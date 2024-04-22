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Страна и мир Тут жили Паша Цветомузыка и киллер Палач: как выглядят роскошные квартиры в доме криминальных авторитетов из 90-х

Тут жили Паша Цветомузыка и киллер Палач: как выглядят роскошные квартиры в доме криминальных авторитетов из 90-х

До бандитов в сталинке жили высокопоставленные милиционеры и прокуроры

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В центре Красноярска есть жилой дом, который в свое время облюбовали известные на всю страну бандиты. Сразу несколько квартир в нем принадлежали группировке Вилора Струганова. Этот человек вошел в историю под прозвищем Паша Цветомузыка. В 90-е годы он был соратником и фактически правой рукой Анатолия Быкова, а в нулевые между партнерами пробежала кошка. Быков даже устроил покушение на Струганова.

«Братки» Паши Цветомузыки занимали большинство квартир в одном подъезде. Сам Вилор вместе с первой женой и сыном Борисом поселился в четырехкомнатной квартире на третьем этаже. Выше жил киллер Вячеслав Исминдиров по прозвищу Слава Палач. В 2021 году его отправили на 10 лет в колонию строгого режима за убийство.

Старожилы дома, которые много лет терпели криминальных соседей, рассказывают: как ни парадоксально, первоначально бандитская сталинка была милицейской. В конце 1930-х годов она строилась как ведомственный дом специально для сотрудников правопорядка.

83-летний пенсионер, бывший руководитель крупного энергостроительного предприятия Валерий Весновский, живет в этом доме с 1946 года. Его родной дядя, возглавлявший уголовный розыск, одним из первых получил здесь квартиру.

— Когда началась приватизация, вот эти новые люди скупили квартиры в нашем подъезде, — рассказывает Весновский. — Прежняя-то эпоха, все эти сотрудники милиции, уже поумирали. Поколение ушло.

Супруга Валерия Весновского — дочь первого директора Красноярской ГЭС Наталья Растоскуева вспоминает, что период соседства с бандитами обернулся для нее нешуточным стрессом.

— Тут же взрыв был, у соседей весь туалет и стены разнесло. Это потом квалифицировали как покушение на Пашу. Вот в такой обстановке мы жили, — вспоминает Наталья. — Внизу они выставили охрану. Тут было ни пройти, ни проехать. Будку поставили, стаффордшира посадили.

Пенсионеры, которые теперь бдят обстановку в подъезде, увидели бывшего соседа Вилора Струганова год назад. Квартира, где он жил раньше, до сих пор принадлежит его семье — первой жене, невестке, внуку.

— Это очень славные, мирные, тихие люди. Внук Паши просто изумительный, воспитанный, вежливый мальчик. На 8 марта цветочек мне принес. Всегда поздоровается, поможет, — говорит Наталья.

Наши коллеги из NGS24.RU сняли на видео, как выглядят атмосферные квартиры в бандитском доме — несмотря на то, что зданию уже 85 лет, внутри все выглядит по-советски роскошно. Смотрите этот ролик чуть выше.

ПО ТЕМЕ
Быков Анатолий Быков Криминальный авторитет Криминальный мир Криминал 90-е Центральный рынок
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