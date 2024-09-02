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Осень По грибы, по ягоды «Около 20 сантиметров»: сибирячка нашла огромный гриб в Кудряшовском бору

«Около 20 сантиметров»: сибирячка нашла огромный гриб в Кудряшовском бору

Он оказался съедобным

1 198
5 комментариев

Размеры гриба поразили сибирячку

Жительница Новосибирска Евгения нашла большой гриб в Кудряшовском бору. Фото опубликовали в сообществе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» в ВК. Евгения рассказала НГС, что её удивили размеры находки.

— По весу точно сказать не могу, не взвешивали, но граммов 350, наверное, есть. Высота около 20 сантиметров, шляпка — сантиметров 15, — говорит собеседница.

Сибирячка смогла определить, что гриб — разновидность шампиньона. Находка оказалась съедобной.

— Это так называемый шампиньон кривой. Для этого вида шампиньонов такой размер в пределах нормы. Раньше не встречала, приготовила стандартно с луком — очень вкусно, — объяснила читательница.

В конце августа сибирячка нашла в Новосибирской области необычный гриб — оказалось, что он занесён в Красную книгу.

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Новосибирск Грибная охота Кудряшовский бор
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Комментарии
5
Директор Завода (Ржака)
2 сентября 2024, 12:59
Этой сибирячке мужика бы найти, а не грибы.
Гость
2 сентября 2024, 12:55
Сибирячки любят 20-ти сантиметровые
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