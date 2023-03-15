«Сначала фигню подписали — теперь бастуют»: что происходит с Wildberries и что делать покупателям — разбираем с юристом

Второй день по всей стране пылает скандал с Wildberries. Забастовку начали владельцы и работники пунктов выдачи заказов. Они заявляют, что сервис задушил их штрафами и тяжелыми условиями работы и отказываются открывать точки для покупателей. Wildberries спешно вносит изменения в оферту и заявляет, что откажется работать с бастующими ПВЗ. Объясняем, из-за чего разгорелся спор, почему его нельзя назвать забастовкой, как можно решить конфликт и что делать покупателю, если он не может получить товар.
Что происходит
С 14 марта в части пунктов выдачи заказов Wildberries перестали обслуживать клиентов. Недовольство прокатилось по всей стране — наиболее массовые закрытия были в Москве, Екатеринбурге, Барнауле, Иркутске и еще ряде городов.
По данным Telegram-канала «MEGA бунт», в котором собираются недовольные владельцы ПВЗ, забастовка началась из-за изменений условий работы со стороны Wildberries. Компания, по их данным, ввела огромные штрафы за возврат покупателями бракованных или несоответствующих заказу товаров. Их стали начислять именно на пункты вывоза, а не на поставщиков.
Оферта — это предложение заключить сделку, регулируемое Гражданским кодексом РФ. В ней изложены все условия для заключения договора. Если получатель оферты принимает её, то договор считается заключённым на оговоренных в ней условиях.
Владельцы ПВЗ заявили, что оферту компания регулярно меняла с лета прошлого года и только в своих интересах. Они требуют пересмотра условий, нормального графика работы, своевременных выплат зарплат и снятия штрафов. В Москве они приехали к главному офису компании.
Сегодня, 15 марта, забастовка продолжается, но в Новосибирске пункты продолжают выдавать товар. С вечера 14 марта на сайтах появились десятки объявлений о продаже ПВЗ. Бизнес пытаются продать по всей стране, при этом чаще всего объявления касаются Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Московской области, но есть и предложения в других регионах. Все они опубликованы за последние сутки.
Что в оферте
Человек или компания, которые хотят организовать ПВЗ, работают с Wildberries по оферте. Постоянно вносимые в нее изменения и стали одной из главных причин бунта.
Для того чтобы организовать пункт выдачи, нужно отправить заявку — право на подключение по «Программе 1» в том или ином месте отдается тому, кто предложит больше денег. Такую заявку признают «приоритетной». Действующие пункты можно приобрести по «Программе 2». Минимальное предложение — 400 тысяч рублей.
В оферте ПВЗ фигурирует как исполнитель, а заказчиком выступает Wildberries. Из последних изменений — пункт 8.15, который запрещает владельцам публиковать, распространять оскорбительную, недостоверную информацию о компании, клиентах и партнерах. Штраф — 100 тысяч рублей. Также в пункте перечислено предупреждение о запрете публикации в любой форме неуважительного и негативного отношения к Wildberries, призывов к противоправным действиям.
Wildberries оставил за собой право в одностороннем порядке вносить любые изменения в оферту и правила и другие документы. Действовать изменения начинают с момента их опубликования. Исполнитель при этом обязан не менее одного раза в день обновлять страницу с офертой и следить за изменениями. При этом Wildberries может в одностороннем порядке расторгнуть договор, предупредив ПВЗ об этом за три дня. Это же может сделать и ПВЗ, но возместив все убытки компании. Договор будет считаться расторгнутым через 30 дней. Оферта опубликована на официальном сайте Wildberries и без приложений содержит 22 страницы формата A4/
«Это спор между юрлицами»
Разгоревшийся скандал можно разделить на две части. В нем участвуют три стороны: Wildberries, владельцы ПВЗ и работники ПВЗ.
С юридической точки зрения спор между Wildberries и владельцами ПВЗ забастовкой назвать нельзя. Забастовку могут устраивать работники организации, в которой они трудоустроены и с действиями которой они не согласны.
— В первом случае это спор между двумя юрлицами: Wildberries и тем, кто подписал с ним договор. Нужно внимательно смотреть, что прописано у них в договоре — какие штрафы и кто начисляет, на каком основании и кто может приостановить работу. Если владельцы ПВЗ будут «бастовать», то это нарушение договора и они будут нести ответственность за это. То, что Wildberries какие-то штрафы применяет к ним, нужно рассматривать в суде. Сначала фигню подписали — теперь бастуют. Они согласились на те условия, что прописаны в договоре, — объяснил корреспонденту НГС юрист в сфере охраны труда Евгений Павлов. — Сторона, которая считает, что ее права нарушены, должна идти в суд и решать там этот вопрос. При этом она обязана дальше продолжать исполнение договора, фиксируя все нарушения прав со стороны Wildberries. Потом в суде доказывать, что компания вышла за пределы договора.
Владельцы ПВЗ должны оспаривать именно через суд незаконно и необоснованно начисленные штрафы, если с маркетплейсом договориться не получается. При этом они обязаны выплачивать зарплату работникам, которые у них трудоустроены. А вот сотрудники ПВЗ могут устроить забастовку. Но не Wildberries, а той компании, в которой они трудоустроены — будь то ООО или ИП, если на них повесили штрафы или не выплачивают зарплату.
Право на забастовку прописано в статье 409 Трудового кодекса. Устраивать ее не могут лишь некоторые специалисты — врачи, полицейские, сотрудники МЧС, то есть те, от кого зависят жизни других людей. Трудовое право применимо лишь в случае с конфликтом между самим ПВЗ и его сотрудниками, а не между маркетплейсом и другими сторонами спора.
Что делать работникам ПВЗ
Сотрудникам пункта выдачи нужно решать вопрос с зарплатой и штрафами со своим работодателем. С жалобами можно обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру.
— Нужно смотреть трудовой договор. По какой причине работнику выписывается штраф? Если товар некачественный, бракованный, то виноват работодатель, который его продал, не установил правильные и справедливые отношения с Wildberries, — перечислил Евгений Павлов. — Отношения тут переплетаются друг с другом. ПВЗ — это посредник, но который тоже должен торговать хорошим товаром и следить за документами.
Если зарплату не выплачивают больше двух недель, то с заявлением нужно обратиться в следственный комитет.
— Просто так высчитать деньги с работника нельзя. Нужно доказать вину в ущербе. Просто взять оштрафовать и не платить зарплату нельзя, — добавил специалист. — Если зарплату не платят больше двух недель, то нужно уведомить работодателя и сидеть дома, ждать выплаты. Это законное право работника.
Если зарплату не выплачивают больше трех месяцев, то здесь наступает уголовная ответственность по статье 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат».
Что делать покупателям
Многие клиенты сервиса с 14 марта столкнулись с закрытыми дверьми ПВЗ и не могут получить пришедший товар. Напомним, что отказ от заказа у Wildberries теперь платный.
— Нужно зафиксировать то, что пункт был закрыт — сделать фото, видео и обязательно позвонить на горячую линию Wildberries, — посоветовал Евгений Павлов. — Лучше еще письменно обратиться в компанию и зафиксировать, что такого-то числа пункт был закрыт, получить товар не смог.
Юрист советует поставить в известность и Роспотребнадзор региона покупателя, что компания не стала оказывать услугу.
— Сообщите, что не можете получить товар. Это претензия у физлица к юрлицу — владельцу ПВЗ. Штрафные санкции должны быть в этом случае оплачены тем, кто не стал оказывать услугу, — подчеркнул юрист. — Воздержаться или нет от покупок — это должен решать каждый сам. Конечно, такой скандал бьет по репутации компании и люди могут уйти на другие площадки.
Реакция прокуратуры и позиция Wildberries
Прокуратура Московской области накануне начала проверку из-за ситуации с Wildberries
— В ходе проверки будет дана принципиальная правовая оценка порядка привлечения работников к осуществлению трудовых функций, выплаты им заработной платы, принятия локальных актов, устанавливающих обжалуемые ими правила начисления штрафных санкций, — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры России, которая будет контролировать проверку.
Wildberries также вчера озвучили свою позицию по поводу забастовок. Ответ компании опубликовало издание РБК. В Wildberries заявили, что данные о закрытии пунктов выдачи и забастовках не соответствуют действительности. Глава пресс-службы компании Валерий Прокопьев заявил, что в офис нагрянули около 10–15 человек, которые отказались предоставлять свои данные.
— Соответственно, у нас нет уверенности, что это были действительно наши партнеры. Телеграм-каналы раздули из мухи слона и представили это как «бунт» или «штурм» партнеров, но они представляют лишь 0,1% от их общего количества, — цитирует Валерия Прокопьева издание.
Он также уверил, что сотрудничество с партнерами, «выбирающими нецивилизованные формы протеста» будет остановлено.
Сейчас в Госдуме проходит совещание из-за скандала, но, как сообщает Telegram-канал BAZA представители Wildberries на встречу не пришли. В обсуждении ситуации принимают участия владельцы ПВЗ, представители Минпромторга и депутаты Госдумы.
С проблемой возврата товара в Wildberries покупатели сталкиваются время от времени — подробно об этом можно почитать в авторской колонке журналиста НГС Дмитрия Косенко.