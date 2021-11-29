Задержанному за мошенничество бизнесмену Сергею Проничеву отказались платить пенсию

Бизнесмен Сергей Проничев с помощью своего адвоката Анжелы Платоновой попросил получать пенсию, находясь в СИЗО-1 в Новосибирске. Следствие отказало задержанному бизнесмену в выплате пенсии, сообщила адвокат. Она уверяет, что выплаты необходимы Сергею Проничеву из-за состояния здоровья в силу возраста и для того, чтобы бизнесмен получал товары первой необходимости и продукты питания.

— Однако, оформив соответствующее заявление от нотариуса, и, передав его в следственный орган для согласования посещения нотариуса СИЗО-1, защита получила отказ с немыслимой формулировкой «…следствие считает, что предоставление свидания Папилину И. В. с Проничевым С. Д. может воспрепятствовать производству по уголовному делу и невозможно без причинения существенного вреда интересам следствия и правосудия», — рассказала Анжела Платонова, предоставив скан-копию Постановления об отказе в удовлетворении ходатайства от 26.11.2021 года.