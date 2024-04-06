В Орске прорвало дамбу. Тысячи домов под угрозой затопления

Потоки воды начали затапливать Орск Источник: Раньше всех. Ну почти / T.me











В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 5 апреля.



Покушение на губернатора

Житель Апатитов ударил ножом в живот губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, когда тот приехал в город на встречу с местными жителями.

Пострадавшего госпитализировали и провели ему операцию. Врачи оценивали его состояние как тяжелое, однако операция прошла успешно. Оклемавшись после операции, губернатор записал видеообращение, в котором поблагодарил медиков, спасших ему жизнь.

— Буду восстанавливаться и дальше в бой, только вперед, все будет хорошо, — сказал Андрей Чибис.



Андрея Чибиса в больнице уже навестили жена и дочь Источник: Губератор Чибис / T.me











По информации регионального оперштаба, дальнейшее лечение Чибис продолжит в Мурманске.

Нападавшего задержали. На допросе он признался, что питал к Чибису личную неприязнь, но знаком лично не был. По факту нападения возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 20 лет колонии.



Беспилотники над Россией

В ночь на 5 апреля над Россией сбили 53 беспилотника. По информации Минобороны, 44 беспилотника сбито над Ростовской областью, шесть — над Краснодарским краем, и по одному дрону над Саратовской, Курской и Белгородской областями.

В Ростовской области из-за атаки оказалась повреждена электроподстанция в Морозовском районе, сообщил губернатор Василий Голубев. Восемь человек пострадали — их госпитализировали в районную больницу.



В Курской области глава региона Роман Старовойт сообщил о повреждении четырех домовладений и нескольких автомобилей в регионе, а также разрушении в жилом секторе Железнодорожного округа.



«Пощекотала» Родину-мать — реабилитировала нацизм

В Волгограде вынесли приговор жительнице Самары Алене Агафоновой, «пощекотавшей» грудь скульптуры Родина-мать. Ее признали виновной в реабилитации нацизма и приговорили к 10 месяцам исправительных работ. Также ей на два года запретили пользоваться соцсетями.

Алена Агафонова выложила видео, на котором «щекочет» грудь статуи, в июле прошлого года.

Источник: Городские порталы

После этого на девушку завели уголовное дело за осквернение мест захоронения. Позже статью переквалифицировали в реабилитацию нацизма.



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Прорыв дамбы в Орске

В Орске Оренбургской области прорвало дамбу. Объявлена срочная эвакуация всего Старого города, поселка Никель, площади Гагарина, улиц Строителей и Докучаева. Находящихся там людей просят немедленно бежать в пункты временного размещения. Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, в зону подтопления могут попасть около 4 тысяч частных жилых домов.

Источник: Раньше всех. Ну почти / T.me

Ранее в регион направили дополнительную группировку спасателей — более 100 человек.



— В Оренбуржье остаются подтопленными 1 659 домов и 5 062 придворовых участка. Эвакуировано 2 797 человек, из них 636 — дети. В пунктах временного размещения находятся 185 человек, — говорится в сообщении ведомства.

Источник: МЧС России / T.me

В некоторых районах города нет света и водоснабжения. В магазинах раскуплена всю бутилированная вода. Жителей призвали взять документы и самое необходимое и эвакуироваться во временные пункты размещения. Глава региона заявил, что ситуация сложная, но управляемая. В регионе введен режим ЧС.

Паводок этой весной в России особенно суров. С первых дней под водой оказалась половина страны, во многих реионах можно передвигаться исключительно вплавь.

«Команда бомжей и иноагентов» на Олимпиаде

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков предложил называть российских теннисистов, желающих выступить на летней Олимпиаде в Париже, «командой иноагентов». Так он отреагировал на заочную полемику теннисиста Даниила Медведева с президентом Федерации художественной гимнастики России Ириной Винер. Первый рассказал, что с удовольствием поедет на Олимпиаду, вторая заявила, что при нынешних условиях МОК на ОИ может выступать только «команда бомжей».

— В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду, — рассказала Винер в беседе с РИА Новости.



— В жизни каждый человек имеет право на свое мнение — так же как я имею право быть с ним несогласным. У всех свои причины думать так, а не иначе. Со своей стороны повторяю: если будет возможность — с удовольствием поеду, — сказал Медведев «Спорт-Экспрессу».

— Правильнее, с моей точки зрения, — «команда иноагентов», — вступил в полемику Поздняков со своего аккаунта в Telegram. — Для которой точно не возникнет никаких препятствий представлять на Олимпиаде самих себя. Тем более, что индивидуальное олимпийское предпринимательство сейчас активно пропагандируется из Лозанны.

Президент ОКР обосновал свою точку зрения тем, что большую часть времени российские теннисисты живут за границей, «там же зарабатывают, осуждают политику своей страны и СВО».