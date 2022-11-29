В Новосибирск привезли недорогой кроссовер редкой китайской марки — показываем, что там есть за 2 млн

Китайские автомобили продолжают активно завоевывать авторынок Новосибирска. На этот раз с NGS.RU мы решили протестировать машину не от «большой тройки» (Chery, Geely, Haval), а от производителя FAW, который пока представлен в РФ достаточно скромно. Итак, компактный кроссовер FAW Bestune T77 — давайте посмотрим на его основные достоинства и недостатки.
Посмотрите сначала небольшое видео, чтобы составить представление о машине.
Кроссовер FAW Bestune T77 (предоставлен дилером «Луна Авто») — это компактный паркетник уровня Chery Tiggo 4, его длина — 4525 мм, ширина — 1845 мм. Машина идет с единственным двигателем —
Коробка передач — механика или робот, привод только передний. Машина предлагается в 3 комплектациях, и даже начальная версия весьма оснащенная, называется Luxury. На сегодня FAW Bestune T77 один из самых доступных китайских кроссоверов.
Внешний вид
Посмотрите внимательно, что напоминает этот кузов? Да это же чешский Škoda Karoq — такие же европейские «фольксвагеновские» прямые линии, грани, сдержанный и гармоничный дизайнерский стиль. Особое сходство с «Кароком» придает прямая острая выштамповка вдоль борта поверх дверных ручек
При этом в отличие от «чеха» «китаец» обладает куда более внушительной радиаторной решеткой с множественными сотами, что придает машине солидности. Образ дополняет хромированный декор дверных ручек, подоконной линии, зеркал и нижних молдингов. В целом достойный, пропорциональный и современный образ.
Интерьер
Салон у кроссовера неплох, интересная передняя панель с большим массивом пластиковой вставки под дерево — кажется, будто сюда вставили цельный кусок небольшого ствола дерева. Модный руль со скосом и спицами под алюминий, как у «Мерседеса». Двойные планшеты приборки и мультимедиа под единым козырьком, тоже как у «Мерседеса». Материалы в целом неплохи, пластик передней панели и дверных карт мягкий, кожа сидений на вид приличная. Высокий центральный тоннель, как у премиальных «немцев».
Двигатель
Плавность хода
У нас установлены китайские шины Rapid (еще одна отсылка к «Шкоде», к легковушке «Рапид»), их размер — 225/55/19. Такой большой
Оснащенность
В топовой версии Prestige Plus имеется выбор функционала, характерного для машин классом выше. Электропривод кожаных сидений, люк, панорамная крыша, бесключевой доступ, 6 подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, система управления дальним светом, система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения. Вполне себе достойно и безопасно.
А какие же минусы есть у паркетника?
Ездовые моменты
Вернемся к двигателю, а вернее — к нюансам управления тягой. Реакции на педаль газа тут несколько нелинейны, не сказать чтобы слишком некомфортно, но проблемы есть. Умеренное нажатие на акселератор не дает желаемого ускорения, чуть переборщишь с усилием — получаешь рывок. А больше всего поразил рывок роботизированной коробки в самом начале движения, при переключении первой на вторую. Тут мы получаем даже ощутимый кивок носом, впрочем с набором скорости проблема толчков робота уходит. А еще двигатель при разгоне голосит слишком надрывно, слишком жалобно. Это непонятно, ведь
Сиденья
С этой проблемой сталкиваешься в первую очередь — как только попадаешь в салон. Слишком развитые боковины подушки водительского сиденья создают тесноту, к которой не можешь привыкнуть и через некоторое время. Кажется, будто кресла пытаются вытолкнуть тебя. Это очень редкая проблема, но на этой машине она есть. Кроме того, нет регулировок электропривода водительского кресла, в частности регулировки угла наклона подушки сиденья.
Эргономические просчеты
Я долго искал кнопку «паркинг» после того, как остановился и захотел припарковать авто. Проверил весь рычаг селектора — ну нет режима «Р» — и всё! И только потом заметил кнопку «Р» вне зоны селектора, в ряду других вспомогательных кнопок. И она была больше похожа на кнопку отключения сигналов парктроника.
Сенсорный экран мультимедиа посажен слишком глубоко в переднюю панель, до него надо реально тянуться.
Зеркало заднего вида прикреплено слишком низко и близко к голове, кажется вот-вот его заденешь.
Мультимедийная система
О ней стоит сказать отдельно: в первую очередь поражают старинные шрифты, такие неловкие, угловатые, будто нарисованы ребенком. В некоторых пунктах меню надписи настолько мелкие, что их трудно прочитать. Особых подвисаний системы нет, но дисплей не отличается насыщенностью цветов. Зато звучание акустики вполне удовлетворительное, для штатной китайский системы конечно.
Ну и о ценах. Стоит кроссовер в начальной версии с механикой
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