Новокузнецк — и точка: владелец бывшего «Макдоналдса» зарегистрировал компанию в Кузбассе

Владелец российских предприятий бывшего «Макдоналдса», кузбасский бизнесмен Александр Говор зарегистрировал новую компанию, название которой совпадает с новым брендом его сети фаст-фуда.



АО «Вкусно — и точка» («ВиТ») с уставным капиталом в 200 тысяч рублей зарегистрировано 13 июля в Новокузнецке по адресу ул. Невского, 1а. По данным 2ГИС, по этому адресу расположено всего одно предприятие — инвестиционная компания «Инрусинвест», которая была учреждена Александром Говором (сейчас ее владельцем указана Светлана Говор).