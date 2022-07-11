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Кризис-2022

Сайт IKEA снова начал принимать заказы (но не у всех)

Как и обещали в компании, распродажа возобновилась после выходных, однако доступна она только избранным

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Попытки купить хоть что-то на распродаже IKEA превратились в настоящий квест

Попытки купить хоть что-то на распродаже IKEA превратились в настоящий квест

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У части пользователей днем 11 июля заработала распродажа на сайте IKEA. Клиентов встречает баннер о том, что сейчас можно купить товары онлайн.

— Продажа осуществляется, пока есть доступные интервалы для доставки и самовывоза в вашем городе, — говорится на сайте. — По мере обработки поступивших заказов мы будем открывать новые интервалы, чтобы у каждого была возможность совершить покупку.

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Однако часть пользователей всё еще не может открыть сайт и воспользоваться предложением. Их на сайте встречает такое сообщение:

Не всем повезло попасть на распродажу

Не всем повезло попасть на распродажу

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Напомним, IKEA объявила об окончательном уходе с российского рынка 15 июня 2022 года. Решение объяснили нарушением логистических цепочек в сложившейся рыночной ситуации. В конце июня компания устроила распродажу для своих сотрудников. Мы рассказывали, как это происходило.

5 июля в России должна была начаться большая онлайн-распродажа товаров бренда уже для всех желающих, но утром на сайте был доступен только каталог с информацией о наличии и возможности доставки каждого товара, но не было возможности добавить их в корзину, а к вечеру сайт и вовсе перестал открываться.

6 июля на сайте появилась форма, заполнив которую нужно было дождаться звонка специалиста и завершить заказ по телефону. Однако и новая система распродаж дала сбой — в течение получаса поля для заполнения заявки попросту перестали отображаться. «Форма закрыта. Автор формы уже закончил сбор данных и закрыл эту форму», — было сказано на сайте.

В пятницу, 8 июля, в компании заявили, что возобновят распродажу после выходных.

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