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Животные Хвостики и их люди: в Новосибирске прошла выставка-раздача бездомных животных

Хвостики и их люди: в Новосибирске прошла выставка-раздача бездомных животных

Акцию устроили в ТРК «Эдем»

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Коты с надеждой смотрят на будущих новых хозяев

В торговом центре «Эдем» в новосибирском Академгородке минувшую субботу, 13 апреля, прошла акция «День хвоста». Любой желающий мог выбрать питомца и забрать животное домой. Все кошки и собаки кастрированы и привиты.

Как рассказала НГС организатор мероприятия Рихарда Лем, по итогам акции новых хозяев нашли сразу 18 кошек и собак. Волонтёры подробно рассказывали посетителям про каждого из питомцев — его возраст, окрас, состояние здоровья и особенности характера.

По словам организатора, акция прошла весело и дружелюбно. Новосибирцы не только пришли, чтобы найти себе новых питомцев, но и принесли подарки для приюта, который поддерживают волонтёры.

По итогам акции волонтёры собрали для животных более 100 тысяч рублей

По итогам акции День хвоста её организаторам удалось собрать более 107 тысяч рублей. Все средства направят на нужды приютов для бездомных животных.

Посмотрим, как прошла выставка в прошлом году, тогда фотокорреспондент НГС побывал на выставке и сфотографировал очаровательных кошек и собак.

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Новосибирск Бездомные животные
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