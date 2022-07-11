Сайт IKEA снова начал принимать заказы (но не у всех)

У части пользователей днем 11 июля заработала распродажа на сайте IKEA. Клиентов встречает баннер о том, что сейчас можно купить товары онлайн.

— Продажа осуществляется, пока есть доступные интервалы для доставки и самовывоза в вашем городе, — говорится на сайте. — По мере обработки поступивших заказов мы будем открывать новые интервалы, чтобы у каждого была возможность совершить покупку.