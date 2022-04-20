«Мотивы могут быть политическими»: новосибирского нотариуса хотят лишить статуса — за него вступились риелторы

Нотариальная палата Новосибирской области подала в суд на нотариуса Игоря Папилина с требованием лишить его полномочий — в его защиту выступили новосибирские риелторы, которые не исключают политических мотивов для «показательной расправы».
Более десяти представителей агентств недвижимости Новосибирска подписали открытые письма в Нотариальную палату НСО и Нотариальную палату России — их возмутила информация об отзыве полномочий одного из новосибирских нотариусов. Копии писем имеются в распоряжении редакции. Среди подписантов — «Центральное агентство недвижимости», «Макромир», Центр оценки и экспертизы «Компромисс», «Риэлтор Груп», «Обмен квартир», «Ваш выбор», «Ново-Николаевскъ».
— Профессиональное сообщество риелторов Новосибирска выражает крайнюю обеспокоенность появившейся информацией о возможном лишении статуса нотариуса Игоря Викторовича Папилина. Данное решение стало неожиданностью для всех нас, — говорится в одном из писем. — Десятилетия плодотворного и профессионального сотрудничества позволяют утверждать, что
Риелторы, подписавшие открытые письма, рассказали журналисту НГС, что Игорь Папилин часто брался за сложные случаи оформления сделок с недвижимостью.
— Сколько мы работали — всё в пределах законодательства, он не терпел незаконных вещей. Просто он очень активный и подвижный — в основном нотариусы из своих кабинетов не хотят выходить: по тюрьмам ездить, к лежачим больным, какие-то сложные вещи отказываются делать, боятся, вдруг что-то не так будет. Его всегда в таких случаях вызывали, какие-то сложные неординарные вещи — это всегда к нему, все это знали, — рассказал управляющий партнер компании «Макромир» в Новосибирске Игорь Зеленский.
Риелторы в письмах предположили, что мотивы у «показательной расправы» могут быть политическими: не допустить Папилина до следующих выборов президента Нотариальной палаты. Но деталей собеседники НГС не знают, лишь просят тщательного разбирательства с отстранением нотариуса.
— Конфликт какой-то, наверное, есть, пусть специалисты разбираются, — рассказал представитель агентства «Ново-Николаевскъ» Владимир Серебренников. — Для меня важно, чтобы он оставался на работе, чтобы в сложных ситуациях можно было обращаться к нему.
Мнение стороны нотариуса
С самим Игорем Папилиным журналисту НГС пообщаться не удалось. Представляющий нотариуса директор юридической фирмы Consigliere Алексей Морковский рассказал НГС, что конфликт между ним и Нотариальной палатой тянется с прошлого года и дошел до суда.
— В прошлом году было проведено дисциплинарное расследование по обращению в отношении Игоря Викторовича, по результатам которого палатой было принято решение о вынесении ему меры дисциплинарной ответственности — дисциплинарного наказания в виде строгого выговора, — рассказал юрист, уточнив, что обращение, по его данным, было от одного из госорганов. — За год до этого у него проводилась комплексная проверка, в ней участвовала Нотариальная палата и Минюст, по результатам ему тоже выносили меру дисциплинарной ответственности. Кодекс этики нотариусов предусматривает, если неоднократное дисциплинарное взыскание есть, то можно провести общее собрание нотариусов, поднять вопрос об обращении в суд с иском о лишении его права заниматься нотариальной деятельностью.
Морковский также отметил, что после совместной проверки нотариуса Нотариальной палаты и Минюста назначили повторную через год — по её результатам работу Игоря Папилина признали удовлетворительной. Первое дисциплинарное взыскание он пытался оспорить через суд, но и в первой инстанции, и при апелляции суд встал на сторону Нотариальной палаты — решение планируют обжаловать в следующих инстанциях. Иск о лишении нотариуса статуса Заельцовский районный суд будет рассматривать 26 апреля. До решения суда он продолжает заниматься своей работой, подчеркнул Алексей Морковский.
Мнение палаты
В Нотариальной палате Новосибирской области не стали комментировать запрос НГС.
— В настоящее время исковое заявление Нотариальной палаты Новосибирской области является предметом судебного разбирательства, по результатам которого при рассмотрении дела по существу судом будет дана оценка всем обстоятельствам, имеющим значение для дела, — говорится в ответе за подписью ее президента Надежды Афанасьевой.
Игорь Папилин, в частности, упоминался в деле задержанного по обвинению в мошенничестве Сергея Проничева — осенью прошлого года нотариусу отказали во встрече с бизнесменом в СИЗО.