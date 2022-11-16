«Ждем снежок к вечеру»: в Новосибирск идет похолодание с Урала и Ханты-Мансийска

Специалист Новосибирского гидрометцентра ждут в ближайшее время наступления зимы в городе. По прогнозам синоптиков, к вечеру пойдет снег, а уже в четверг, 17 ноября 2022 года, начнет стремительно холодать и пойдет небольшой снег.
Ветер будет дуть с юго-запада с переходом на северо-западный, со скоростью 6–11 метров в секунду днем, ночью — с порывами до 16 м/с. Ночью столбики термометров покажут -4 ... -6 градусов, днем — -3 ... -5 градусов, причем к вечеру начнет заметно холодать.
В пятницу, 18-го, в отдельных районах продолжит идти снег и станет еще холоднее: ветер подует с севера, ночью со скоростью 4–9 м/с, днем 2–7 м/с, столбики термометров ночью упадут до 11–13 градусов ниже нуля, днем — до -7... -9.
В субботу, 19 ноября, по прогнозам синоптиков снег перестанет идти, а ветер вновь станет юго-западным и подует со скоростью 2–7 м/с ночью, днем усилится до — 6–11 м/с. Температура ночью будет -11 ... -13, днем потеплеет до -5 ... -7 градусов.
По словам синоптиков, резкое похолодание вызвано тем же циклоном, который подарил Новосибирску аномально теплую первую ноября:
— Тепло было связано с теплой частью циклона, сейчас он разворачивается, и мы попадаем в его так называемую «тыловую», холодную часть, — объяснила НГС начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова. — У нас распространяется холод из Ханты-Мансийска, с Урала, сейчас он проникает на Южный Урал, и через Омск будет распространяться на наши территории.
При этом метеорологи уверены, что бесснежные морозы Новосибирску не грозят: уже вечером в городе пойдет снег.
— По западу области он уже идет зарядами, думаем, к вечеру подойдет и к нам. В ночные часы будет снег, так что все он должен прикрыть, — уточнили метеорологи.
В последнюю неделю аномальное тепло превратило Новосибирск в одну большую, серую и очень грязную лужу. НГС собрал фото затопленного города и узнал, что думают его жители.