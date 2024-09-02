«Около 20 сантиметров»: сибирячка нашла огромный гриб в Кудряшовском бору

Жительница Новосибирска Евгения нашла большой гриб в Кудряшовском бору. Фото опубликовали в сообществе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» в ВК. Евгения рассказала НГС, что её удивили размеры находки.
— По весу точно сказать не могу, не взвешивали, но граммов 350, наверное, есть. Высота около 20 сантиметров, шляпка — сантиметров 15, — говорит собеседница.
Сибирячка смогла определить, что гриб — разновидность шампиньона. Находка оказалась съедобной.
— Это так называемый шампиньон кривой. Для этого вида шампиньонов такой размер в пределах нормы. Раньше не встречала, приготовила стандартно с луком — очень вкусно, — объяснила читательница.
В конце августа сибирячка нашла в Новосибирской области необычный гриб — оказалось, что он занесён в Красную книгу.