Холод до -16 градусов: прогноз на октябрь в Новосибирске — в городе ждут снегопады

Пока неизвестно, установится ли в октябре постоянный снежный покров Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Специальные сервисы составили предварительный прогноз погоды для Новосибирска на октябрь. В городе возможны дожди, снегопады и похолодание до -16 градусов. Рассказываем подробнее.

Сервис «Яндекс.Погода» составил прогноз на основе статистики за 10 лет. Согласно ему, с 1 по 14 октября в Новосибирске ожидаются дневные температуры на уровне +6…+12 градусов, ночные от +2 до +8 градусов. В остаток месяца днем возможно похолодание до -1 градуса, ночью до -2 градусов.

Снегопады ожидаются с 25 по 27 октября Источник: yandex.ru/pogoda











По прогнозу сервиса «У зонта» в октябре до 14 числа в Новосибирске ожидается температура днем от +7 до +19 градусов, по ночам от -1 до +10 градусов. Во второй половине месяца днем прогнозируют похолодание до -16 градусов, оно ожидается 29 октября. Также возможны снегопады.

Первые осадки в виде снега прогнозируют 17 октября Источник: oktyabr.u-zonta.ru











Сайт RusMeteo предупреждает о дневных температурах в октябре на уровне -1 до +20 градусов. По ночам ожидается -9…+10 градусов. Снегопады возможны на протяжении трех дней с 23 по 25 октября.

Самое сильное похолодание возможно в конце месяца Источник: rusmeteo.by









