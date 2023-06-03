Киоск-кофейня и две новосибирские птицефабрики признаны Минпромторгом лучшими в России — кто еще победил

Киоск-кофейня Kuzina для водителей на Старом шоссе перед Матвеевкой признан лучшим нестационарным объектом в России. А «Лучшим объектом фастфуда» стала сеть «Чебурек Ми» из Новосибирской области. Это следует из протокола Минпромторга по результатам всероссийского конкурса среди ритейлеров (документ есть в распоряжении НГС).
В конкурсе также были представлены такие номинации, как «Лучший торговый город» (победители — Светлогорск и Магнитогорск), «Лучшая торговая улица», «Лучший розничный рынок», «Лучший мобильный торговый объект», «Лучший магазин», «Лучший оптово-продовольственный рынок». Победителей из Новосибирской области в этих категориях не было.
Зато ярмарка «Краснообская осень» и фестивали «В Сибири — есть» и «Золотой гребешок» вошли в число призеров. А «Новосибирская птицефабрика» и «Птицефабрика Октябрьская» признаны одними из лучших местных производителей. Торжественная церемония награждения прошла в столице 31 мая. Стоит отметить, что победителей во всех номинациях было несколько.
В конце мая в Новосибирске выбрали самую сексуальную красотку города — смотрим фото победительницы.