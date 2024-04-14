Хвостики и их люди: в Новосибирске прошла выставка-раздача бездомных животных

Коты с надеждой смотрят на будущих новых хозяев Источник: Рихарда Лем











В торговом центре «Эдем» в новосибирском Академгородке минувшую субботу, 13 апреля, прошла акция «День хвоста». Любой желающий мог выбрать питомца и забрать животное домой. Все кошки и собаки кастрированы и привиты.



Как рассказала НГС организатор мероприятия Рихарда Лем, по итогам акции новых хозяев нашли сразу 18 кошек и собак. Волонтёры подробно рассказывали посетителям про каждого из питомцев — его возраст, окрас, состояние здоровья и особенности характера.



По словам организатора, акция прошла весело и дружелюбно. Новосибирцы не только пришли, чтобы найти себе новых питомцев, но и принесли подарки для приюта, который поддерживают волонтёры.

По итогам акции волонтёры собрали для животных более 100 тысяч рублей Источник: Рихарда Лем











По итогам акции День хвоста её организаторам удалось собрать более 107 тысяч рублей. Все средства направят на нужды приютов для бездомных животных.

