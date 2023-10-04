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Октябрьская жара: в Новосибирской области ожидается до +20 градусов

Ночью заморозков в городе не будет

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Погода дает возможность долго гулять

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Тепло в Новосибирске продержится почти всю первую декаду октября. По области воздух может прогреться до +20 градусов.

— Погода не поменяется. Теплом с нами поделилась Москва. Установился антициклон, область повышенного атмосферного давления. Поэтому сохраняется погода без осадков почти до конца декады, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — Такое тепло в октябре не редкость. В Новосибирской области в пятницу воздух может прогреться до +20 градусов.

В четверг, 5 октября, ночью +3...+5 градусов, в пригороде до 0 градусов, днем +16...+18 градусов. Ветер юго-западный 2–7 м/с.

6 октября ожидается. В темное время суток +4...+6 градусов, в пригороде 0...+2 градуса, в светлое +17...+19 градусов. Ветер юго-западный 3–8 м/с.

В субботу, 7 октября, в ночные часы +3...+5 градусов, в дневные +15...+17 градусов. Ветер южный 3–8 м/с.

Новосибирские синоптики также уточнили прогноз на октябрь.

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