Ураган в США убил почти 200 человек и разрушил целые города. Новости 3 октября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 3 октября.
Ураган в США
Ураган «Хелен», обрушившийся на США на прошлой неделе, унес жизни 191 человека. Еще больше людей пропали без вести. Несколько штатов почти полностью остались без электричества, связи и водопровода, в городах разрушена инфраструктура.
Сотни дорог закрыты — это усложняет доставку товаров первой необходимости и продуктов питания.
Американские СМИ пишут, что эти разрушения уже влияют на президентскую гонку Трампа и Харрис. Действующий президент Байден облетел пострадавшие от урагана районы.
В пиковые часы скорость ветра при урагане достигала 225 километров в час.
Дело о краже кенгурят
Полицейские поймали человека, который украл трех кенгурят из двух зоопарков.
— На видеозаписи испуганный детеныш кенгуру. Три дня назад его похитили из зоопарка в Калужской области. Второй детеныш погиб, — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Изъятый полицейскими кенгуренок доставлен на передержку в ярославский зоопарк. Третьего кенгуренка продолжают искать.
Ранее «Фонтанка» писала, что вычислить возможного похитителя помешали особенности физического развития: по версии нескольких телеграм-каналов, им оказался карлик. Именно поэтому полиция путала его то с ребенком, то с женщиной.
Сгорел театр
В Хабаровске загорелся краевой музыкальный театр. Здание оказалось полностью охвачено огнем, а столб дыма поднялся так высоко, что его было видно из всех районов города.
Огонь локализовали на площади четырех тысяч квадратных метров. В пожаре пострадала женщина.
В театре обрушилась крыша над фойе зрительного зала, фасад и внешняя стена. По части здания пошли трещины. Стоимость восстановления, по словам губернатора Демешина, оценивается в сумму около десяти миллиардов рублей.
Путин и учителя
Владимир Путин встретился с лучшими учителями страны. Там ему предложили ввести «Разговоры о важном» в детсадах, для детей от 5 лет. Президент поддержал идею, но призвал сделать это «в меру».
— «Разговор о важном» — это серьезное такое, начало большой работы. Здесь важно не перегибать только ничего, понимаете? Ничего нельзя перегибать. Всё должно быть в меру. Это первое. Второе — всё должно быть искренне, объективно, доходчиво, — подчеркнул Путин.
Пожар в колонии
В Екатеринбурге загорелась ИК-10. В колонии содержатся несколько сотен заключенных, там работают мебельное и швейное производства.
По предварительным данным, пострадавших нет. Загорелось бытовое здание, до цехов огонь не добрался.
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