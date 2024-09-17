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Осень Холод до -16 градусов: прогноз на октябрь в Новосибирске — в городе ждут снегопады

Холод до -16 градусов: прогноз на октябрь в Новосибирске — в городе ждут снегопады

Изучаем прогнозы сервисов

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18 комментариев

Пока неизвестно, установится ли в октябре постоянный снежный покров

Специальные сервисы составили предварительный прогноз погоды для Новосибирска на октябрь. В городе возможны дожди, снегопады и похолодание до -16 градусов. Рассказываем подробнее.

Сервис «Яндекс.Погода» составил прогноз на основе статистики за 10 лет. Согласно ему, с 1 по 14 октября в Новосибирске ожидаются дневные температуры на уровне +6…+12 градусов, ночные от +2 до +8 градусов. В остаток месяца днем возможно похолодание до -1 градуса, ночью до -2 градусов.

Снегопады ожидаются с 25 по 27 октября

По прогнозу сервиса «У зонта» в октябре до 14 числа в Новосибирске ожидается температура днем от +7 до +19 градусов, по ночам от -1 до +10 градусов. Во второй половине месяца днем прогнозируют похолодание до -16 градусов, оно ожидается 29 октября. Также возможны снегопады.

Первые осадки в виде снега прогнозируют 17 октября

Сайт RusMeteo предупреждает о дневных температурах в октябре на уровне -1 до +20 градусов. По ночам ожидается -9…+10 градусов. Снегопады возможны на протяжении трех дней с 23 по 25 октября.

Самое сильное похолодание возможно в конце месяца

В Новосибирске уже начался отопительный сезон. С 18 сентября к теплу начнут подключать жилые дома. График запуска показали на интерактивной карте.

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Комментарии
18
Cobalt & Nickel
17 сентября 2024, 15:37
Прогноз "Русметео" мне больше нравится, особенно когда плюс 20 в октябре будет . А вот сервис "У зонта" что то уж совсем нас заморозить хочет раньше времени. Чтобы 22 октября днем аж минус 12, такого не бывает даже у нас
Гость
17 сентября 2024, 15:19
Да ерунда это полная, а не прогнозы, зачем перепечатывать эту муру? 100 раз вам уже говорили - это вообще не прогнозы, а типа статистика погодная за прошлые года - мол бывает в октябре и тепло до +20, а в конце месяца и морозы серьезные бывали. Невозможны в принципе точные прогнозы по дням на срок более полутора-двух недель, и никогда они не будут возможны. Можно только предсказывать средние температуры за период, месяц в целом оценить. И по этим прогнозам октябрь в целом будет более-менее теплым, немного теплее нормы. Но какая погода будет в какой-нибудь конкретный день сейчас предсказать невозможно!
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