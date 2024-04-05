НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+8°

пасмурно, без осадков

ощущается как +6

3 м/c,

южн.

 756мм 78%
Подробнее
5 Пробки
USD 92,31
EUR 100,07
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Появились фото из подъезда, залитого кровью

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Лишили дохода в NL
Кандидаты в шорт-лист премии
Тайный арест бизнесмена
Завалили тест на мэра
Треш-прогулка по Новосибирску
Где сейчас невъездные звёзды
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Весна обзор «Только плавать можно у нас»: Россию затопило первыми паводками. Эти кадры напоминают «Водный мир»

«Только плавать можно у нас»: Россию затопило первыми паводками. Эти кадры напоминают «Водный мир»

Весна традиционно пришла внезапно

1 427
17 комментариев
Спасатели эвакуируют людей, но не все готовы покидать свои дома

Ежегодно с приходом весны во многих регионах России начинаются паводки. Из-за тающего снега под воду уходят улицы и целые поселки. Этот год не стал исключением — МЧС уже сообщает о 34 регионах, в которых зафиксировано половодье.

Сильнее всего из-за паводков пострадала Оренбургская область. В воскресенье 31 марта здесь ввели повышенный уровень готовности, и готовиться было к чему: через считаные дни вода затопила 543 дома и больше двух тысяч приусадебный участков.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что все необходимые службы и ведомства работают в круглосуточном режиме.

— Жителям оказывается адресная помощь. Задействована техника, развернуты пункты временного размещения, — заявил губернатор. — Самое главное, что люди оперативно обеспечены всем необходимым и сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Работа всех служб направлена на контроль паводковой ситуации и минимизацию последствий.

В Алтайском крае паводок затопил поселок Солнечный. Чтобы привлечь внимание властей к проблеме, глава сельсовета искупался в появившемся в поселке водоеме.

В Подмосковье поселок «Маленькая Шотландия» из-за паводков превратился в маленькую Венецию: местные жители вынуждены спасаться из затопленных коттеджей на лодках.

Затопил паводок и села в Самарской области: девять районов региона оказались под водой, жители десятка сел жалуются на потопы. Пострадавшим жителям региона предлагают эвакуацию, но далеко не все согласны покидать свои дома — люди опасаются, что к ним сразу же нагрянут мародеры.

Из-за паводков лесные жители оказались на улицах городов. В Санкт-Петербурге из-за потопов к людям вышел бобер.

Еще одного бобра заметили в Волгоградской области — лесной житель оккупировал появившуюся лужу.

ПО ТЕМЕ
Потоп Паводки Затопило Регионы МЧС Происшествие
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Несите деньги боту: журналистка НГС вычислила мошенников в Telegram — развод выглядел очень привлекательно
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Время кармической четверки: чего ждать от апреля — прогноз нумеролога по датам рождения
Алина Шадрина
Мнение
За деньги — да: секс-колумнистка НГС — о том, как хитрые продавцы делают любовь товаром и когда это не работает
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Рекомендуем
Знакомства

Evgeshka,  32

Slava,  47

Красотка,  49

Yana,  43

Даша,  35

Алексей Кретов,  34

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Вывоз Мусора

350 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление