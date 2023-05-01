«Это просто кража денег»: постоянная покупательница Wildberries — еще об одном способе наживы сервиса на пользователях

У площадки есть еще один способ наживы на миллионах клиентов. Я лично столкнулась с ним. Спустя несколько лет пользования этой удобной площадкой я получила первый негативный опыт, и, как оказалось, это распространенная проблема.

Когда выбираешь товар, то случается, что в корзине оказывается много позиций, но не все из них покупатель готов заказать сразу. У всех это случается по-разному. У кого-то ребенок залез в телефон и случайно выбрал заказ всех позиций корзины, у кого-то по невнимательности, у кого-то вообще какой-то техсбой случается. Но итог один — происходит оформление всей корзины товаров. Или бывают ситуации, когда по ошибке выбран не тот адрес для доставки (даже другой город).