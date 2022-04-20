«Мотивы могут быть политическими»: новосибирского нотариуса хотят лишить статуса — за него вступились риелторы

— Профессиональное сообщество риелторов Новосибирска выражает крайнюю обеспокоенность появившейся информацией о возможном лишении статуса нотариуса Игоря Викторовича Папилина. Данное решение стало неожиданностью для всех нас, — говорится в одном из писем. — Десятилетия плодотворного и профессионального сотрудничества позволяют утверждать, что И. В. Папилин является профессиональным и опытным юристом, который грамотно и ответственно относится к работе и своим клиентам.



Риелторы, подписавшие открытые письма, рассказали журналисту НГС, что Игорь Папилин часто брался за сложные случаи оформления сделок с недвижимостью.



— Сколько мы работали — всё в пределах законодательства, он не терпел незаконных вещей. Просто он очень активный и подвижный — в основном нотариусы из своих кабинетов не хотят выходить: по тюрьмам ездить, к лежачим больным, какие-то сложные вещи отказываются делать, боятся, вдруг что-то не так будет. Его всегда в таких случаях вызывали, какие-то сложные неординарные вещи — это всегда к нему, все это знали, — рассказал управляющий партнер компании «Макромир» в Новосибирске Игорь Зеленский.

