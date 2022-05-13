«Боялась нарваться на бандитов». Как многодетная мама занялась производством расписных гробов
Мария Горбунова рассказала, почему решила запустить такой нестандартный бизнес
Марии Горбуновой 37 лет, она бухгалтер по образованию и мама троих детей. Семья Марии — одна из множества обычных московских семей. Что необычно, так это дело, которое она выбрала для себя. Мария — владелец мастерской по производству дизайнерских гробов.
Как всё начиналось
В 2020 году умер свекор Марии, интересный и неординарный человек. Столкнувшись с волокитой похоронных мероприятий, Мария поняла, насколько стандартизировано в России всё, что касается ритуальных услуг. Выбор гробов был невелик: либо однообразные деревянные, либо вульгарные, с позолотой, кислотно-яркой обивкой и рюшами.
— И тогда у меня впервые промелькнула мысль: не пора ли изменить представление о том, каким должно быть прощание с дорогими для нас людьми?
После похорон свекра Мария начала обдумывать свой план. Она поняла, что необходимо создать именно новое решение — красивые, современные гробы, не отталкивающие, впрочем, своей эклектичностью. И, конечно, более доступные по цене, чем «традиционно элитные».
«Ребрендинг» для похорон?
— Тема смерти в нашей культуре довольно табуирована, поэтому даже для меня реализация идеи виделась чем-то невероятным и странным, — вспоминает Мария. — Но время шло, и я понимала: мне очень хотелось бы воплотить свой замысел в жизнь.
Направление мысли Марии определило, по ее словам, отношение к смерти в других культурах. Например, в некоторых африканских странах похороны больше похожи на фестиваль: люди в ярких костюмах поют и танцуют, провожая родственников в последний путь. Гробы там тоже можно встретить разные — ярко разукрашенные и даже в форме животных.
Яркие краски соседствуют с памятью об умерших и в культуре Латинской Америки. В Мексике каждый год отмечается праздник El día de los muertos, или День мертвых. В этот день люди наряжаются в яркую одежду, раскрашивают лица и чествуют ушедших родственников. В их понимании со смертью человек не исчезает бесследно, а переходит в лучший мир, что само по себе — достойный повод праздновать.
— Что, если удастся создать нечто необычное и у нас? — подумала Мария. — Не станет ли появление красивых, оригинальных, элегантных гробов началом трансформации традиционной удушливо-драматичной печали на похоронах в светлую грусть? Я хотела, чтобы люди могли отдать дань памяти своим любимым (а ведь среди них много творческих, интересных людей), уважая их вкусы даже в момент прощания.
От идеи к воплощению
Вопреки опасениям Марии, ее муж и близкие друзья хорошо встретили идею создания мастерской и предложили всестороннюю помощь. Название бренда, по словам Марии, пришло само — Artcof (от англ. art — «искусство» и coffin — «гроб»).
— Фактических сложностей тоже оказалось немало. Первое, с чем мы столкнулись, — это необходимость арендовать помещение. Не каждое подходит под наши нужды — и не каждому арендодателю подходим мы. То же самое с поисками художников. Прямо скажем, не все готовы расписывать гробы, — объясняет Мария. — Дальше реклама. Оказалось, что из-за того, что наша продукция относится к трагической тематике, такую рекламу можно выдавать только при соответствующем запросе. Не порадовали также цены на рекламу у блогеров и на рекламных щитах на дороге. Представьте только — повесить баннер на месяц на один щит на МКАД стоит почти
Сложности, с которыми столкнулось зарождающееся дело, Мария, не отчаиваясь, преодолевала. Ей помогали советом и делом родные и друзья. Наконец мастерская начала свою работу.
Чем вдохновлен дизайн
Размышляя о будущем дизайне своих изделий, Мария вспомнила об эстетике уже упомянутого Дня мертвых в Мексике. К этому празднику мексиканцы расписывают узорами небольшие керамические черепа и кладут их на могилы умерших родственников.
— Мы с мужем много путешествуем, — рассказывает Мария. — В наших поездках я не раз любовалась итальянской керамикой, узорами на тканях, слегка небрежной росписью на сицилийских плитках и тарелках. Эти узоры и цвета и вдохновили некоторые дизайнерские решения, которые мы позже разработали.
Мария вспоминала всё, что когда-либо радовало глаз, что казалось ярким, но не вычурным, а действительно красивым. Например, любимые ею украшения из муранского хрусталя — разноцветные браслеты и серьги, переливающиеся на солнце.
Весь этот эстетический опыт и стал основой для дизайна линейки изделий.
Как создаются дизайнерские гробы?
Пока что мастерская слишком маленькая, чтобы принимать много заказов, да и клиентская база еще невелика. Но работа идет слаженно, Мария с гордостью говорит о своем производстве.
— Иногда после завершения работы мы проводим профессиональную фотосессию (да, гробам она тоже нужна, как и любым товарам).
По словам Марии, спрос на изделия мастерской пока оценить сложно, но интерес она видит большой и рассчитывает в ближайшие пару месяцев наладить работу с ритуальными организациями.
На пройденный путь Мария оглядывается с радостным удивлением. О сложностях она говорит как о неизбежных, но преодолимых препятствиях:
— Тема непростая, о смерти у нас говорить избегают, само это может вызывать у человека негативную реакцию. К тому же свою порцию недовольства мы получили из-за цены за нашу продукцию. И, должна сказать, мы работаем в этом направлении. У нас очень высокие издержки производства, поскольку мы делаем штучный товар. Но тем не менее нам уже удалось согласовать более выгодные условия с несколькими подрядчиками. Так мы рассчитываем значительно снизить стоимость расписной модели.
И все-таки удивительно, как много близких мне людей встретили мою идею с готовностью помочь и как тепло приняли нашу работу первые потенциальные клиенты. Мы поняли, как много людей согласны с нашей философией.
На просьбу дать совет начинающему предпринимателю, чьи идеи столь же необычны, Мария улыбается:
— Спросите меня через год. Я ведь и есть тот самый начинающий предприниматель, в чьей голове поселилась, на первый взгляд, безумная задумка. Но я оказалась, видимо, достаточно безумной, чтобы воплотить ее. И ни о чём сейчас не жалею.