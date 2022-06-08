Владелец сети «Ярче!» закрыл магазины своего нового проекта — конкурента Fix Price

Судя по отсутствию рекламы новой сети, проект был экспериментальным, и пока никакого желания развивать его дальше у KDV нет. В базе 2ГИС сейчас все открытые ранее магазины в Новосибирске уже числятся не просто закрытыми, но и удаленными из списка (это случилось в апреле-мае). Единственная торговая точка под таким названием работает сейчас в Бердске на улице Лелюха. Сайт по найму персонала давно не обновлялся — на нем по-прежнему указаны все те торговые точки, которые были на нем еще осенью прошлого года (то есть до того, как сеть заработала).

