Хорошие бариста, атмосфера и качественные зерна: новосибирцы объяснили, почему местные кофейни лучше столичных

Жители Новосибирска часто посещают кофейни и кондитерские, почти у каждого есть любимое заведение, куда хочется возвращаться ради вкусного кофе, приятной атмосферы и дружелюбных сотрудников. Вы еще можете предложить своих кандидатов на звание лучшей кофейни и кондитерской на пятой «Народной премии НГС». Журналист НГС прогулялась по центру города и узнала, какие кофейни больше всего приглянулись жителям, где самый лучший кофе, и чем местные кофейни хуже столичных.
Ксения, 19 лет и Ксения, 18 лет
— Нам нравится Brewsell, там цена соответствует качеству. Чаще всего забираем кофе с собой, потому что мало места и всегда люди толпятся. В заведениях Новосибирска не всегда хватает атмосферы, чтобы хотелось возвращаться снова и остаться внутри. Всегда много людей в том же Brewsell и длинные очереди.
Сергей
— Чаще всего я бываю в Skuratov, потому что там очень удобно работать: можно выпить кофе и сосредоточиться. Еще нравится Coffee Collective, по ценовому сегменту там дороже, но вкусно и уютно. Во всех остальных заведениях я бываю не часто, например, Shurubor, Pitchii, «Кофий Room», который недавно переименовали. Не слишком понравилось в Utopian Coffee, который находится в центре, хромают и сервис, и кофе. Я очень давно перестал ходить в PrimeTime, их в принципе по городу становится меньше.
Если сравнивать кофейни Питера и Москвы, то там совсем отсутствует сервис, сотрудникам всё равно на гостей. Например, если прийти в Skuratov в Новосибирске, то о твоем комфорте позаботятся, это очень приятно. Минус в том, что у нас многие кофейни забывают об альтернативных кофе, в основном в меню классический, если бы во всех кофейнях был фильтр и черный альтернативный кофе, то было бы прекрасно. В некоторых не хватает позиций в меню.
Иван, 28 лет и Дарья, 25 лет
— Мы ходим в «Академию кофе», Brewsell и Shurubor — это наши топ-3 заведения. Все кофейни в городе хорошие, но есть те, которые нравятся меньше: Kuzina, «Шоколадница». В «Чашке кофе» в аэропорту тоже не очень нравится, потому что слишком высокие цены. Иногда вкусный кофе бывает в пиццериях.
Приятно наблюдать, что рынок кофеен в городе развивается, например, Brewsell может составить конкуренцию кофейням из Санкт-Петербурга и Москвы. Было бы здорово, чтобы все кофейни развивались, расширялись. Главный минус, что не везде есть безлактозное молоко.
Алина, 22 и Карина, 23
— Мы прямо сейчас идем в Brewsell, если там нет очереди, то заходим, там вкусно. Еще нравится в Skuratov, там отличное качество зерен. Если не торопимся, то можем посидеть внутри, если торопимся, то берем кофе с собой. Мы всегда во всех заведениях покупаем латте с соленой карамелью или обычный латте. В кофейнях всё нравится, отличий особых с другими городами нет. У нас в городе развит рынок кофеен. Раньше нам нравился Blackwood, но сейчас сдулся немного.
Важную роль играет местоположение: если часто гуляешь в центре города, то обязательно будут фавориты. Возле моего дома есть Cuba Coffee, там очень нравится. Меня узнают бариста, они прекрасные: прихожу, и мне сразу готовят то, что мне нужно.
Валерия, 24 года
— Люблю Brewsell, начала в последнее время сюда ходить, обычно пью чай масала карамельный. Бариста пока не запомнили, я не так часто захожу. Всё нравится, даже не могу сказать, что в кофейнях города есть что-то плохое. Внутри некоторых заведений не хватает атмосферы, какой-то определенной тематики. Чаще всего в кофейнях провожу время с подругой, болтаем.
Екатерина, 30 лет и Юлия, 26 лет
— Нравится в «Академии кофе» и «Куликовском». Обычно я покупаю бейгл, напитки выбираю специфичные, например сибирский раф с горой сливок. Из обычного — капучино на обычном или растительном молоке. Иногда хочется что-то интригующее. Кофейням не хватает пандусов и хочется, чтобы в городе было больше точек «Академии кофе».
Наташа, 33 года
— Самые любимые — Coffee Collective, нравится кофе в Skuratov, в Brewsell можно быстро взять кофе и убежать. В кофейнях стараюсь не есть, больше нравится дома. В заведениях со стилем всё хорошо, иногда большие очереди в Brewsell, это немного огорчает.
Дорогие читатели, пишите в комментариях свой топ кофеен Новосибирска, где вы покупаете напитки и выпечку. Не забудьте, что до 7 мая вы можете предложить свое любимое заведение на звание «Кофейня и кондитерская года» в пятой «Народной премии НГС».