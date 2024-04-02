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Животные Улизнул из вольера: под Новосибирском ищут пропавшего енота Степку

Улизнул из вольера: под Новосибирском ищут пропавшего енота Степку

По пропавшему Степке скучает его подруга Айка

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Еноту Степке четыре года, в семье Евгении он живет два года

В Новосибирской области ищут пропавшего енота по имени Степка. Информацией о происшествии поделилась владелица животного Евгения.

Все произошло около недели назад. Семья Евгении живет в СНТ «Заречное», которое находится за поселком Боровой, под Бердском. Новосибирцы любят животных, кроме енота Степки и его подружки Айки у них также живут собаки, коршуны, раньше разводили кроликов для души.

— У нас есть большой уличный вольер, разделённый на три части. Внутри все закрыто, есть утепленная часть, поскольку еноты зимуют то на улице, то в доме. Раньше еноты жили в первой части вольера, ближе к дому. Но когда мы отдали кроликов, то проделали из одного вольера в другой дырочку. Всю зиму они зимовали там. Я прихожу их вечером кормить с фонариком, и дырку не прикрыла в вольере. И он выбежал. Видимо я как-то расслабилась, дверки вольера перестала закрывать, он как-то улизнул, — рассказала Евгения НГС.

Женщина написала об исчезновении енота в чат СНТ «Заречное», попросила сообщить, если Степка появится. В дальнейшем выяснилось, что зверек так и не покинул придомовую территорию.

— Гуляет по территории, подходит к крыльцу дома, но как только я подхожу, чтобы Степку поймать, он как меня видит — сразу быстро убегает. Но сейчас, как я поняла, он спит где-то, а поздно вечером выходит и ходит по территории, — добавила Евгения.

Женщина очень надеется, что Степка нагуляется и все же вернется домой. Ведь в вольере его ждет подружка Айка — она скучает без своего кавалера.

Ранее в Академгородке начали поиски сбежавшего лиса Яшки. Зверь настолько привык к людям, что может пойти к незнакомцам на ручки.

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Новосибирская область Енот Пропал енот Животные
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