Хвостики и их люди: в Новосибирске прошла выставка-раздача бездомных животных

В торговом центре «Эдем» в новосибирском Академгородке минувшую субботу, 13 апреля, прошла акция «День хвоста». Любой желающий мог выбрать питомца и забрать животное домой. Все кошки и собаки кастрированы и привиты.
Как рассказала НГС организатор мероприятия Рихарда Лем, по итогам акции новых хозяев нашли сразу 18 кошек и собак. Волонтёры подробно рассказывали посетителям про каждого из питомцев — его возраст, окрас, состояние здоровья и особенности характера.
По словам организатора, акция прошла весело и дружелюбно. Новосибирцы не только пришли, чтобы найти себе новых питомцев, но и принесли подарки для приюта, который поддерживают волонтёры.
По итогам акции День хвоста её организаторам удалось собрать более 107 тысяч рублей. Все средства направят на нужды приютов для бездомных животных.
Посмотрим, как прошла выставка в прошлом году, тогда фотокорреспондент НГС побывал на выставке и сфотографировал очаровательных кошек и собак.