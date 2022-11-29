В Новосибирск привезли недорогой кроссовер редкой китайской марки — показываем, что там есть за 2 млн

Вернемся к двигателю, а вернее — к нюансам управления тягой. Реакции на педаль газа тут несколько нелинейны, не сказать чтобы слишком некомфортно, но проблемы есть. Умеренное нажатие на акселератор не дает желаемого ускорения, чуть переборщишь с усилием — получаешь рывок. А больше всего поразил рывок роботизированной коробки в самом начале движения, при переключении первой на вторую. Тут мы получаем даже ощутимый кивок носом, впрочем с набором скорости проблема толчков робота уходит. А еще двигатель при разгоне голосит слишком надрывно, слишком жалобно. Это непонятно, ведь 1,5 литра с наддувом на других авто вполне хватает для спокойной акустической атмосферы.

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