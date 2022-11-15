«Либо плывешь, либо скользишь»: как Новосибирск превратился в огромную лужу — фото и эмоции жителей

— Либо лужи, либо утрамбованный растаявший снег, который превратился в каток, либо каша из воды и рыхлого снега. И всё это с грязью. Я каждый день хожу на работу по Ипподромской вдоль Ауры и там просто нет пешеходной дорожки, это ужас, невозможно ходить. Приходится обходить, что увеличивает время на дорогу до работы. Плюс ко всему ноги промокают и водители несутся сломя голову, обливая всех этим, — поделилась Анна