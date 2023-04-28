В Толмачево появился магазин с товарами от Putin Team — бренд продает бомберы за 14,5 тысячи

В Новосибирске появился первый магазин бренда спортивной одежды Putin Team Russia (PTR). Пока купить футболки и другую одежду с триколором по 3000 рублей можно будет только в аэропорту Толмачево.
Торговая точка PTR появилась в начавшем работать на этой неделе в полном объеме терминале С в «стерильной» зоне. В день открытия терминала магазин только готовили к открытию. Торговый павильон представляет собой «остров» в центре зала с входами с двух сторон. В оформлении используются цвета российского флага и черный цвет, который выбран фоном для вывески.
Putin Team Russia — бренд группы компаний «Портновская мануфактура "SHISHKIN"», созданной предпринимателем Дмитрием Шишкиным из Екатеринбурга. Дмитрию 35 лет, дизайном одежды он увлекся еще в подростковый период, сказано на сайте группы компаний.
Бренд Putin Team Russia создан в 2020 году. Внешне это просто современная спортивная и повседневная одежда, в оформлении части моделей которой используются цвета российского триколора, но никакой связи с личностью президента РФ ни на сайте бренда, ни во внешнем виде футболок, толстовок и
Цена на футболки PTR, по данным сайта бренда, начинается от 2999 рублей, бомбер (легкая куртка с молнией) стоит
Новые магазины скоро заработают и на месте закрытых магазинов брендов итальянской компании Inditex. Их названия уже заменили прежние торговые марки.