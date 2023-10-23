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Вот и метель: Новосибирск накрыл первый осенний снег — фоторепортаж с улиц города

Вместе со снежными осадками в мегаполис пришел сильный ветер

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Столбики термометров сегодня поднимутся максимум до +5… +7 градусов

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Первый осенний снег пошел в Новосибирске днем 23 октября. Несмотря на сильные осадки, он сразу же растаял. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по улицам города и запечатлел снежную метель.

Порывы могут достигать до 21 м/с

Порывы могут достигать до 21 м/с

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В такую погоду сибиряки утепляются и берут с собой зонтики, чтобы хоть как-то защититься от мокрого снега

В такую погоду сибиряки утепляются и берут с собой зонтики, чтобы хоть как-то защититься от мокрого снега

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По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, столбики термометров поднимутся максимум до +5… +7 градусов. При этом в городе будет сильный ветер, местами порывы могут достигать до 21 м/с. На протяжении суток ожидается выпадение мокрого снега.

Несмотря на сильные осадки, снег сразу тает

Несмотря на сильные осадки, снег сразу тает

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Снежные осадки продлятся сутки

Снежные осадки продлятся сутки

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Ранее синоптики составили прогноз погоды на ближайшие три дня. В Новосибирске и области на этой неделе ожидается переменчивая погода с дождями, мокрым снегом и порывистым ветром. Самый теплый день прогнозируют в четверг, 26 октября.

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