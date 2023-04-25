На месте Zara и Bershka в новосибирской МЕГЕ появились новые вывески — смотрим, как это выглядит

На месте Zara и других магазинов сети в торговых центрах Новосибирска появились новые вывески. Они напоминают те, которые были на магазинах ранее.
Новые вывески заметил журналист НГС в торгово-развлекательном центре МЕГА. Теперь на месте Zara официально откроется Maag, на месте Pull & Bear — Dub, вместо Stradivarius — Vilet, а на месте Bershka — Ecru.
Ранее источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщил, что магазин Maag в ТРЦ «Галерея Новосибирск» готовится к открытию в Новосибирске. Туда привезли часть новой коллекции.
— В магазине появилась новая одежда, пока не все коллекции. Сейчас нас обучают, проводят тренинги, после начнем работу, — отметил источник.
Источник добавил, что точная дата открытия неизвестна.
Сейчас в магазины сети массово ищут сотрудников в Новосибирске. На сайте Maag есть ссылка, которая ведет на сайт по подбору вакансий, в Новосибирске ищут 17 специалистов для новых магазинов АО «Новая мода» (до октября 2022 года — АО «Зара СНГ»), российская «дочка» испанского холдинга Inditex.
Вакансии открыты в ТРЦ «Галерея Новосибирск», ТЦ МЕГА и ТРЦ «Аура», магазины ищут администратора, трех продавцов-кассиров в магазин Maag, трех продавцов-кассиров в магазин Dub (бывший Pull & Bear), трех продавцов-кассиров в магазин Vilet (Stradivarius), визуального мерчандайзера, ассистента старшего кассира, продавцов-кассиров и старшего кассира без привязки к конкретному магазину. Сколько будут платить сотрудникам, не сообщается.
Недавно мы писали о том, что Maag запустил сайт и показал новую коллекцию в стиле метавселенной.