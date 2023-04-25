На месте Zara и Bershka в новосибирской МЕГЕ появились новые вывески — смотрим, как это выглядит

На месте Zara и других магазинов сети в торговых центрах Новосибирска появились новые вывески. Они напоминают те, которые были на магазинах ранее.

Новые вывески заметил журналист НГС в торгово-развлекательном центре МЕГА. Теперь на месте Zara официально откроется Maag, на месте Pull & Bear — Dub, вместо Stradivarius — Vilet, а на месте Bershka — Ecru.