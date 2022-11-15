«Либо плывешь, либо скользишь»: как Новосибирск превратился в огромную лужу — фото и эмоции жителей

В Новосибирске утром 15 ноября растаял снег, и многие улицы превратились в огромные лужи. Читатели НГС прислали описание труднодоступных мест, а фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прошелся по затопленному центру города.
— XXI век, 2022 год, Новосибирск, столица Сибири, центр города, Заксобрание в 5 минутах ходьбы. Катку на ВДНХ с вместимостью 4,5 тысячи человек далеко до нашего, у нас войдет больше 1,5 млн человек, когда вся эта радость замерзнет в конце недели, — написал читатель НГС.
— Санки не едут, коляска не проедет, в резиновых сапогах холодно, в деми скользко, в зимних жарко, в любой обуви ноги промокнут. Всё это превратилось в лужи и лед. Либо плывешь, либо скользишь, — поделилась жительница города.
Жительница Наталья отмечает, что проблемной стала площадь Калинина. Там вместо дороги и пешеходных дорог, по словам жительницы, были лужи с грязью. Некоторые жаловались, что ситуация с пешеходными дорожками пугала не только сегодня утром.
— Либо лужи, либо утрамбованный растаявший снег, который превратился в каток, либо каша из воды и рыхлого снега. И всё это с грязью. Я каждый день хожу на работу по Ипподромской вдоль Ауры и там просто нет пешеходной дорожки, это ужас, невозможно ходить. Приходится обходить, что увеличивает время на дорогу до работы. Плюс ко всему ноги промокают и водители несутся сломя голову, обливая всех этим, — поделилась Анна
В Новосибирске в течение недели до 20 ноября ожидаются снегопады. При этом ветер может усиливаться до 17 м/с.