится в Казахстане по работе, в конце прошлого года заказал на Wildberries большое количество носков и прочей одежды. Говорит, цена была очень хорошая. Далее — от первого лица.
Я, кажется, изобрел (или, во всяком случае, обнаружил его существование) вечный двигатель.
У меня в Казахстане Wildberries почему-то не требуют мгновенной оплаты — только постоплата. Возможно, они знают, что могут быть какие-то проблемы. Где-то накануне Нового года, прям числа 29–30 декабря, я заказал на Wildberries совершенно стандартный набор: двенадцать пар носков, трусы, пара футболок и так далее. Какие-то совершенно банальные вещи. Обычно все добиралось до меня где-то за месяц, а тут смотрю по отслеживанию, что заказ пришел, но не по тому адресу.
И все это выглядит довольно комично: у Wildberries между этими двумя точками — куда я заказал и куда пришел заказ — расстояние буквально в километр. По-хорошему, перекиньте вы этот заказ из одного пункта в другой. Я подумал, что так и будет, но нет, смотрю — заказ уехал на склад распределения Алма-Аты, потом — в Астану, потом смотрю, что он пересекает границу и оказывается в Екатеринбурге, а потом приходит в Коледино. Это под Москвой, я так понимаю, у них там распределительный склад и все оттуда идет. Ну я так посмеялся над этим. А заказ поехал на второй круг: Екатеринбург, Астана, Алма-Ата… И опять приходит не на тот адрес. И понеслось!
Заказ реально ходит по кругу. Я, честно говоря, не следил постоянно за этим, но тут недавно залез, смотрю, а посылка так и катается. Я уже отследить все маршруты не могу, потому что там какое-то ограничение по количеству записей стоит, но по сегодняшний день заказ ходит по одному и тому же маршруту. На какой круг оно уже пошло — совершенно непонятно: приходит обратно в Коледино и опять в Казахстан — по новой.
Самое интересное, что отказ от получения стоит 600 тенге — это по курсу где-то 100 рублей. Но мне не хочется платить 100 рублей, чтобы отказаться от заказа. С какого перепуга? Я готов был забрать заказ и по другому адресу, там же дойти недалеко, но ты это просто не успеваешь.
Сначала, когда он пришел не по тому адресу, я подумал: «Ладно, дойду». А на следующий день смотрю, заказ, поскольку прибыл не на тот адрес, поехал назад. Я так понимаю, он приходит в пункт выдачи, там смотрят, что заказ пришел не на тот адрес, ставят какой-то крестик или галочку и сразу отправляют назад. То есть они не извещают меня, что заказ пришел на другой пункт и не просят забрать его.
Это какой-то невероятный пример, насколько система негибкая. Любая самая жесткая система должна иметь коэффициент гибкости, иначе она сломается. Я готов прийти на другой адрес, они просто могут тупо отменить этот заказ. Но нет, он просто с каким-то упорством фигачит по одному и тому же кругу.
Мне кажется, что это система не только бизнесовая, но и государственная. У нас тоже иногда: видно, что уже все провалилось, но все равно с каким-то упорством будут продолжать фигачить и фигачить дальше по тому же кругу. А любая конструкция должна иметь коэффициент гибкости. Иначе сломается.
В общем, пусть эти носки продолжают свой круговорот: надеюсь, он благотворно влияет хотя бы на статистику российско-казахстанского грузооборота.
Покупатели Wildberries постоянно сталкиваются со странностями в работе сервиса: например, отменить ошибочный заказ оказалось невозможно — так Наталья Лукьянова из-за опечатки лишилась 4 тысяч рублей.