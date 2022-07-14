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Новокузнецк — и точка: владелец бывшего «Макдоналдса» зарегистрировал компанию в Кузбассе

Новая компания позволит не афишировать состав владельцев и финансовые результаты

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Одна из уличных скульптур Новокузнецка

Одна из уличных скульптур Новокузнецка

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Владелец российских предприятий бывшего «Макдоналдса», кузбасский бизнесмен Александр Говор зарегистрировал новую компанию, название которой совпадает с новым брендом его сети фаст-фуда.

АО «Вкусно — и точка» («ВиТ») с уставным капиталом в 200 тысяч рублей зарегистрировано 13 июля в Новокузнецке по адресу ул. Невского, 1а. По данным 2ГИС, по этому адресу расположено всего одно предприятие — инвестиционная компания «Инрусинвест», которая была учреждена Александром Говором (сейчас ее владельцем указана Светлана Говор).

Единственным владельцем компании, по данным «Контур.Фокуса», является Александр Говор — единственный учредитель ООО «ГиД» (сибирский франчайзи сети «Макдоналдс» до ее ухода с российского рынка) и покупатель бизнеса «Макдоналдса» в России.

В новосибирском заведении «Вкусно — и точка» на Гагаринской

В новосибирском заведении «Вкусно — и точка» на Гагаринской

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Основным предприятием «Макдоналдса» в России до сих пор являлось ООО «ПБО». 6 июня 100% долей в нем компании «Клуб Отель», которая полностью принадлежит Александру Говору. Выручка ПБО в 2022 году составила 75,2 млрд рублей, чистая прибыль — 2 млрд рублей.

В пресс-службе компании на запрос НГС ответили, что «пока не могут это комментировать».

Однако, если Александр Говор захочет перевести все имеющиеся у него сейчас активы, связанные с бывшим «Макдоналдсом», в это новое предприятие, то именно Кузбасс станет получателем местных налогов, которые будет платить АО «ВиТ» (прежде всего, налог на прибыль).

У нового предприятия есть еще один нюанс. «Вкусно — и точка» зарегистрировано как акционерное общество. Это позволит владельцу в частности не афишировать финансовые результаты и состав акционеров. В отличие от ООО, у которых в открытых базах раскрыт состав учредителей и их доли, АО достаточно просто указать держателя реестра.

Ранее, когда стало известно о сделке с «Макдоналдсом», Александру Говору пришлось неоднократно объяснять, почему его компания «ГиД» (управляла заведениями Макдоналдс в Сибири) все пять лет своего существования работала с убытками.

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