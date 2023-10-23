Вот и метель: Новосибирск накрыл первый осенний снег — фоторепортаж с улиц города

Первый осенний снег пошел в Новосибирске днем 23 октября. Несмотря на сильные осадки, он сразу же растаял. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по улицам города и запечатлел снежную метель.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, столбики термометров поднимутся максимум до
Ранее синоптики составили прогноз погоды на ближайшие три дня. В Новосибирске и области на этой неделе ожидается переменчивая погода с дождями, мокрым снегом и порывистым ветром. Самый теплый день прогнозируют в четверг, 26 октября.