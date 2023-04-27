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Новосибирец ищет своему коту Урфину нового хозяина — он готов оплатить проживание зверя

В содержание входит компенсация расходов на еду и наполнитель кошачьего туалета

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Судя по описанию, Урфин кастрирован и отлично борется с мышами

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Необычное объявление появилось на сайте Avito.ru: новосибирец ищет нового хозяина для любимого кота. Он отдает питомца бесплатно и готов взять на себя расходы на содержание Урфина.

— Взрослый, красивый и самодостаточный кот Урфин ищет себе доброго и любящего человека. Пушистый друг умеет виртуозно ловить мышей и профессионально истреблять прочих недоброжелателей при необходимости. Лишен интереса к кошкам, потому не будет беспокоить любовными балладами и романсами в мартовские и все другие ночи, — говорится в описании объявления.

Нынешний владелец Урфина готов взять на себя львиную часть расходов на содержание кота, а именно — покупать корм и наполнитель, «чтобы котейка не был в тягость». Дозвониться по указанному в объявлении телефону не удалось: абонент пребывает в статус «временно недоступен».

Кстати, в Новосибирске 22 и 23 апреля проходил двухдневный фестиваль WOOF в поддержку бездомных животных. В эти дни любой желающий мог выбрать собаку или кота, чтобы забрать домой.

КотыАвитоЖивотные ищут хозяев
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