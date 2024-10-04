НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

1 м/c,

ю-з.

 758мм 75%
Подробнее
0 Пробки
USD 95,03
EUR 104,87

Экс-чиновнику мэрии вменяют создание преступного сообщества на кладбищах

Что интересного в стране
Высотки сползают в реку
Сибиряки — про работу в офисе
Конопля в законе
Лайфхаки для уютного дома
Домогательства в соцсетях
Последние дома на Троллейке
Новости в Telegram
Страна и мир обзор Ураган в США убил почти 200 человек и разрушил целые города. Новости 3 октября

Ураган в США убил почти 200 человек и разрушил целые города. Новости 3 октября

Что произошло за сутки

655
25 комментариев

Один из множества домов, разрушенных ураганом

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 3 октября.

Ураган в США

Ураган «Хелен», обрушившийся на США на прошлой неделе, унес жизни 191 человека. Еще больше людей пропали без вести. Несколько штатов почти полностью остались без электричества, связи и водопровода, в городах разрушена инфраструктура.

Машины уходят под воду

Сотни дорог закрыты — это усложняет доставку товаров первой необходимости и продуктов питания.

Сюжет разрушениях, вызванных ураганом

Американские СМИ пишут, что эти разрушения уже влияют на президентскую гонку Трампа и Харрис. Действующий президент Байден облетел пострадавшие от урагана районы.

Дома уносит потоком воды

В пиковые часы скорость ветра при урагане достигала 225 километров в час.

Дело о краже кенгурят

Полицейские поймали человека, который украл трех кенгурят из двух зоопарков.

— На видеозаписи испуганный детеныш кенгуру. Три дня назад его похитили из зоопарка в Калужской области. Второй детеныш погиб, — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Изъятый полицейскими кенгуренок доставлен на передержку в ярославский зоопарк. Третьего кенгуренка продолжают искать.

Ранее «Фонтанка» писала, что вычислить возможного похитителя помешали особенности физического развития: по версии нескольких телеграм-каналов, им оказался карлик. Именно поэтому полиция путала его то с ребенком, то с женщиной.

Сгорел театр

В Хабаровске загорелся краевой музыкальный театр. Здание оказалось полностью охвачено огнем, а столб дыма поднялся так высоко, что его было видно из всех районов города.

Огонь локализовали на площади четырех тысяч квадратных метров. В пожаре пострадала женщина.

В театре последние дни шел капитальный ремонт кровли, с нее пожар и начался

В театре обрушилась крыша над фойе зрительного зала, фасад и внешняя стена. По части здания пошли трещины. Стоимость восстановления, по словам губернатора Демешина, оценивается в сумму около десяти миллиардов рублей.

Путин и учителя

Владимир Путин встретился с лучшими учителями страны. Там ему предложили ввести «Разговоры о важном» в детсадах, для детей от 5 лет. Президент поддержал идею, но призвал сделать это «в меру».

— «Разговор о важном» — это серьезное такое, начало большой работы. Здесь важно не перегибать только ничего, понимаете? Ничего нельзя перегибать. Всё должно быть в меру. Это первое. Второе — всё должно быть искренне, объективно, доходчиво, — подчеркнул Путин.

Пожар в колонии

В Екатеринбурге загорелась ИК-10. В колонии содержатся несколько сотен заключенных, там работают мебельное и швейное производства.

По предварительным данным, пострадавших нет. Загорелось бытовое здание, до цехов огонь не добрался.

Другие новости

Министерство обороны России официально заявило о взятии под контроль города Угледар в Донецкой Народной Республике.

Никиту Журавеля, которого судили за сожжение Корана, обвинили в госизмене. По версии следствия, Журавель сам в мессенджерах связался с СБУ и предложил помощь. Утверждается, что он отправлял собеседнику с Украины видео ж/д состава с военной техникой.

Ранее за порчу Корана Журавель получил три года колонии. Суд проходил в Чечне.

Дочь Любови Успенской нашлась: предполагается, что она улетела из России, не сообщив об этом родственникам. Теперь семья пытается вернуть девушку на родину.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
25
Гость
56 минут
Там достойно относятся к потерпевшим- убытки и потерю здоровья от стихии выплачивают тут же всё по страховке до копейки- У нас утопленники тысячами в Башкирии до сих пор живут на пересылке и на каждую испорченную ещь в залитом водой доме требуют чек или паспорт стиралки- маразм -
Гость
45 минут
В США - демократия в натуре в обществе существует-Смотрите как у них выборы президента проходят- какндидаты ездят по городам-открыто ведут диалог друг с другом-думаю нам в России во веки такого не иметь-
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Люди везде хотят жить комфортно»: сибирячка ужаснулась жизни в Барнауле — что заставило ее переехать в другой город
Анонимное мнение
Мнение
Хитрый жук: возвращение того самого Бёртона в макабр-сиквеле «Битлджус»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Палка для битья крапивы, ракоходы и даже шишки: топ придурочных товаров с Wildberries
Любовь Никитина
Мнение
«Вылетите из машины — водитель даже не подойдет»: журналистка НГС — о равнодушии тех, кто несет ответственность за вашу жизнь
Анонимное мнение
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Рекомендуем
Знакомства

Анна,42

Yana,46

Вера Кондратова,49

Елена,45

Т@нечка,40

Ирина,49

Начать знакомиться
Объявления

Оформление документов для растаможки АВТО во Владивостоке

4 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление