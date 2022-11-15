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«Либо плывешь, либо скользишь»: как Новосибирск превратился в огромную лужу — фото и эмоции жителей

Провезти коляску с ребенком во многих местах было сложно, а жители остались с мокрыми ногами

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Утром 15 ноября подтаял снег

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В Новосибирске утром 15 ноября растаял снег, и многие улицы превратились в огромные лужи. Читатели НГС прислали описание труднодоступных мест, а фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прошелся по затопленному центру города.

В некоторых местах было скользко, а не мокро

В некоторых местах было скользко, а не мокро

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— XXI век, 2022 год, Новосибирск, столица Сибири, центр города, Заксобрание в 5 минутах ходьбы. Катку на ВДНХ с вместимостью 4,5 тысячи человек далеко до нашего, у нас войдет больше 1,5 млн человек, когда вся эта радость замерзнет в конце недели, — написал читатель НГС.

На улице Учительской было опасно ходить

На улице Учительской было опасно ходить

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— Санки не едут, коляска не проедет, в резиновых сапогах холодно, в деми скользко, в зимних жарко, в любой обуви ноги промокнут. Всё это превратилось в лужи и лед. Либо плывешь, либо скользишь, — поделилась жительница города.

Лужа появилась вместо пешеходного перехода на МЖК

Лужа появилась вместо пешеходного перехода на МЖК

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Жительница Наталья отмечает, что проблемной стала площадь Калинина. Там вместо дороги и пешеходных дорог, по словам жительницы, были лужи с грязью. Некоторые жаловались, что ситуация с пешеходными дорожками пугала не только сегодня утром.

— Либо лужи, либо утрамбованный растаявший снег, который превратился в каток, либо каша из воды и рыхлого снега. И всё это с грязью. Я каждый день хожу на работу по Ипподромской вдоль Ауры и там просто нет пешеходной дорожки, это ужас, невозможно ходить. Приходится обходить, что увеличивает время на дорогу до работы. Плюс ко всему ноги промокают и водители несутся сломя голову, обливая всех этим, — поделилась Анна

К обеду луж стало меньше

К обеду луж стало меньше

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Некоторые жители намочили ноги

Некоторые жители намочили ноги

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Снег выпал на прошлой неделе

Снег выпал на прошлой неделе

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Сегодня температура воздуха поднялась до +3 градусов

Сегодня температура воздуха поднялась до +3 градусов

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К воскресенью температура в городе опустится до -10 градусов, по данным «Яндекс.Погоды»

К воскресенью температура в городе опустится до -10 градусов, по данным «Яндекс.Погоды»

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Есть опасность, что мимо проезжающая машина может облить прохожего

Есть опасность, что мимо проезжающая машина может облить прохожего

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Возле мэрии города снега нет

Возле мэрии города снега нет

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Машины сильно замарались за сегодняшний день

Машины сильно замарались за сегодняшний день

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В Новосибирске в течение недели до 20 ноября ожидаются снегопады. При этом ветер может усиливаться до 17 м/с.

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