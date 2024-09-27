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Осень подробности «Ждем потепление»: какой будет погода в Новосибирске на выходных — прогноз синоптиков

«Ждем потепление»: какой будет погода в Новосибирске на выходных — прогноз синоптиков

Температура воздуха будет подниматься до +16 градусов

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6 комментариев

Новосибирцев ждут относительно теплые выходные

В Новосибирск в ближайшие три дня придет потепление. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра. Температура повысится до 16 градусов тепла.

— Ждем постепенного повышения температуры. Осадки прекратятся. Сегодня ночью только ожидаем небольшие осадки по востоку области, но в городе уже думаем, что всё отойдет. Теплеть начнет уже днем 28 сентября, а в последующие дни тенденция к повышению сохранится, — отметила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

В ночь с 27 на 28 сентября температура ночью будет в районе 0… +2 градусов, днем — +9… +11 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2–7 метров в секунду.

В воскресенье 29 сентября ночью будет +2… +4 градуса, днем — +13… +15 тепла. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный ночью 2–7 метров в секунду, днем — 4–9. Местами ожидаются порывы до 14 метров в секунду.

В понедельник, 30 сентября, ночью потеплеет еще сильнее. Температура будет +8… +10 градусов, днем — +14… +16 градусов. Преимущественно без осадков, днем ожидается небольшой дождь.

Ранее НГС писал о том, что городские метеостанции не зафиксировали выпадение первого снега, который увидели жители Новосибирска 25 сентября.

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Комментарии
6
Гость
1 час
Вчера было -7, сегодня уже пишет про +11. Вопрос - вы что там употребляете?))
гута
23 минуты
Скоро Новый Год уже...Зима...,зима будет и никуда не денется... Ну а пока будем наслаждаться тем, что есть ..
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