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Осень Температура в Новосибирской области опустилась ниже 0 градусов — карта

Температура в Новосибирской области опустилась ниже 0 градусов — карта

Холода затронули некоторые районы

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4 комментария

В самом Новосибирске температура не опустилась низко

Утром 12 сентября синоптики зафиксировали температуру в -0,2 градуса в Новосибирской области. Смотрим, в каких районах холоднее всего.

Средняя температура ночью по региону доходит до +4 градусов, но в рабочем поселке Мошково и в селе Крещенка похолодало до +0,5 градуса. Мороз также затронул территория села Северное, там температура опустилась до +0,9 градуса. В селе Довольное утром зафиксировали похолодание до +1,8 градуса, а в Каргате до +2,2 градуса.

Холоднее всего в Мошково и Крещенке

Чуть позже температура в рабочем поселке Мошково опустилась и вовсе до -0,2 градусов.

В самом Новосибирске сейчас +6,8 градуса, в соседнем Искитиме температура дошла до +5,3 градуса.

Ранее на сайте Гидрометцентра России сообщили, что 12 и 13 сентября в Новосибирской области ожидается понижение температур до -2 градусов. Также 12 числа возможно усиление ветра 17–22 м/с, 13 сентября — до 24 м/с.

Бабье лето в этом году оказалось довольно скромным, по словам новосибирских синоптиков, все это связано с тем, что ветер несет прохладные воздушные массы с Ханты-Мансийска.

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Комментарии
4
mr.Mister.
12 сентября 2024, 07:52
Ханты Мансы нам и в Тюмени вечно погоду портят!
жму 200
12 сентября 2024, 08:13
а прикиньте ещё и снег скоро пойдёт, вот тогда гадюшник и паралезует полностью 🤣😅🤣
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