У кого самый большой рот в России? Изучаем странные рекорды наших соотечественников

Человеческие особенности и курьезы всегда привлекали любопытных. Сегодня цирки с бородатыми женщинами ушли в прошлое, а им на смену пришли различные книги рекордов. У нашей страны тоже есть такая книга, а в ней — весьма примечательные достижения. Например, как вам 3,5-сантиметровые ресницы у парня? А рот, в который проходит кулак? Или язык, длина которого от корня до кончика составляет 14 сантиметров? Именно с таким родилась жительница Уфы Радмила Юсупова.
— Самое интересное — это доедать йогурт со дна стаканчика. Это очень удобно, когда на стенках остается в недоступных местах для ложки, так просто язычком — оп-оп-оп, — рассказала журналистам обладательница редкого языка. Впрочем, он помогает ей не только в еде. На своей особенности девушка построила успех аккаунта в TikTok, где у нее уже 4 миллиона подписчиков.
Посмотрите наше короткое видео о забавных и, если честно, немного странных рекордах, которые поставили наши соотечественники.