Когда ветер стихнет и прекратятся снегопады? Прогноз погоды на следующую неделю в Новосибирске
Горожан ждут холодные ночи
В воскресенье на Новосибирск обрушилась непогода. В город пришел сильнейший ветер, который пригнал снегопад. Как долго придется новосибирцам терпеть такую непогоду — изучаем прогнозы популярных сервисов.
МЧС предупредило, что ночью 24 октября будут идти дожди. Ожидается мокрый снег, гололед, ветер, похолодание. Порывы могут достигать
По данным Новосибирского гидрометцентра, всю неделю днем будет достаточно тепло — около +5 градусов, при этом ночные температуры ожидаются до -3 градусов. В пятницу холод будет уже днем — около
По данным сервиса «Яндекс.Погода», небольшой снег будет идти 24 октября, затем осадков не будет до четверга. В пятницу в городе опять ожидается снег. Температура днем в начале неделе будет до +5 градусов, начиная с пятницы — около 0. Ночью ожидается
Gismeteo обещает завтра переменную облачность, а возращение дождя только к четвергу, 27 октября. Самым теплым днем также станет четверг. Будет +7 градусов. Затем ожидается похолодание. На выходных будет около 0. Самая холодная ночь ожидается в субботу — -5 градусов.
Сегодня, 23 октября, непогода бушевала в Новосибирске. В режиме онлайн мы рассказывали, как город встретил сильный ветер и метель.