Новое расписание ЕГЭ и льгота по ипотеке для многодетных: главные новости за 22 апреля

В новом расписании ЕГЭ учли возможность пересдачи Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 22 апреля.



Льготу на ипотеку для многодетных продлили до 2030 года

Кабмин РФ одобрил законопроект о продлении до конца 2030 года льготы на ипотеку для многодетных семей в размере 450 тысяч рублей. Об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы, член комиссии правительства по законопроектной деятельности Александр Жуков.

Льгота в размере 450 тысяч рублей положена тем, у кого уже есть ипотека, — деньги перечисляют в банк в счет погашения. Заявление на господдержку нужно подавать в банк, где оформлен кредит. Подробнее об этой мере поддержки мы рассказывали ранее.

Суд арестовал подозреваемого по делу об убийстве байкера в Москве

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве байкера Кирилла Ковалева. Кроме того следователи нашли пять соучастников - среди них дядя Бахтияр Иса Оглы, отец Низами Оса Оглы и друг Шахина Аббасова, который помог ему сбежать, Нахид Гусейнов. Всех отправили под арест до 18 июня.

Напомним, 17 апреля на юго-востоке Москвы около подъезда жилого дома на улице Краснодарская между двумя молодыми людьми произошел конфликт из-за места на парковке: водитель авто припарковался у подъезда, что не понравилось местному жителю. Тот сделал хозяину машины замечание. В результате водитель напал на него с ножом. Пострадавший скончался.



Появилось новое расписание ЕГЭ

Минпросвещения РФ и Рособрнадзор утвердили новое расписание ЕГЭ с учетом возможности пересдать один предмет. Идею дать школьникам «второй шанс» озвучил Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию. Это поможет школьнику попытаться повторно сдать экзамен до приемной кампании в вузы.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Стали известны ведущие КВН на 2024 год

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Дмитрий Хрусталев, который ранее уже проводил игры 1/8 финала «Клуба веселых и находчивых», окончательно заменит бессменного ведущего КВН Александра Маслякова, однако позже его сын опроверг эту информацию. 22 апреля MSK1.RU выяснил, кто же будет вести КВН в этом году.