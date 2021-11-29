Задержанному за мошенничество бизнесмену Сергею Проничеву отказались платить пенсию

Бизнесмен Сергей Проничев с помощью своего адвоката Анжелы Платоновой попросил получать пенсию, находясь в СИЗО-1 в Новосибирске. Следствие отказало задержанному бизнесмену в выплате пенсии, сообщила адвокат. Она уверяет, что выплаты необходимы Сергею Проничеву из-за состояния здоровья в силу возраста и для того, чтобы бизнесмен получал товары первой необходимости и продукты питания.
— Однако, оформив соответствующее заявление от нотариуса, и, передав его в следственный орган для согласования посещения нотариуса СИЗО-1, защита получила отказ с немыслимой формулировкой «…следствие считает, что предоставление свидания Папилину
Адвокат также уточнила, что в рамках уголовного дела Проничева никаких гражданских исков на возмещение ущерба не заявлено, ареста на имущества — не наложено.
Напомним, что Сергей Проничев был задержан с журналистом Николаем Сальниковым, известным по скандальному видеоролику о спортклубе «Успех» и его выходцах, среди которых много депутатов.
Николай Сальников в марте этого года выпустил видеосюжет «История успеха ОПС "Успех": из рэкетиров в депутаты». В ролике фигурировали шесть политиков.
Заявление в правоохранительные органы написал депутат горсовета Александр Тарасов — он назвал информацию в видеосюжете недостоверной и заявил о вымогательстве денег за прекращение журналистского расследования.
Постановлением Центрального суда в апреле Проничева и Сальникова арестовали по ходатайству следователя.
Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении них было возбуждено по двум статьям — «Мошенничество» и «Вымогательство». Однако в сообщении Центрального районного суда от 13 июля говорится, что Проничева и Сальникова обвиняют только в мошенничестве.
В начале июня на депутата новосибирского Заксобрания Александра Морозова возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» и отправили под арест. Предполагается, что из-за него государство потеряло 15 миллионов.