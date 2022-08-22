«Бывшие владельцы угрожают застрелить»: аукционер рассказал, как покупает арестованное имущество на торгах

Легковые машины почти нереально купить с дисконтом

— Многие считают, что на торгах имущество можно купить значительно дешевле его рыночной цены. Поэтому самый первый вопрос — это правда или миф?



— Есть объекты, которые можно купить реально дешевле. Но за каждый «вкусный» лот придется побороться — нужно просмотреть множество предложений, удачно сделать выбор. Из десяти лотов, дай бог, один будет ниже рынка. И то это снижение не сверхсущественное. К тому же можно заявиться на торги. А в ходе аукциона цену могут поднять гораздо выше рынка. Например, легковую машину практически нереально с большим дисконтом купить. Максимум 10–15% от рынка. Ниже рынка продается в основном то, что мало кому нужно, неликвидные объекты. Например, какие-то коровники, земли сельхозназначения, которые заросли, и, как только ты их купишь, администрация и Россельхознадзор начнут требовать, чтобы ты привел их в должный вид. Какие-то нежилые, подвальные помещения без ремонта, с проблемами, затоплениями, в которые нужно много вложить, чтобы привести в нормальное состояние. Узкоспециализированное оборудование можно купить со снижением цены в 30–50%. Раньше, когда я только начинал, выгодных предложений было больше.

