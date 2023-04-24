СЕЙЧАС +11°С
Пробки 1/10
usd 81.49
eur 89.35
Тема дняАвтомобиль сбил 8-летнюю девочку на велосипеде
Все новости
Все новости

«Маленький, как грудной ребенок»: новосибирцы нашли на дороге трехмесячного медвежонка

Животное отдали волонтерам

69

Поделиться

Жители Новосибирской области нашли маленького медвежонка на дороге. Как сообщил НГС председатель новосибирского отделения «Всероссийского общества охраны природы» Дмитрий Шахов, животное привезли в областной центр на общегородской субботник и передали волонтерам.

По словам Дмитрия Шахова, трехмесячного медвежонка подобрали новосибирцы в пятницу, 21 апреля. Животное брело вдоль одной из дорог Новосибирской области.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Медвежонка без сопровождения матери-медведицы обнаружили на дороге

Видео: YouTube, Дмитрий Шахов

— Я сказал, чтобы на субботник привозили, позвонил зоозащитникам, чтобы им занимались компетентные люди. Потому что они знают, как внедрять животных в природу, ухаживать, — рассказал Дмитрий Шахов. — Он маленький, как грудной ребенок. Купили ему детское питание, бутылку с соской. Накормили и передали специалистам.

Как сообщил председатель новосибирского отделения «Всероссийского общества охраны природы», медвежонок бродил по дороге без сопровождения матери-медведицы. Он предположил, что она могла стать жертвой охотников.

— Когда медвежат такими находят, как правило, мать-медведицу подстрелили, потому что она их никогда не теряет. Это одна из наиболее вероятных версий, — сообщил специалист.

По данным «Контур.Фокус», Новосибирскую областную организацию общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» образовали в 2013 году, ее председателем является Дмитрий Шахов, данные о действующих учредителях не указаны. Дмитрий Шахов числится руководителем нескольких компаний, в том числе ООО «Голос Сибири», ООО «Спа-Сервис», ООО «Веста». Новосибирская организация выступает отделением «Всероссийского общества охраны природы», председатель которого — первый зампредседателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы РФ Вячеслав Фетисов. Об этом сообщается на сайте организации.

НГС обратился в пресс-службу Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Как сообщили изданию в министерстве, медвежонка нашли на границе Кемеровской и Новосибирской областей. Специалисты Минприроды региона будут решать вопрос по дальнейшей судьбе животного.

— Будем оформлять все документально в соответствии с законодательством и решать вопрос по его дальнейшей судьбе, — сообщили в министерстве. — Во взаимодействии с полицией будем выяснять обстоятельства произошедшего, как произошло его изъятие из естественной среды обитания. И обязательно обстоятельства, в связи с чем он остался один без мамы-медведицы, так как не исключен факт незаконной охоты.


В середине апреля стало известно, что новосибирские волонтеры забрали медведей, которые долгое время жили в холодном ангаре у дрессировщиков в стесненных условиях. После медицинских обследований их отправят в реабилитационный центр.

МедведьМинприродыСубботник
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter