«Меня уволят, а кто ипотеку платить будет?»: как Wildberries в Новосибирске переживает бунт — репортаж из пунктов выдачи

В ожидании забастовки

— Вы работаете?

Миловидная женщина лет 35, которая натирает полы в абсолютно пустом пункте выдачи заказов, торопливо кивает и возвращается за стойку — она здесь за менеджера и за уборщицу сразу. Протягивает сканер, чтобы читать штрихкод заказа, но, увидев пресс-карту, молча качает головой, а затем глазами показывает вправо и вверх.

Там в углу, под потолком, — немигающий черный глаз камеры видеонаблюдения.

— А у вас есть штрафы?

Менеджер едва заметно кивает, но уже после уточняющего вопроса о том, много ли ей приписало руководство, понимает: одними жестами здесь не обойтись.