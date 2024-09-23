Что принесет новосибирцам день святых Петра и Павла: следим за белками и изучаем приметы на 23 сентября

Если белки в этот день собирают запасы — зима будет холодной Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











23 сентября христиане вспоминают святых Петра и Павла. В народе их прозвали Рябинниками, поскольку именно в этот день, по поверьям, начинается осень и проходят именины рябины.

Наши предки были убеждены, что сбор урожая рябины нужно начинать именно в этот день. Они также ориентировались на погоду: какая она будет в этот день — такой будет и вся осень.

Туман — к рассвету: если 23 сентября утром вы встретите густой туман, это может быть предвестием мягкой и теплой осени. Туманное утро также указывает на то, что дожди осенью будут редкими.

Поведение животных: если в этот день вы заметите, что белки и другие животные активно собирают запасы, это говорит о том, что зима обещает быть холодной — зверьки готовятся к суровым условиям.