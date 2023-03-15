«Сначала фигню подписали — теперь бастуют»: что происходит с Wildberries и что делать покупателям — разбираем с юристом

Разгоревшийся скандал можно разделить на две части. В нем участвуют три стороны: Wildberries, владельцы ПВЗ и работники ПВЗ.



С юридической точки зрения спор между Wildberries и владельцами ПВЗ забастовкой назвать нельзя. Забастовку могут устраивать работники организации, в которой они трудоустроены и с действиями которой они не согласны.

— В первом случае это спор между двумя юрлицами: Wildberries и тем, кто подписал с ним договор. Нужно внимательно смотреть, что прописано у них в договоре — какие штрафы и кто начисляет, на каком основании и кто может приостановить работу. Если владельцы ПВЗ будут «бастовать», то это нарушение договора и они будут нести ответственность за это. То, что Wildberries какие-то штрафы применяет к ним, нужно рассматривать в суде. Сначала фигню подписали — теперь бастуют. Они согласились на те условия, что прописаны в договоре, — объяснил корреспонденту НГС юрист в сфере охраны труда Евгений Павлов. — Сторона, которая считает, что ее права нарушены, должна идти в суд и решать там этот вопрос. При этом она обязана дальше продолжать исполнение договора, фиксируя все нарушения прав со стороны Wildberries. Потом в суде доказывать, что компания вышла за пределы договора.