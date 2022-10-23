20idei
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 2/10
usd 61.20
eur 59.84
Тема дняВ Иркутске упал военный самолет
Все новости
Все новости

Когда ветер стихнет и прекратятся снегопады? Прогноз погоды на следующую неделю в Новосибирске

Горожан ждут холодные ночи

215
ds

Снегопад пошел в Новосибирске 23 октября

Поделиться

В воскресенье на Новосибирск обрушилась непогода. В город пришел сильнейший ветер, который пригнал снегопад. Как долго придется новосибирцам терпеть такую непогоду — изучаем прогнозы популярных сервисов.

МЧС предупредило, что ночью 24 октября будут идти дожди. Ожидается мокрый снег, гололед, ветер, похолодание. Порывы могут достигать 17–22 м/с.

По данным Новосибирского гидрометцентра, всю неделю днем будет достаточно тепло — около +5 градусов, при этом ночные температуры ожидаются до -3 градусов. В пятницу холод будет уже днем — около +1... +2 градусов. Осадки прекратятся в понедельник и вернутся только в четверг дождем и мокрым снегом.

Серьезное похолодание ожидается к концу недели

Серьезное похолодание ожидается к концу недели

Поделиться

По данным сервиса «Яндекс.Погода», небольшой снег будет идти 24 октября, затем осадков не будет до четверга. В пятницу в городе опять ожидается снег. Температура днем в начале неделе будет до +5 градусов, начиная с пятницы — около 0. Ночью ожидается 0... -2 градуса.

Ночью будет около <nobr class="_">0... -2</nobr> градусов

Ночью будет около 0... -2 градусов

Поделиться

Gismeteo обещает завтра переменную облачность, а возращение дождя только к четвергу, 27 октября. Самым теплым днем также станет четверг. Будет +7 градусов. Затем ожидается похолодание. На выходных будет около 0. Самая холодная ночь ожидается в субботу — -5 градусов.

Самая холодная ночь ожидается в субботу — -5 градусов

Самая холодная ночь ожидается в субботу — -5 градусов

Поделиться

Сегодня, 23 октября, непогода бушевала в Новосибирске. В режиме онлайн мы рассказывали, как город встретил сильный ветер и метель.

По теме

ВетерПогодаХолод
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2