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Осень Этюд в багровых тонах: в Новосибирск пришла золотая осень — рассматриваем фото с набережной

Этюд в багровых тонах: в Новосибирск пришла золотая осень — рассматриваем фото с набережной

Показываем атмосферные снимки

938
10 комментариев

1 октября в Новосибирске потеплело до +19 градусов

В Новосибирске началась золотая осень. Правда, не во всех районах. Где-то деревья все еще зеленые, с каких-то уже облетела листва, а вот на Михайловской набережной кроны уже окрасились в желтый и багровые цвета.

Как преобразился город в этом сентябре, смотрите на снимках фотокорреспондента НГС Андрея Бортко.

Сейчас самое время для того, чтобы делать атмосферные осенние фото

Сегодня стало известно, какой будет погода в первой декаде октября. Синоптики прогнозируют тепло до +18 градусов днем, а по ночам возможны заморозки до -3 градусов. Об этом во время оперативного совещания при мэре заявил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко.

— В первой декаде октября температура ожидается выше нормы на 2…3 градуса. Ночью она будет колебаться от +5 до +8 градусов, возможны заморозки до -3 градусов. Днем температура может колебаться от +3 до +18 градусов. Дожди ожидаются минимальные в отдельные дни декады, — объяснил Сергей Куценко.

В ближайшие дни в городе ждут небольшое похолодание, но потом снова возможно потепление

Пора ловить момент перед наступлением холодов и гулять на свежем воздухе

Пока на улице тепло, также можно заниматься спортом

Хотя четвертый мост не достроили, его пилоны видны из центра города

Те, кто не любит активный отдых, могут понаблюдать за рекой на набережной

Днем можно отдохнуть от шума и суеты

Снегопады в ближайшее время не ожидаются

А вы любите осень?

Накануне синоптики назвали предварительную дату первых снегопадов.

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Комментарии
10
Авдеевка ВСЁ!!!🍻
36 минут
Унылый внутрикамерный жпег. На одном и том же фото мёртвые тени и выбитая в 255-255-255 куртка. Вот оказывается для чего нужна техника общей стоимостью возможно и в миллион или чуть поменьше. Позор.
Гость
36 минут
Корреспондент в курсе, что такое багровый цвет? И где на фотках багровые тона?
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