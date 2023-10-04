Много камер, настоящий «Биг Мак» и поиски дезодоранта. Российский студент — о сложностях переезда в Китай

В начале сентября российский студент Никита Куликов, который окончил бакалавриат в МГУ, уехал учиться в магистратуру в Пекин. Нашим коллегам из MSK1.RU Никита рассказал о переезде и первых сложностях, с которыми столкнулся.
Как решиться на переезд
В начале лета я собирал бумажки, потом нервно ждал результаты стипендиальной программы, по которой поступил, а затем делал визу, покупал билет на самолет и лекарства в дорогу. И пытался свыкнуться с мыслью: ты на два года уезжаешь в Китай.
Бесконечные разговоры с друзьями, семьей и пара сессий с психотерапевтом… И вот в конце августа я буквально прыгал от нетерпения: новая страна, новые люди, новая жизнь. Мне было всё равно на потенциальные сложности, почему-то очень хотелось уехать. Возможно, московская рутина уже совсем наскучила.
Короче, в начале сентября я оказался в Китае, а Китай оказался похожим на Россию больше, чем любая Европа.
Новые способы общения
Учиться в Китае я должен на английском, а китайского я не знаю вообще. И это доставляет проблемы каждый день. Дело в том, что в Китае — даже в Пекине, куда я приехал — практически не говорят на английском. А если и говорят, то лучше бы не… Слишком сильный акцент. Короче, самым эффективным способом общения стал онлайн-переводчик: просто забиваешь то, что хочешь сказать, а он переводит. Так нас тут даже понимают. Спасибо технологиям: можно сделать фотографию, и тебе сразу переведут все надписи. Как люди путешествовали без этого раньше?
Но если есть возможность объяснить что-то на английском — мы стараемся объяснить. Если надо, общаемся жестами, звуками, мычанием каким-то. Лишь бы нас понимали!
Труднее всего было заселиться в общежитие. Я с подругой, чемоданами, сумками и рюкзаками приезжаем на такси практически к кампусу университета. Возможно, если бы таксист нас правильно понял, мы бы подъехали прямо к самому зданию, но не страшно. Уставшие после перелета, без местного интернета и чудом зашедшие на территорию университета, где вход по пропускам, с трудом находим общежитие для иностранных студентов. Да, это целое — кстати, очень неплохое — здание. А внутри нас встречает женщина, которая вообще не понимает английский.
Мы, очевидно, не единственные студенты, не знающие китайского. Так подумал я и решил на пальцах объяснять, что мы хотим просто заселиться. Не получилось! Нас спасла появившаяся из ниоткуда Лили — русская девчонка, которая уже третий год учится здесь. Первое, что сказала нам Лили:
— Эта женщина просит, чтобы выбрали себе китайские имена прямо сейчас. Ей сложно читать ваши русские.
Ах, сложно! Сложно? Я всё понимаю, но это вроде общежитие для иностранных студентов… К такому будто бы можно было подготовиться? Но спорить с женщиной мы не стали, как и выбирать себе китайские имена: пообещали, что позже с этим разберемся. Оказалось, это нормальная практика выбрать себе новое имя в Китае из пары приличных иероглифов и подписаться им в WeChat — главной китайской соцсети, чтобы местным было проще. Действительно новая жизнь!
Где работают российские карты
Для того чтобы написать эту колонку в Google Docs, мне потребовался VPN. Вы, конечно, слышали про Великий Китайский Firewall, блокирующий всё неугодное.
Камеры здесь на каждом углу, на одном перекрестке их может висеть с десяток. В центре у каждой станции метро есть палатка с парочкой полицейских — пару раз у меня даже проверили паспорт, когда я просто шел по улице. А внутрь студенческого кампуса вход либо по QR-коду, либо по Face ID.
Пока я пересекал границу в аэропорту, я умудрился несколько раз сдать свои отпечатки, сфотографироваться, заполнить «Код здоровья», пару раз отсканировать паспорт. Короче, есть ощущение жизни «под колпаком».
На второй день пребывания в Китае мы нашли McDonald’s. Вообще торговые центры — редкое место, где можно попробовать расплатиться наличкой или банковской картой (некоторые российские карты UnionPay здесь работают, например «Газпромбанка»). В основном все платят по QR-коду через WeChat Pay или AliPay — роскошь, доступная обладателям китайской банковской карты, которой у меня пока нет.
Но в McDonald’s каждый день не находишься — далеко и не очень здорово. Приходится адаптироваться к китайской еде. Кстати, и рис, и лапша здесь очень вкусные, а молодые фанаты азиатского Bubble Tea были бы в восторге — купить его можно на каждом углу и занедорого.
В первые же дни я столкнулся с проблемой там, где совсем не ожидал. Найти в Китае дезодорант оказалось настоящим испытанием. Мы дней пять искали более-менее большой супермаркет, да и в нем оказалось всего три на выбор, и все примерно одинаковые. Оказалось, в Китае дезиками просто не пользуются: у местных есть какой-то специфический ген, благодаря которому они не пахнут, когда потеют. Подтверждаем: запах пота за всё время в Китае я чувствовал только от себя, и то, пока не купил дезодорант. Вот такая специфика.
Короче, к концу первой недели в Китае я оказался с дезодорантом и больше не пахну, пару раз поел в McDonald’s, а еще начал учить китайский. Пока знаю лишь пару фраз, но уверен, что когда-нибудь научусь на нем разговаривать.
Мы также рассказывали, как колебания экономики Китая повлияют на российский рубль в ближайшее время.