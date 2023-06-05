Редакция НГС выбрала «Малый бизнес года» на «Народной премии НГС»

На сцену за наградой вышли соосновательницы бизнеса Алиса Гринемаер и Анастасия Кравченко.

— Мы пришли и осознали, что можем получить эту награду. Это было неожиданностью. Перед выходом я посмотрела: мы приняли уже 60 тонн вещей от наших горожан. Я надеюсь, что в нашем городе будет появляться как можно больше социального бизнеса, — прокомментировали девушки.