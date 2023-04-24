«Маленький, как грудной ребенок»: новосибирцы нашли на дороге трехмесячного медвежонка

Жители Новосибирской области нашли маленького медвежонка на дороге. Как сообщил НГС председатель новосибирского отделения «Всероссийского общества охраны природы» Дмитрий Шахов, животное привезли в областной центр на общегородской субботник и передали волонтерам.
По словам Дмитрия Шахова, трехмесячного медвежонка подобрали новосибирцы в пятницу, 21 апреля. Животное брело вдоль одной из дорог Новосибирской области.
— Я сказал, чтобы на субботник привозили, позвонил зоозащитникам, чтобы им занимались компетентные люди. Потому что они знают, как внедрять животных в природу, ухаживать, — рассказал Дмитрий Шахов. — Он маленький, как грудной ребенок. Купили ему детское питание, бутылку с соской. Накормили и передали специалистам.
Как сообщил председатель новосибирского отделения «Всероссийского общества охраны природы», медвежонок бродил по дороге без сопровождения матери-медведицы. Он предположил, что она могла стать жертвой охотников.
— Когда медвежат такими находят, как правило, мать-медведицу подстрелили, потому что она их никогда не теряет. Это одна из наиболее вероятных версий, — сообщил специалист.
По данным «Контур.Фокус», Новосибирскую областную организацию общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» образовали в 2013 году, ее председателем является Дмитрий Шахов, данные о действующих учредителях не указаны. Дмитрий Шахов числится руководителем нескольких компаний, в том числе ООО «Голос Сибири», ООО «Спа-Сервис», ООО «Веста». Новосибирская организация выступает отделением «Всероссийского общества охраны природы», председатель которого — первый зампредседателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы РФ Вячеслав Фетисов. Об этом сообщается на сайте организации.
НГС обратился в пресс-службу Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Как сообщили изданию в министерстве, медвежонка нашли на границе Кемеровской и Новосибирской областей. Специалисты Минприроды региона будут решать вопрос по дальнейшей судьбе животного.
— Будем оформлять все документально в соответствии с законодательством и решать вопрос по его дальнейшей судьбе, — сообщили в министерстве. — Во взаимодействии с полицией будем выяснять обстоятельства произошедшего, как произошло его изъятие из естественной среды обитания. И обязательно обстоятельства, в связи с чем он остался один без мамы-медведицы, так как не исключен факт незаконной охоты.
В середине апреля стало известно, что новосибирские волонтеры забрали медведей, которые долгое время жили в холодном ангаре у дрессировщиков в стесненных условиях. После медицинских обследований их отправят в реабилитационный центр.