«Около 20 сантиметров»: сибирячка нашла огромный гриб в Кудряшовском бору

Размеры гриба поразили сибирячку Источник: «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» / ВК, Артём Устюжанин / E1.RU











Жительница Новосибирска Евгения нашла большой гриб в Кудряшовском бору. Фото опубликовали в сообществе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» в ВК. Евгения рассказала НГС, что её удивили размеры находки.

— По весу точно сказать не могу, не взвешивали, но граммов 350, наверное, есть. Высота около 20 сантиметров, шляпка — сантиметров 15, — говорит собеседница.

Сибирячка смогла определить, что гриб — разновидность шампиньона. Находка оказалась съедобной.

— Это так называемый шампиньон кривой. Для этого вида шампиньонов такой размер в пределах нормы. Раньше не встречала, приготовила стандартно с луком — очень вкусно, — объяснила читательница.