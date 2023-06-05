Редакция НГС выбрала «Малый бизнес года» на «Народной премии НГС»: победителем стала одна компания из десяти, вошедших в шорт-лист.
Награду в этой номинации вручила главный редактор НГС Марина Малкова. Она рассказала, что в редакцию пришло больше 2 тысяч заявок. А победителем стал благотворительный магазин GUSTO.
На сцену за наградой вышли соосновательницы бизнеса Алиса Гринемаер и Анастасия Кравченко.
— Мы пришли и осознали, что можем получить эту награду. Это было неожиданностью. Перед выходом я посмотрела: мы приняли уже 60 тонн вещей от наших горожан. Я надеюсь, что в нашем городе будет появляться как можно больше социального бизнеса, — прокомментировали девушки.
Официальной датой рождения проекта считается 4 сентября 2015 года, когда он открылся на третьем этаже ТЦ «Москва». Его создали, чтобы люди избавлялись от ненужных вещей в шкафу: часть из них идет на благотворительность, часть — на продажу, часть — на переработку, ветошь.
Сейчас у GUSTO есть два магазина, один центр сортировки и выдачи вещей. А также на начало апреля 2023-го установлено 16 густобоксов (контейнеров для сдачи вещей) в 8 районах города.
Подробнее историю создания этого проекта мы рассказывали в этом материале.
Ранее мы рассказывали, какие новосибирские компании тоже получили статуэтку на «Народной премии НГС».