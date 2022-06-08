Владелец сети «Ярче!» закрыл магазины своего нового проекта — конкурента Fix Price
От сети Hit Super Price осталась одна торговая точка в Бердске
Все магазины сети Hit Super Price в Новосибирске закрылись. Сеть создавалась KDV Group и выглядела, как попытка предложить покупателями конкурента федерального ритейлера Fix Price.
Первые магазины сети Hit Super Price заработали в декабре прошлого года. Они были открыты той же компанией «Камелот-А», что управляет сетью «Ярче!» (принадлежит одному из крупнейших производителей снеков и сладостей в России KDV Group).
В KDV Group никак не комментировали новый проект. Вся информация официальная о новой сети ограничивалась сайтом для желающих там работать. Сами магазины находились по большей части в удаленных районах и располагались по соседству с торговыми точками сети «Ярче!». Формат первых магазинов напоминал федеральную сеть Fix Price. Здесь так же львиную долю составляли непродовольственные товары (бытовая химия, предметы гигиены и ухода за телом, посуда и домашняя утварь). Единственным отличием был лишь размер магазинов. Hit Super Price соотносился с Fix Price примерно так же, как торговые точки «Ярче!» соотносятся с «Пятерочкой» или «Магнитом».
Судя по отсутствию рекламы новой сети, проект был экспериментальным, и пока никакого желания развивать его дальше у KDV нет. В базе 2ГИС сейчас все открытые ранее магазины в Новосибирске уже числятся не просто закрытыми, но и удаленными из списка (это случилось в апреле-мае). Единственная торговая точка под таким названием работает сейчас в Бердске на улице Лелюха. Сайт по найму персонала давно не обновлялся — на нем по-прежнему указаны все те торговые точки, которые были на нем еще осенью прошлого года (то есть до того, как сеть заработала).
В KDV Group на письменный запрос НГС не ответили.
ООО «Камелот-А» является операционной компанией для сети «Ярче!». Владелец 100% долей в ней — ООО «Ярче», а оно уже через еще одну компанию принадлежит, по данным «Контур.Фокус», создателю KDV Group Денису Штенгелову (80%), а также Игорю Семенову (18%) и Марии Каржиловой (2%). «Камелот-А» в 2021 году продал товаров на 64,4 млрд рублей, получив чистый убыток в размере 1 млрд рублей. Владеющее этой компанией ООО «Ярче» показало прибыль в размере 200 млн рублей при выручке всего в 4 млн рублей. На балансе у компании при этом находится активов на 11,6 млрд рублей.
Это не первый экспериментальный розничный проект в Новосибирске, который не получил развития. В 2020 году компания «Лента» открыла на улице Курчатова магазин под брендом «365+» («365» — это собственная торговая марка «Ленты» для товаров минимальной цены). До сих пор это единственный магазин под таким названием в городе.