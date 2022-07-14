Новокузнецк — и точка: владелец бывшего «Макдоналдса» зарегистрировал компанию в Кузбассе
Новая компания позволит не афишировать состав владельцев и финансовые результаты
Владелец российских предприятий бывшего «Макдоналдса», кузбасский бизнесмен Александр Говор зарегистрировал новую компанию, название которой совпадает с новым брендом его сети фаст-фуда.
АО «Вкусно — и точка» («ВиТ») с уставным капиталом в
Единственным владельцем компании, по данным «Контур.Фокуса», является Александр Говор — единственный учредитель ООО «ГиД» (сибирский франчайзи сети «Макдоналдс» до ее ухода с российского рынка) и покупатель бизнеса «Макдоналдса» в России.
Основным предприятием «Макдоналдса» в России до сих пор являлось ООО «ПБО».
В пресс-службе компании на запрос НГС ответили, что «пока не могут это комментировать».
Однако, если Александр Говор захочет перевести все имеющиеся у него сейчас активы, связанные с бывшим «Макдоналдсом», в это новое предприятие, то именно Кузбасс станет получателем местных налогов, которые будет платить АО «ВиТ» (прежде всего, налог на прибыль).
У нового предприятия есть еще один нюанс. «Вкусно — и точка» зарегистрировано как акционерное общество. Это позволит владельцу в частности не афишировать финансовые результаты и состав акционеров. В отличие от ООО, у которых в открытых базах раскрыт состав учредителей и их доли, АО достаточно просто указать держателя реестра.
Ранее, когда стало известно о сделке с «Макдоналдсом», Александру Говору пришлось неоднократно объяснять, почему его компания «ГиД» (управляла заведениями Макдоналдс в Сибири) все пять лет своего существования работала с убытками.