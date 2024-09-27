«Ждем потепление»: какой будет погода в Новосибирске на выходных — прогноз синоптиков

Новосибирцев ждут относительно теплые выходные Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В Новосибирск в ближайшие три дня придет потепление. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра. Температура повысится до 16 градусов тепла.

— Ждем постепенного повышения температуры. Осадки прекратятся. Сегодня ночью только ожидаем небольшие осадки по востоку области, но в городе уже думаем, что всё отойдет. Теплеть начнет уже днем 28 сентября, а в последующие дни тенденция к повышению сохранится, — отметила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

В ночь с 27 на 28 сентября температура ночью будет в районе 0… +2 градусов, днем — +9… +11 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2–7 метров в секунду.

В воскресенье 29 сентября ночью будет +2… +4 градуса, днем — +13… +15 тепла. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный ночью 2–7 метров в секунду, днем — 4–9. Местами ожидаются порывы до 14 метров в секунду.

В понедельник, 30 сентября, ночью потеплеет еще сильнее. Температура будет +8… +10 градусов, днем — +14… +16 градусов. Преимущественно без осадков, днем ожидается небольшой дождь.