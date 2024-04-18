У кого самый большой рот в России? Изучаем странные рекорды наших соотечественников

Человеческие особенности и курьезы всегда привлекали любопытных. Сегодня цирки с бородатыми женщинами ушли в прошлое, а им на смену пришли различные книги рекордов. У нашей страны тоже есть такая книга, а в ней — весьма примечательные достижения. Например, как вам 3,5-сантиметровые ресницы у парня? А рот, в который проходит кулак? Или язык, длина которого от корня до кончика составляет 14 сантиметров? Именно с таким родилась жительница Уфы Радмила Юсупова.

