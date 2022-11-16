«Ждем снежок к вечеру»: в Новосибирск идет похолодание с Урала и Ханты-Мансийска

Специалист Новосибирского гидрометцентра ждут в ближайшее время наступления зимы в городе. По прогнозам синоптиков, к вечеру пойдет снег, а уже в четверг, 17 ноября 2022 года, начнет стремительно холодать и пойдет небольшой снег.



Ветер будет дуть с юго-запада с переходом на северо-западный, со скоростью 6–11 метров в секунду днем, ночью — с порывами до 16 м/с. Ночью столбики термометров покажут -4 ... -6 градусов, днем — -3 ... -5 градусов, причем к вечеру начнет заметно холодать.