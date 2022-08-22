«Бывшие владельцы угрожают застрелить»: аукционер рассказал, как покупает арестованное имущество на торгах

Ярославцу Василию Манахову 31 год. Себя он называет аукционером. Его основной заработок — покупка и перепродажа имущества на торгах. Василий пришел в эту сферу около 10 лет назад. После окончания вуза искал, чем заняться. Знакомый предложил пройти курсы по торгам по банкротству. Парни скинулись на курс. Прошли его. И дело пошло.
Мы часто публикуем подборки арестованного приставами имущества должников. Цены на квартиры, машины, землю выглядят выгоднее рынка. Мы расспросили Василия, насколько дешевле на самом деле можно купить вещь на торгах, реально ли хорошо зарабатывать на перепродаже купленного имущества и как новичку поучаствовать в аукционе за понравившийся объект. Читайте наше интервью.
Легковые машины почти нереально купить с дисконтом
— Многие считают, что на торгах имущество можно купить значительно дешевле его рыночной цены. Поэтому самый первый вопрос — это правда или миф?
— Есть объекты, которые можно купить реально дешевле. Но за каждый «вкусный» лот придется побороться — нужно просмотреть множество предложений, удачно сделать выбор. Из десяти лотов, дай бог, один будет ниже рынка. И то это снижение не сверхсущественное. К тому же можно заявиться на торги. А в ходе аукциона цену могут поднять гораздо выше рынка. Например, легковую машину практически нереально с большим дисконтом купить. Максимум 10–15% от рынка. Ниже рынка продается в основном то, что мало кому нужно, неликвидные объекты. Например, какие-то коровники, земли сельхозназначения, которые заросли, и, как только ты их купишь, администрация и Россельхознадзор начнут требовать, чтобы ты привел их в должный вид. Какие-то нежилые, подвальные помещения без ремонта, с проблемами, затоплениями, в которые нужно много вложить, чтобы привести в нормальное состояние. Узкоспециализированное оборудование можно купить со снижением цены в 30–50%. Раньше, когда я только начинал, выгодных предложений было больше.
— Реально ли потом продать вот эти специфические объекты, которые купишь ниже рынка?
— На любой товар есть свой покупатель. Обычно всё продается, только, может быть, не сразу.
— Когда ты покупаешь имущество на торгах, это всегда кот в мешке или можно заранее его посмотреть, узнать состояние?
— Есть несколько видов торгов. Первые — это торги по банкротству физических лиц или организаций (после объявления их банкротами имущество описывается и передается конкурсному управляющему для реализации), вторые — муниципальные торги, когда администрации городов и районов продают свое имущество, третьи — торги судебных приставов. В торгах по банкротству и муниципальных торгах обычно можно заранее посмотреть имущество. У судебных приставов с этим сложнее. Они далеко не всегда предоставляют такую возможность. В основном у них приходится покупать вслепую. Это большой риск. Поэтому мы предпочитаем покупать объекты именно на торгах по банкротству и муниципальных торгах. В основном сейчас все торги проходят на электронных площадках. Их около 50. Самые популярные — это lot-online, sberbank-ast, m-ets. Муниципальное имущество выставляется на площадке torgi.gov.ru. Имущество, продаваемое судебными приставами, — на сайте fssp.gov.ru.
У одного не получится, а другой станет миллионером
— Вы один покупаете имущество или скидываетесь по нескольку человек?
— В основном вдвоем, втроем, вчетвером. Иногда и больше людей привлекаем. Скидываемся, выкупаем. Потом перепродаем.
— А себе что-то оставляли?
— По мелочи. Покупали машины типа «Газелек», «буханок», некоторое время их использовали в личных целях для перевозки каких-то вещей. Потом все-таки продавали.
— Может ли такое занятие быть основным источником дохода?
— У меня это основной источник дохода. Но у всех по-разному. Это зависит от конкретного человека. У одного не получится, а другой станет миллионером.
— Сколько объектов вы покупаете в месяц?
— В среднем 1–2. Сейчас я собственник 9 объектов. В основном это здания.
— А вообще это конкурентный бизнес? Много желающих купить что-то на торгах?
— Сейчас уже да. Тема становится всё более популярной, и конкуренция от месяца к месяцу ужесточается.
— Какой товар самый популярный на торгах?
— Легковые автомобили. Потому что их потом легче продать, чем помещения или оборудование. Но можно ли сделать это с выручкой — большой вопрос. Люди, которые этим занимаются, говорят, что все-таки процентов 10–15% можно получить сверху. Но я бы все-таки от таких покупок воздерживался. Потому что мало ли какая деталь выйдет из строя, пока ты ее перепродаешь. После этого ты можешь уйти в ноль или даже в минус. Мне больше нравится работать с коммерческими нежилыми помещениями. Было несколько классных помещений, которые удалось приобрести и потом успешно реализовать.
— А какая у вас была самая большая выручка, которую удалось получить при перепродаже имущества?
— Где-то в семь раз больше цены покупки. В деньгах это около двух миллионов рублей. Это было в прошлом году. Мы купили здание бывшего детского сада в Ивановской области. Покупатели, правда, оказались своеобразные. Мы с ними полгода вели переговоры. В итоге договорились. Они купили это здание для организации дома престарелых.
— А самые интересные объекты какие были?
— Самый необычный объект, который мы купили, — это дорожное покрытие рынка в поселке Некрасовском. Это асфальт и забор вокруг. Причем сам земельный участок в этот лот не входил. Предложили купить местным предпринимателям. В итоге желающие нашлись.
— Экономический и политический кризис, который сейчас ощущается в мире, как-то изменил ситуацию с торгами?
— С конца февраля примерно на два месяца всё как-то замерло. На торги стало меньше выставляться объектов. И продаж уже купленных нами объектов почти не было. Никто не знал, что делать, обесценятся или не обесценятся деньги. Потом достаточно быстро цены на жилую недвижимость, на автомобили начали повышаться. Нежилая недвижимость осталась примерно в том же диапазоне. И покупательская способность снизилась. Потому что стало меньше звонков. Как ситуация отразилась на количестве, допустим, банкротств, будет известно чуть позже. Как правило, имущество после банкротства появляется только через полгода-год на торгах.
Бывшие владельцы угрожают застрелить
— Приходится ли пересекаться со старыми владельцами купленного вами имущества? Как они реагируют на то, что у них отнимают собственность?
— Периодически приходится контактировать со старыми собственниками. Примерно в 15% случаев. Довольно часто они чинят какие-то препятствия, даже угрожают. Например, купил машину, ее еще надо забрать у прежнего владельца. А он может сказать, что ее у него уже нет, он ее якобы два дня назад в кювет завалил. Или купил здание, начал его ремонтировать, но тут приходит прежний хозяин и говорит, что внутри у него оставалось имущество, обвиняет в том, что мы его выкрали, пишет заявление на нас. Приходится потом разбираться. Продавцам главное — процедуру провести. Они, например, говорят: «Вот теперь этот гараж по документам ваш, идите забирайте его». А то, что бывший хозяин может угрожать застрелить вас, если вы приблизитесь, их уже не волнует.
— Как поступаете в таких ситуациях?
— По-разному. Бывает, и полицию приходится привлекать.
Можно зайти на торги и с 1000 рублей
— Может ли человек, который никогда ничего не покупал на торгах, легко начать это делать?
— Если у вас в этой сфере вообще нет никакого опыта и знаний, желательно все-таки пройти обучение — посмотреть хотя бы, как это работает, узнать какие-то базовые вещи. Потому что есть множество подводных камней. Сейчас много платных и бесплатных курсов в интернете.
— Что за подводные камни могут попасться?
— У нас, например, была такая ситуация: мы оплатили задаток — 50 тысяч рублей (это необходимо для участия в торгах) за покупку имущества обанкротившегося сельхозпредприятия. И буквально на следующий день вышло определение суда, что банкротство прекращено, потому что заявитель (тот, кто подавал на банкротство) отказался от своих требований. Это была налоговая, и там была какая-то налоговая амнистия. У конкурсного управляющего отобрали доступ к счету в банке, с которого можно было вернуть задаток. Чтобы кто-то получил доступ к счету, нужно, чтобы организация снова начала работать, чтобы был руководитель. Но бывший глава на тот момент отошел от дел. Нового человека, который захотел бы возглавить предприятие с долгами, не находилось. Организация не была вновь воссоздана. В итоге мы остались без задатка.
— С какой минимальной суммой можно заходить в эту сферу?
— Есть лоты и за рубль, и за два. Попробовать можно абсолютно с любой суммой. Например, купить надувную лодку за 1000 рублей. Но если, не зная всех особенностей, сразу вложить большую сумму, ничего хорошего может не выйти.
— Много ли приходится вкладывать средств в купленное имущество, чтобы его выгодно продать?
— Как правило, расходы всегда есть. Даже банально оплатить объявление на «Авито» надо. Если это машина, то хотя бы какое-то базовое обслуживание провести — патрубки, свечи, масло в двигателе поменять. Иногда бывает, что эти расходы составляют около 5% от стоимости покупки, а бывает, что в разы превышают ее. Всё зависит от объекта.
— В каких торгах — по банкротству, муниципальных или судебных приставов — проще участвовать новичку?
— Проще всего в муниципальных. Здесь к вам, скорее всего, отнесутся доброжелательно, всё расскажут и покажут, даже могут помочь с оформлением документов.
— Может быть какое-то мошенничество со стороны продавца?
— Такая возможность практически исключена. Если взять торги по банкротству, то там выставляют имущество на продажу арбитражные управляющие. Это специально подготовленные люди, у них есть четкий регламент действий, и они, как правило, дорожат своей репутацией. Исключением могут стать случаи, если они сами чего-то не знают. Например, продают машину, которая стоит в другом городе, а ее уже всю разворовали, один корпус остался. Со стороны администраций тоже какие-то незаконные действия маловероятны. Они все должностные лица, за нарушения с их стороны предусмотрена уголовная ответственность.
Как начать покупать на торгах
— В целом алгоритм на всех видах торгов примерно одинаковый:
- зайти на сайт, где проходят торги. По фильтру посмотреть, что вообще продается, характеристики имущества. Что касается торгов по банкротству, то лучше использовать агрегатор, который аккумулирует с 50 площадок все объявления. Например, tbankrot.ru, торги-россии.рф;
- чтобы технически поучаствовать в торгах, понадобится электронная подпись. Ее можно заказать у удостоверяющего центра. Стоимость электронной подписи — в среднем от 3 до 20 тысяч в зависимости от набора площадок. То есть надо посмотреть, какая площадка вас интересует, подобрать подходящую электронную подпись, оформить ее;
- зарегистрироваться на торговой площадке;
- внести задаток за понравившийся лот (обычно это 5–20% от начальной цены);
- подготовить пакет документов. Какие документы нужны, как правило, оговаривается в извещении о проведении торгов — оно есть у каждого лота. Для физического лица это обычно только паспорт;
- загрузить документы на электронную площадку, поставить подпись и отправить. Организатор должен прислать в ответ решение, что ваша заявка соответствует требованиям;
- на определенный день назначаются торги. На электронной площадке надо зайти в соответствующий раздел. Там будет отражен лот, начальная цена. Вам предложат сделать следующий шаг, то есть предложить сумму, за которую вы готовы выкупить объект. Также будет видно, какие цены предлагают другие участники. Вы можете предложить больше;
- если вы победили на торгах, то в период от одного до пяти рабочих дней с вами связывается организатор торгов и предлагает заключить договор купли-продажи, вы его подписываете, оплачиваете покупку и идете регистрировать свои права на имущество.