Хорошие бариста, атмосфера и качественные зерна: новосибирцы объяснили, почему местные кофейни лучше столичных

Сергей

— Чаще всего я бываю в Skuratov, потому что там очень удобно работать: можно выпить кофе и сосредоточиться. Еще нравится Coffee Collective, по ценовому сегменту там дороже, но вкусно и уютно. Во всех остальных заведениях я бываю не часто, например, Shurubor, Pitchii, «Кофий Room», который недавно переименовали. Не слишком понравилось в Utopian Coffee, который находится в центре, хромают и сервис, и кофе. Я очень давно перестал ходить в PrimeTime, их в принципе по городу становится меньше.

Если сравнивать кофейни Питера и Москвы, то там совсем отсутствует сервис, сотрудникам всё равно на гостей. Например, если прийти в Skuratov в Новосибирске, то о твоем комфорте позаботятся, это очень приятно. Минус в том, что у нас многие кофейни забывают об альтернативных кофе, в основном в меню классический, если бы во всех кофейнях был фильтр и черный альтернативный кофе, то было бы прекрасно. В некоторых не хватает позиций в меню.

