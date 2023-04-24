«Маленький, как грудной ребенок»: новосибирцы нашли на дороге трехмесячного медвежонка

Как сообщил председатель новосибирского отделения «Всероссийского общества охраны природы», медвежонок бродил по дороге без сопровождения матери-медведицы. Он предположил, что она могла стать жертвой охотников.



— Когда медвежат такими находят, как правило, мать-медведицу подстрелили, потому что она их никогда не теряет. Это одна из наиболее вероятных версий, — сообщил специалист.



По данным «Контур.Фокус», Новосибирскую областную организацию общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» образовали в 2013 году, ее председателем является Дмитрий Шахов, данные о действующих учредителях не указаны. Дмитрий Шахов числится руководителем нескольких компаний, в том числе ООО «Голос Сибири», ООО «Спа-Сервис», ООО «Веста». Новосибирская организация выступает отделением «Всероссийского общества охраны природы», председатель которого — первый зампредседателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы РФ Вячеслав Фетисов. Об этом сообщается на сайте организации.

