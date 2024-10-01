Этюд в багровых тонах: в Новосибирск пришла золотая осень — рассматриваем фото с набережной

В Новосибирске началась золотая осень. Правда, не во всех районах. Где-то деревья все еще зеленые, с каких-то уже облетела листва, а вот на Михайловской набережной кроны уже окрасились в желтый и багровые цвета.
Как преобразился город в этом сентябре, смотрите на снимках фотокорреспондента НГС Андрея Бортко.
Сегодня стало известно, какой будет погода в первой декаде октября. Синоптики прогнозируют тепло до +18 градусов днем, а по ночам возможны заморозки до -3 градусов. Об этом во время оперативного совещания при мэре заявил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко.
— В первой декаде октября температура ожидается выше нормы на 2…3 градуса. Ночью она будет колебаться от +5 до +8 градусов, возможны заморозки до -3 градусов. Днем температура может колебаться от +3 до +18 градусов. Дожди ожидаются минимальные в отдельные дни декады, — объяснил Сергей Куценко.
Накануне синоптики назвали предварительную дату первых снегопадов.