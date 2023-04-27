Новосибирец ищет своему коту Урфину нового хозяина — он готов оплатить проживание зверя

Необычное объявление появилось на сайте Avito.ru: новосибирец ищет нового хозяина для любимого кота. Он отдает питомца бесплатно и готов взять на себя расходы на содержание Урфина.
— Взрослый, красивый и самодостаточный кот Урфин ищет себе доброго и любящего человека. Пушистый друг умеет виртуозно ловить мышей и профессионально истреблять прочих недоброжелателей при необходимости. Лишен интереса к кошкам, потому не будет беспокоить любовными балладами и романсами в мартовские и все другие ночи, — говорится в описании объявления.
Нынешний владелец Урфина готов взять на себя львиную часть расходов на содержание кота, а именно — покупать корм и наполнитель, «чтобы котейка не был в тягость». Дозвониться по указанному в объявлении телефону не удалось: абонент пребывает в статус «временно недоступен».
Кстати, в Новосибирске 22 и 23 апреля проходил двухдневный фестиваль WOOF в поддержку бездомных животных. В эти дни любой желающий мог выбрать собаку или кота, чтобы забрать домой.