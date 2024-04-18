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Страна и мир У кого самый большой рот в России? Изучаем странные рекорды наших соотечественников

У кого самый большой рот в России? Изучаем странные рекорды наших соотечественников

Кто-то из наших героев родился с самым длинным языком, а кто-то отрастил метровую бороду

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Человеческие особенности и курьезы всегда привлекали любопытных. Сегодня цирки с бородатыми женщинами ушли в прошлое, а им на смену пришли различные книги рекордов. У нашей страны тоже есть такая книга, а в ней — весьма примечательные достижения. Например, как вам 3,5-сантиметровые ресницы у парня? А рот, в который проходит кулак? Или язык, длина которого от корня до кончика составляет 14 сантиметров? Именно с таким родилась жительница Уфы Радмила Юсупова.

— Самое интересное — это доедать йогурт со дна стаканчика. Это очень удобно, когда на стенках остается в недоступных местах для ложки, так просто язычком — оп-оп-оп, — рассказала журналистам обладательница редкого языка. Впрочем, он помогает ей не только в еде. На своей особенности девушка построила успех аккаунта в TikTok, где у нее уже 4 миллиона подписчиков.

Посмотрите наше короткое видео о забавных и, если честно, немного странных рекордах, которые поставили наши соотечественники.

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