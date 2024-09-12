Температура в Новосибирской области опустилась ниже 0 градусов — карта

В самом Новосибирске температура не опустилась низко Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Утром 12 сентября синоптики зафиксировали температуру в -0,2 градуса в Новосибирской области. Смотрим, в каких районах холоднее всего.

Средняя температура ночью по региону доходит до +4 градусов, но в рабочем поселке Мошково и в селе Крещенка похолодало до +0,5 градуса. Мороз также затронул территория села Северное, там температура опустилась до +0,9 градуса. В селе Довольное утром зафиксировали похолодание до +1,8 градуса, а в Каргате до +2,2 градуса.

Холоднее всего в Мошково и Крещенке Источник: ФГБУ «Западно — Сибирское УГМС»











Чуть позже температура в рабочем поселке Мошково опустилась и вовсе до -0,2 градусов.

Источник: ФГБУ «Западно — Сибирское УГМС»

В самом Новосибирске сейчас +6,8 градуса, в соседнем Искитиме температура дошла до +5,3 градуса.

Ранее на сайте Гидрометцентра России сообщили, что 12 и 13 сентября в Новосибирской области ожидается понижение температур до -2 градусов. Также 12 числа возможно усиление ветра 17–22 м/с, 13 сентября — до 24 м/с.