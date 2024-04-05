«Только плавать можно у нас»: Россию затопило первыми паводками. Эти кадры напоминают «Водный мир»

Спасатели эвакуируют людей, но не все готовы покидать свои дома Источник: МЧС России / T.me











Ежегодно с приходом весны во многих регионах России начинаются паводки. Из-за тающего снега под воду уходят улицы и целые поселки. Этот год не стал исключением — МЧС уже сообщает о 34 регионах, в которых зафиксировано половодье.



Сильнее всего из-за паводков пострадала Оренбургская область. В воскресенье 31 марта здесь ввели повышенный уровень готовности, и готовиться было к чему: через считаные дни вода затопила 543 дома и больше двух тысяч приусадебный участков.



Источник: МЧС России / T.me

Источник: Голос страны / T.me

Источник: NEWS.RU / T.me











Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что все необходимые службы и ведомства работают в круглосуточном режиме.



— Жителям оказывается адресная помощь. Задействована техника, развернуты пункты временного размещения, — заявил губернатор. — Самое главное, что люди оперативно обеспечены всем необходимым и сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Работа всех служб направлена на контроль паводковой ситуации и минимизацию последствий.

Источник: Контекст / T.me

В Алтайском крае паводок затопил поселок Солнечный. Чтобы привлечь внимание властей к проблеме, глава сельсовета искупался в появившемся в поселке водоеме.



Источник: Осторожно, новости / T.me

В Подмосковье поселок «Маленькая Шотландия» из-за паводков превратился в маленькую Венецию: местные жители вынуждены спасаться из затопленных коттеджей на лодках.

Источник: NEWS.RU / T.me

Источник: Осторожно, Москва / T.me

Затопил паводок и села в Самарской области: девять районов региона оказались под водой, жители десятка сел жалуются на потопы. Пострадавшим жителям региона предлагают эвакуацию, но далеко не все согласны покидать свои дома — люди опасаются, что к ним сразу же нагрянут мародеры.



Источник: читатель TOLYATTY.RU

Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Из-за паводков лесные жители оказались на улицах городов. В Санкт-Петербурге из-за потопов к людям вышел бобер.



Источник: NEWS.RU / T.me

Еще одного бобра заметили в Волгоградской области — лесной житель оккупировал появившуюся лужу.