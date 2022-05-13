«Боялась нарваться на бандитов». Как многодетная мама занялась производством расписных гробов

— И тогда у меня впервые промелькнула мысль: не пора ли изменить представление о том, каким должно быть прощание с дорогими для нас людьми?

После похорон свекра Мария начала обдумывать свой план. Она поняла, что необходимо создать именно новое решение — красивые, современные гробы, не отталкивающие, впрочем, своей эклектичностью. И, конечно, более доступные по цене, чем «традиционно элитные».

«Ребрендинг» для похорон?

— Тема смерти в нашей культуре довольно табуирована, поэтому даже для меня реализация идеи виделась чем-то невероятным и странным, — вспоминает Мария. — Но время шло, и я понимала: мне очень хотелось бы воплотить свой замысел в жизнь.