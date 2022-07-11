Сайт IKEA снова начал принимать заказы (но не у всех)
Как и обещали в компании, распродажа возобновилась после выходных, однако доступна она только избранным
У части пользователей днем 11 июля заработала распродажа на сайте IKEA. Клиентов встречает баннер о том, что сейчас можно купить товары онлайн.
— Продажа осуществляется, пока есть доступные интервалы для доставки и самовывоза в вашем городе, — говорится на сайте. — По мере обработки поступивших заказов мы будем открывать новые интервалы, чтобы у каждого была возможность совершить покупку.
Однако часть пользователей всё еще не может открыть сайт и воспользоваться предложением. Их на сайте встречает такое сообщение:
Напомним, IKEA объявила об окончательном уходе с российского рынка
5 июля в России должна была начаться большая онлайн-распродажа товаров бренда уже для всех желающих, но утром на сайте был доступен только каталог с информацией о наличии и возможности доставки каждого товара, но не было возможности добавить их в корзину, а к вечеру сайт и вовсе перестал открываться.
6 июля на сайте появилась форма, заполнив которую нужно было дождаться звонка специалиста и завершить заказ по телефону. Однако и новая система распродаж дала сбой — в течение получаса поля для заполнения заявки попросту перестали отображаться. «Форма закрыта. Автор формы уже закончил сбор данных и закрыл эту форму», — было сказано на сайте.
В пятницу, 8 июля, в компании заявили, что возобновят распродажу после выходных.