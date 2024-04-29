Загадочный Lixiang. Разбираемся, окирпичивается ли он после ДТП и сколько проезжает на электричестве

Марка Lixiang ворвалась на российский рынок в кавалерийской манере Источник: Артем Краснов / 74.RU











Вы слышали о марке Lixiang (читается «Лисьян»)? Я не обращал на нее внимания, пока осенью прошлого года Lixiang не стали регулярно залетать в топ-10 самых популярных брендов российского рынка, что весьма неожиданно для автопроизводителя, которого тут никто не знал и который к этому не стремился: до недавнего времени Lixiang вообще не экспортировал автомобили. Чтобы добавить перцу, скажу еще, что когда в 2019 году Lixiang выпустил свой первый автомобиль, марка Mercedes отметила 133 день рождения, и даже Chery было больше 20 лет. И вот, начиная с таким гандикапом, никому не известный Lixiang заставил о себе говорить и себя покупать, подвинув в сердцах богатых россиян сразу несколько марок. А еще оброс легендами, появилось множество историй про то, как он окирпичивается после ДТП. Взять его на тест тем интереснее, что это — последовательный гибрид, то есть, по сути, электромобиль с бензогенератором. Такие гибриды считаются попыткой совместить плюсы электро- и бензиновых машин, но не получается ли так, что они совмещают и их минусы? Короче, вопросов к Lixiang L7 у меня море, так что поехали.

У Lixiang три актуальные модели с индексами L7, L8, L9: они похожи внешне и технически, но отличаются размерами. Это — младший Lixiang L7: он имеет только двухрядный салон Источник: Артем Краснов / 74.RU











Перед тест-драйвами менеджеры часто спрашивают, рассказать ли про особенности машины, но я обычно отказываюсь, потому что селектор автомата и педали я как-нибудь разыщу. Но в случае с «Лисьяном» лекция менеджера оказалась полезной, потому что я банально не знал, с какой стороны у него порт зарядки, где селектор (под рулем, на манер Mercedes) и как переключить режим движения с бензоэлектрического на чистый электро (конечно, через сенсорный дисплей). Я сказал дисплей? Это эвфемизм по отношению к кинотеатру, который разливается перед тобой при посадке в салон: не помню другого автомобиля с 30-дюймовым калибром экрана.

Уберите роскошный экран, и в салоне не останется ни кнопок, ни приборов, кроме ленточки дисплея на руле Источник: Артем Краснов / 74.RU











Но к дисплеям вернемся позже, потому что очень тянет проверить его физические кондиции. Тестовый Lixiang L7 был в базовой версии, что означает отсутствие пневматической подвески, которую сильно хвалили другие журналисты. Подвеска здесь пружинная, просвет фиксированный, но есть регулируемые амортизаторы. В остальном «железо» разных версий L7, а также L8 и L9 максимально схоже. В своей основе Lixiang — это электромобиль с батареей на 42,8 кВт⋅ч и двумя электромоторами мощностью 177 и 272 л. с., в сумме — 449 л. с. С учетом его массы в 2,5 тонны (что, кстати, весьма недурно для кроссовера длиной более 5 метров), он разгоняется до сотни за 5,3 секунды. Пробег на зарядке из-за относительно скромной батареи составляет по паспорту в районе 175 км, а раздвинуть границы позволяет бензиновый 1,5-литровый турбомотор мощностью 154 л. с., который вращает 136-сильный генератор и с колесами не связан. Энергия генератора может использоваться как для привода электромоторов, так и для зарядки батареи, и я попробовал накачать ее энергией в движении — о результате расскажу чуть ниже. Интересно, кстати, что Lixiang числится разработчиком и шасси автомобиля, и бензинового мотора, хотя последний похож на моторы серии Prince, которые использовали BMW и альянс Peugeot-Citroen. Довольно, кстати, капризный мотор. Впрочем, здесь он явно в измененной версии, поскольку гибриду не нужен широкий диапазон работы: ему важнее равномерно молотить на оптимальных оборотах, превращая литры в киловатт-часы.

Динамика разгона в 5 секунд до сотни — для жизни это более чем достаточно Источник: Артем Краснов / 74.RU











На заряженной до 80% батарее (примерно 140 км пробега) пробую динамику — ух, хороша! Конечно, на фоне более мощных чистых «электричек» типа Zeekr 001 этот Lixiang проигрывает в остроте ощущений, и сын сказал, что в спинку сиденья вжимает не так свирепо. Но мне нравится понятность этой динамики: он дает тебе столько, сколько попросишь, с приятным ощущением бездонности. Реакции на педаль пропорциональны, Lixiang будто повторяет движения твоей стопы. Оторваться от потока? Обогнать? Легко. Ты словно контролируешь не машину, а пространство вокруг нее, заставляя его то сжиматься, то растягиваться. Правда, этот приятный релятивизм угасает по мере разрядки батареи, и когда остаточный пробег тает до 40 км, Lixiang успокаивается, как человек после сорока лет. Даже в этом случае его динамика выше среднего по потоку, но былой хваткости уже нет. А если терзать батарею и дальше, включится бензогенератор, а динамика станет совсем заурядной, примерно как у кроссоверов среднего класса. Вывод первый — это действительно электромобиль, достоинства которого проявляются при заряженной батарее.

При заряженной батарее Lixiang потягается с иными мотоциклами. При разряженной — с кроссоверами среднего класса Источник: Артем Краснов / 74.RU











Зато в отличие от электромобилей он не включит режим «черепашки» при разрядке батареи и не встанет колом, когда ЭЗС, на которую вы рассчитывали, окажется нерабочей. Вечером я поехал на зарядку Punkt E возле своего дома, но она почему-то отказалась функционировать. По-моему, предыдущий пользователь загнал ее в аварийный режим, и она никак не могла перезагрузиться. И хорошо, что мне не пришлось думать о тающем запасе батареи: я доехал до соседней ЭЗС (тоже Punkt E), вкорячился в парковочный слот, частично перекрытый какой-то Lada, и зарядка пошла. Мощность достигала 50 кВт, что означает перезарядку «лисьяновой» батареи примерно за час. Для сравнения, Tesla от этой же зарядки берет порядка 90 кВт, но у нее и батарея вдвое больше.

У Lixiang зарядный порт китайского формата GB/T, который есть на многих скоростных ЭЗС в России. Имеется также переходник на порт CCS2, так что проблем с совместимостью быть не должно Источник: Артем Краснов / 74.RU











Публичную ЭЗС я использовал скорее из научного интереса, поскольку обычный пользователь «Лисьяна» будет заряжаться в своем коттедже. В этом смысл последовательных гибридов: в ежедневном режиме вы накачиваете энергию через прилагаемый к машине зарядник переменного тока и ездите на чистой электротяге. Для маршрута дом-офис-магазин 175 км обычно достаточно. И, по моему опыту, цифры вполне реалистичные, по крайней мере летом: средний расход у меня получился в районе 19 кВт⋅ч на 100 км, так что батареи емкостью более 40 кВт⋅ч должно хватить примерно на 200 городских километров. На трассе, конечно, гораздо меньше, но это другая история.

Как и электромобили, Lixiang L7 в первую очередь стоит рассмотреть владельцам коттеджей, которые могут заряжать его ночью от устройства переменного тока Источник: Артем Краснов / 74.RU











А когда нужно далеко, он едет, используя энергию ископаемого топлива и чуть-чуть электричества: не в качестве основного блюда, а скорее адреналиновой инъекции. Вообще у Lixiang есть три режима: помимо чисто электрического — смешанный и бензиновый. При равномерной езде по трассе он не разряжает батарею, а если включен бензиновый режим, еще и заряжает. В моем случае за 100 км равномерной езды со скоростью в пределах 110 км/час гибрид добавил в батарею 38 км пробега. Круто? Ну как посмотреть: остаточный бензиновый пробег за это время уменьшился почти на 200 км, то есть, если пересчитать, каждый электрический километр в данном случае стоит как 2,5 бензинового. Как по мне, овчинка выделки не стоит, и лучше заряжать батарею электричеством: дешевле и чище.



Компания заявляет суммарный пробег на двух типах энергии в 900 км, но это цифры по мягкому китайскому циклу CLTC. В реальности по трассе будет раза в полтора меньше Источник: Артем Краснов / 74.RU











Для трассы оптимален смешанный режим работы силовой установки, когда электроника сама выбирает, какую энергию использовать. В этом случае батарея тратится в основном на обгонах, потому что для равномерного движения тех 136 л. с., что выдает бензогенератор, хватает за глаза. Скажем, средний расход электричества при езде по трассе составляет в районе 25 кВт⋅ч / 100 км, а средняя потребляемая мощность — в пределах 35–40 л. с. Удивлены? Ну да, при равномерном движении до 110 км/час затраты мощности невелики, и все табуны «лошадей» машин тратятся либо на движение с высокими скоростями, либо на ускорения. Для высоких скоростей Lixiang не рожден, лимит у него на 180 км/час, поэтому в его случае батарея расходуется очень рачительно в моменты пиковых ускорений. И хватает ее надолго: у меня не было времени исчерпать ее в трассовом режиме, но думаю, это сотни километров. Опять же, как ехать: если участвовать в ралли «Дакар», наверное, высадишь ее за час, но Lixiang L7 — это не гоночная история, это больше сказка про комфорт.

Просвет не указан, но думаю, что-то в районе 180 мм. У Lixiang L7 с пневмоподвеской он регулируется в диапазоне 154–203 мм Источник: Артем Краснов / 74.RU











И да, он топит тебя в комфорте. У него шикарные сиденья с вентиляцией и массажем на обоих рядах. Он бесшумен и в электрическом, и бензиновом режиме, и главный звук в движении — это работа системы вентиляции. Его пружинная подвеска стирает с дороги большую часть мелких неровностей, а на крупных напоминает о себе разве что глухим звуком работы. Представляю, насколько он левитирует на пневмоподвеске, если даже с пружинной плавность хода хороша. И он весьма интуитивен в управлении: в меню есть настройки жесткости подвески и обратной связи на руле, но, поигравшись, я вернулся к максимальному релаксу, потому что это соответствует духу автомобиля. Единственная вещь, которая меня раздражала, это нефиксируемый поворотник (как у BMW и Opel) с не очень понятной зоной включения на три срабатывания: при перестроениях я всё время нажимал его полностью. Возможно, это вопрос привычки.

Lixiang — кроссовер полноприводный, но в обычных условиях большая часть тяги подается на заднюю ось Источник: Артем Краснов / 74.RU











А еще это довольно крупный автомобиль, и если на вольных ухабах ты этого не замечаешь, то в тесных старых дворах, куда я заехал ради эксперимента, возникла клаустрофобия. «Аналоговая обзорность» из Lixiang весьма условная: широкие передние стойки, длинный туннель кузова в зеркале заднего вида, массивный капот... Поэтому очень выручает множество камер с системой кругового обзора, которые дают весьма детальную картинку происходящего. Но даже так это не автомобиль для человейников: он просится на волю или хотя бы в коттеджные поселки, где планировщикам хватило ума оставить нормальные проезды.

Качество графики впечатляющее: на асфальте можно разглядеть брошенный окурок. На бездорожье выручает передняя камера, позволяя заглядывать «под нос» машины Источник: Артем Краснов / 74.RU











Еще один неприятный момент: я не знаю китайского, а Lixiang не знает ни русского, ни английского. Говорят, можно общаться на языке жестов, но его я тоже не знаю. По идее, скоро подъедет англоязычная прошивка, плюс наши умельцы сделали для него русификатор, но тестовая машина щетинилась иероглифами, похожими на детские рисунки. К чести Lixiang скажу, что даже так его меню довольно интуитивно, логично и не перегружено. Часть функций отражена пиктограммами, а часть просто запоминаешь по расположению. Скажем, вот так выглядит меню управления климатом: ну не так, что прямо китайская грамота.

Управление климатом выведено на отдельный экран. За всю поездку я не вызывал его ни разу: хватало небольшого меню, которое всегда горит в нижней части главного экрана Источник: Артем Краснов / 74.RU











Другой нюанс — это отсутствие в автомобиле симки, из-за чего не работает навигация и правая часть шикарного дисплея, адресованная переднему пассажиру. То есть работает в режиме демонстрации обложек фильмов. Она отведена сугубо под развлечения, просмотр дорам и чтение книг (кто-то в состоянии делать это в пути?), но без китайской симки не фурычит. Опять же, всё это решаемо, просто требует отдельных телодвижений, и в этом весь Lixiang: его владелец должен иметь толику энтузиазма, чтобы обучить сугубо китайский продукт особенностям национальной мультимедиа.

Чтобы оценить автомобиль на 100%, нужно подключение к интернету Источник: Артем Краснов / 74.RU











У Lixiang отсутствует традиционная панель приборов, вместо нее — сенсорный экранчик на руле и проекционный дисплей, который отражает и скорость, и дорожную обстановку: соседние машины, пешеходов, мотоциклистов. В Китае Lixiang считается одним из лидеров в области автопилота, но его активация в России — дело неопределенного будущего. Пока же меня порадовало, что помощники водителя у Lixiang неназойливые, не тормозят без причин и не дергают руль, когда чуть коснешься разметки для объезда дорожных ям. Более того, его машинное зрение умудряется распознавать стертую осевую линию, которую едва видно глазами. Но мне так и не удалось включить круиз-контроль: подозреваю, что он также требует активации китайской симки, либо я просто не разобрался.

Проекционный дисплей с разметкой дороги и показаниями спидометра Источник: Артем Краснов / 74.RU











Экранчик на руле сенсорный: кликая по нему, можно менять данные. Слева виден остаточный пробег на электричестве и бензине Источник: Артем Краснов / 74.RU











И Lixiang просторен. В принципе, от пятиметровой машины и ждешь чего-то такого, но места на втором ряду оказалось даже больше: сидишь тут как в VIP-зале кинотеатра. Хорош и багажник, а спинки сидений складываются в ровный пол автоматически. Однако есть серьезный минус: на месте, где у обычного кроссовера находилась бы запаска, у Lixiang лежит пластиковая проставка, под которой — инвертор заднего электромотора и 12-вольтовый аккумулятор. А запаски нет вообще.

Задние места: хорошая площадь, удобные кресла, массаж, вентиляция, подогрев... Источник: Артем Краснов / 74.RU











У пассажиров — свой пульт управления климатом Источник: Артем Краснов / 74.RU











Объем багажника заявлен на уровне 495 литров. По ощущениям, кстати, больше: погрузочная площадка весьма развитая Источник: Артем Краснов / 74.RU











Сиденья складываются автоматически буквально в два клика, и можно спать Источник: Артем Краснов / 74.RU











В подполе есть переходник под разъем CCS2, но нет запаски... Как будет «вот, блин!» по-китайски? Источник: Артем Краснов / 74.RU











Отсутствие запаски, на мой взгляд, является серьезной проблемой в наших краях: да, можно кинуть ее в багажник, но при размерности 255/50 R20 она займет, наверное, половину. Да и куда потом девать грязное колесо? В общем, ареал этого автомобиля — город, пригород и выезды на природу, но не слишком агрессивные. Чтобы эвакуатор доехал.



Выставляя машину в живописном карьере, я и не подозревал, насколько рискую: проколол бы колесо, и привет... Источник: Артем Краснов / 74.RU











Но довольно ходить вокруг да около, ведь главный вопрос — это страшилки про окирпичивание Lixiang после аварии. Лично, слава богу, не проверял, но после разговоров с людьми в теме и просмотра разнообразных видео сложилась следующая картина. Lixiang — автомобиль очень сложный, и дело не только в его гибридной составляющей, которая сама по себе подразумевает три мотора и батарею, работающие в сложном резонансе. Его платформа создавалась под реалии второй четверти XXI века, когда автомобили всё больше превращаются в киборгов со своим мозгом, автопилотом и совместимостью всего со всем. Каждый его узел, даже механический, имеет свой цифровой нерв, который коммуницирует с таким же нервом другого узла, и далее, далее. Это не автомобиль в привычном смысле, что вроде живого организма, из которого не так-то просто вытащить печень и заменить другой. То есть это возможно, но требует знаний, опыта, подходящей печени, а еще — сращивания нервов. Добавьте к этому, что Lixiang создавал машины под китайский рынок и китайский сервис, что создает дополнительные препоны на пути к успешной трансплантации.

Передок в виде маски киборга намекает на цифровую зависимость автомобиля Источник: Артем Краснов / 74.RU











Впрочем, всё не так безнадежно. Например, сама по себе блокировка автомобиля после аварии — явление не фатальное и необходимое скорее для безопасности: всё же в нем есть высоковольтная батарея и масса силовой электроники, так что полное отключение питания вполне разумно. Разблокировать Lixiang после аварии возможно, просто нужно знать как (я не знаю, но опытные люди говорят, что знают). Скорее, главная проблема в другой плоскости: насколько ремонтопригодны его узлы и как именно вживлять их в нервную систему автомобиля, который, кажется, скоро осознает себя и попытается захватить мир? Я не буду спекулировать на эту тему, думаю, это зависит от характера аварии и от сервиса, который берется делать. Может быть, это вопрос времени. Справедливости ради, если вы выберете любой другой автомобиль такого класса, будь то BMW или Range Rover, он тоже будет весьма сложным и требующим оборудования, ПО и знаний чуть выше уровня гаражного самоделкина. Просто на стороне BMW и Range Rover — тридцатилетний опыт присутствия в России, а о Lixiang большинство из нас узнали год-два назад. В общем, надеемся, что дилеры быстро освоят основные процедуры, а владельцы дадут себе установку ездить без ДТП (что само по себе ценно).



В отличие от электромобилей, Lixang требует чуть меньше авантюризма в крови. Но всё же требует Источник: Артем Краснов / 74.RU











Опять же, сравнивая с европейским премиумом, не стоит забывать о цене: за стоимость BMW X5 можно купить два «Лисьяна» (один — на органы). Тестовый автомобиль стоил 7,29 миллиона рублей, за Lixiang L9 с трехрядным салоном просят 9,99 миллиона. И это цены с учетом НДС, акцизов, полной пошлины и прочих сборов, которые стали обязательны с 1 апреля. Альтернативы есть: из новых машин за эти деньги можно купить Volkswagen Teramont, Toyota Highlander, Hyundai Palisade, Kia Mohave, Zeekr 001, Mercedes GLC, а если хочется BMW — то придется, скорее всего, смотреть подержанные 5–7-летние X5, X6, X7. Сравнивать весь этот пестрый кордебалет заочно не берусь, скажу лишь, что Lixiang скорее привлечет максималиста: человека, который не боится головоломок, но хочет, чтобы в машине было сразу всё: и оснащенность, и прогрессивная силовая установка, и динамика, и тайна. Наверное, для автогурмана, еще не остывшего к дрифту, подержанные BMW или Porsche будут лучшим выбором, а человек практичный выберет скорее японский или корейский аппарат. Lixiang — это история про вместительность, комфорт и еще — про будущее автопрома. А будущее всегда немного авантюрно.

Несмотря на паспортную мощность 449 л. с., транспортный налог и прочие сборы считаются по 30-минутной мощности, которая составляет 184 л. с. Источник: Артем Краснов / 74.RU











Но если вычесть из уравнения неизвестные, Lixiang мне понравился. Удивительно, но он ничем не раздражал и везде делал то, чего ожидаешь, а иногда и лучше. Это удивительно, потому что от молодой марки обычно ждешь сырости первых продуктов и готовишься их прощать. Здесь же полное ощущение, что едешь на автомобиле векового бренда, создатели которого точно знают, как расположить подлокотник относительно локтя и почему капоты на микролифтах удобнее, чем капоты с «палкой». Думаю, здесь кроется какой-то секрет: может быть, в создании машины принимали участие известные производители, просто скрытно, по контракту. Ну либо китайцы в самом деле быстро учатся, только в это даже страшно верить. Где у нас всенародно поддерживаемый АВТОВАЗ, и где «Лисьян», которому без году неделя?

С продажами пока всё шоколадно: россиян ничто не пугает Источник: Артем Краснов / 74.RU











Несмотря на всю загадочность бренда, продажи его пока прут: если в прошлом году в России разошлось в районе 4,7 тысячи Lixiang, то в одном только феврале этого года — почти 3 тысячи. Среднюю модель L8 везут неохотно, и продажи делятся в пропорции 60:40 между L9 и L7. Теперь вот интересно посмотреть: превратится ли история «из грязи — к князи» во что-то долгосрочное или россияне скоро остынут к экзотическому бренду? Я бы поставил на то, что если дилеры освоят полноценный сервис Lixiang, а китайская сторона пойдет навстречу, шансов закрепиться на рынке много. И будем мы гордиться не своим «Ленд Ровером», а машиной, название которой звучит как имя восточной красотки.