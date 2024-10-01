Этюд в багровых тонах: в Новосибирск пришла золотая осень — рассматриваем фото с набережной

1 октября в Новосибирске потеплело до +19 градусов Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске началась золотая осень. Правда, не во всех районах. Где-то деревья все еще зеленые, с каких-то уже облетела листва, а вот на Михайловской набережной кроны уже окрасились в желтый и багровые цвета.

Как преобразился город в этом сентябре, смотрите на снимках фотокорреспондента НГС Андрея Бортко.

Сейчас самое время для того, чтобы делать атмосферные осенние фото Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Сегодня стало известно, какой будет погода в первой декаде октября. Синоптики прогнозируют тепло до +18 градусов днем, а по ночам возможны заморозки до -3 градусов. Об этом во время оперативного совещания при мэре заявил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко.

— В первой декаде октября температура ожидается выше нормы на 2…3 градуса. Ночью она будет колебаться от +5 до +8 градусов, возможны заморозки до -3 градусов. Днем температура может колебаться от +3 до +18 градусов. Дожди ожидаются минимальные в отдельные дни декады, — объяснил Сергей Куценко.

В ближайшие дни в городе ждут небольшое похолодание, но потом снова возможно потепление Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Пора ловить момент перед наступлением холодов и гулять на свежем воздухе Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Пока на улице тепло, также можно заниматься спортом Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Хотя четвертый мост не достроили, его пилоны видны из центра города Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Те, кто не любит активный отдых, могут понаблюдать за рекой на набережной Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Днем можно отдохнуть от шума и суеты Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Снегопады в ближайшее время не ожидаются Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











А вы любите осень? Источник: Андрей Бортко / NGS.RU









