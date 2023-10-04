Много камер, настоящий «Биг Мак» и поиски дезодоранта. Российский студент — о сложностях переезда в Китай

Бесконечные разговоры с друзьями, семьей и пара сессий с психотерапевтом… И вот в конце августа я буквально прыгал от нетерпения: новая страна, новые люди, новая жизнь. Мне было всё равно на потенциальные сложности, почему-то очень хотелось уехать. Возможно, московская рутина уже совсем наскучила.



Короче, в начале сентября я оказался в Китае, а Китай оказался похожим на Россию больше, чем любая Европа.



Новые способы общения

Учиться в Китае я должен на английском, а китайского я не знаю вообще. И это доставляет проблемы каждый день. Дело в том, что в Китае — даже в Пекине, куда я приехал — практически не говорят на английском. А если и говорят, то лучше бы не… Слишком сильный акцент. Короче, самым эффективным способом общения стал онлайн-переводчик: просто забиваешь то, что хочешь сказать, а он переводит. Так нас тут даже понимают. Спасибо технологиям: можно сделать фотографию, и тебе сразу переведут все надписи. Как люди путешествовали без этого раньше?