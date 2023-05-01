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«Это просто кража денег»: постоянная покупательница Wildberries — еще об одном способе наживы сервиса на пользователях

Отменить заказ оказалось невозможно

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Отказаться от заказа до момента доставки и даже начала сборки товара на отгрузку по правилам площадки нельзя

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Претензий покупателей к Wildberries много. Больше всего недовольств вызывает платный отказ за возврат любого товара, даже испорченного, но одна из покупательниц столкнулась еще с одной неприятной стороной работы сервиса. В Wildberries нет возможности отменить заказ даже сразу после оформления. Постоянная покупательница Наталья Лукьянова случайно сделала заказ и лишилась почти 4 тысяч рублей. Договориться с сервисом об отказе до доставки товара ей не удалось. Публикуем ее историю от первого лица.

У площадки есть еще один способ наживы на миллионах клиентов. Я лично столкнулась с ним. Спустя несколько лет пользования этой удобной площадкой я получила первый негативный опыт, и, как оказалось, это распространенная проблема.

Когда выбираешь товар, то случается, что в корзине оказывается много позиций, но не все из них покупатель готов заказать сразу. У всех это случается по-разному. У кого-то ребенок залез в телефон и случайно выбрал заказ всех позиций корзины, у кого-то по невнимательности, у кого-то вообще какой-то техсбой случается. Но итог один — происходит оформление всей корзины товаров. Или бывают ситуации, когда по ошибке выбран не тот адрес для доставки (даже другой город).

Одно дело, когда там 2–3 позиции, но есть люди у кого там было значительно больше.

Например, у меня — 41. Всё бы ничего, но отказаться от заказа до момента доставки и даже начала сборки товара на отгрузку по правилам этой площадки нельзя, что нарушает закон о защите прав потребителей.

Даже если ты заметишь ошибку сразу и обратишься в поддержку — тебе ответят, что нет такой технической возможности. Я убила несколько дней на переписку как в чате на сайте, так и по электронной почте, но результат нулевой.

Товар в итоге в любом случае привозят, ты отказываешься от него, и с тебя списывают расходы на доставку обычно от 100 рублей и более за позицию. Для меня эта ошибка вышла в 3600 рублей. Это неправомерная кража денег у покупателя. Много кто попал в такую ситуацию, но мало кто попытался решить этот вопрос.

Адекватной связи с этой площадкой нет. Они просто игнорируют и не берут запросы в работу либо отвечают шаблонными фразами, которые не решают проблему. Спустя 2 дня бесконечной переписки по почте мое «официальное» обращение на почту все-таки зарегистрировали. Срок ответа установили в 10 дней. За это время все товары уже успели прийти в ПВЗ.

Такой ответ от сервиса получила покупательница

Такой ответ от сервиса получила покупательница

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И, оказывается, при отказе покупателя от товара маркетплейс еще и с ПВЗ удерживает деньги. Просто наживаются на пустом месте.

Это несправедливо и нечестно позволять и дальше им так обирать людей и нарушать закон. Я готовлю обращения в вышестоящие инстанции по этому вопросу.

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WildberriesWildberries в НовосибирскеОтказ от товараМаркетплейс
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