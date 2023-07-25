«Пришлось освоить перфоратор». Как жены мужчин, уехавших на СВО, справляются одни — с детьми, ипотеками и бытом

Одиночество — новая данность в жизни женщин, проводивших мужей на спецоперацию. Теперь они сами воспитывают детей, решают бытовые вопросы, которые раньше брал на себя муж, а кто-то даже впервые устроился на работу. НГС нашел и записал рассказы трех сибирячек — все они признаются, что разлука, а не быт, дается им тяжелее всего, поэтому они запрещают себе читать новости. Вот их истории.
«О себе я думаю в последнюю очередь». Евгения, села за руль
Мужа Евгении (имя изменено по ее просьбе) призвали в октябре. Это не стало неожиданностью для семьи, потому что, как говорит Евгения, муж «и так туда рвался».
— Сложно морально, оторвали человека от семьи. У нас машина полтора месяца в гараже простояла, просто раньше он на ней ездил. И вот мне пришлось сесть за нее. Всё, что касается технической стороны жизни, — всё далось сложно. Мы где-то друг друга подстраховывали, ребенка из школы забирали и вообще кого-то отвезти, подвезти… То, что делили пополам, теперь свалилось на одну голову, — объясняет она.
Родственники и друзья семьи, как вспоминает Евгения, сразу же откликнулись и предложили свою помощь:
— Где-то что-то перенести, прикрутить, подвезти… Другое дело, что стараешься всё своими силами делать. Да и неудобно людей дергать, у всех свои семьи, дела. Вообще, мы всегда всё с Мишей (имя военнослужащего изменено в соответствии с законодательством РФ) делали вместе, поэтому я, наверное, больше, чем остальные, была готова к его отъезду. Я работала, водила машину, ездила на дачу…
Финансовые трудности семью, со слов Евгении, не затронули, хотя она признаётся, что выплат мужу пришлось подождать. Недавно ее дочь получила бесплатную путевку в лагерь, но и это пришлось требовать («пока повыше не позвонишь, ничего не сдвинется»).
— Младшая дочь (старший сын уже совершеннолетний) очень сильно переживала. Мы до сих пор, если честно, ей всё не говорим. Хотя она догадывается, наверное. Но говорим ей, что папа на учениях, что он солдат обучает и в боях не участвует. Мы обращались к психологу, причем нам и бесплатно предоставляли, как семьям военнослужащих, но мы всё равно пошли к платному. Дочери здорово помогли, но у нее легкая депрессия. У меня, наверное, тоже. Но это ладно… О себе я думаю в последнюю очередь, дел и так много. А вообще, конечно, надо тоже сходить, — рассуждает Евгения.
В мае Михаил приехал в Новосибирск на две недели отпуска. Он, по признанию жены, первую неделю только «привыкал к дому» и адаптировался. Он чутко спал, вздрагивал от любого шума и был постоянно в напряжении:
— Раньше его из пушки не разбудишь, а сейчас… У него должность командная, и вот командира он так и не выключил. Последние дней пять он вроде бы отмяк, корка отпала, и мы увидели прежнего папу. Потом съездили на дачу, он там где-то что-то подколотил, машину осмотрел, хотя я тоже стараюсь за ней следить.
В середине мая Михаил уехал, а Евгения с головой погрузилась в заботу о даче. Это, по ее словам, теперь ее отдушина.
— Всё это дикий стресс. Вечно в тревоге, в ожидании, состояние у меня близкое к депрессии. Здоровье меня тоже подвело, вероятно, от стресса. Теперь из кабинета стоматолога не вылезаю, — признаётся она.
«Многие так живут».
19-летняя Маргарита, осталась с двумя детьми
У 19-летней Маргариты из Кыштовского района ситуация несколько отличается от того, чем делится Евгения, — ее муж, Ильнур (имя изменено по требованиям законодательства) решил подписать контракт.
— По национальности он татарин, родился в Кыштовском районе, в деревне Усманка, на данный момент ему 21 год. Он только пришел из армии, мы начали жить в самом Кыштовском районе. Сказал мне, что его и так рано или поздно заберут, поэтому пошел подписывать контракт. Сказал, что это его долг, — говорит она.
Ильнур ушел 15 июня, и по-настоящему, как признаётся его жена, к одиночеству она еще не привыкла. До этого Ильнур работал и «во всём помогал» — у них двое детей, 3 года и 1,3 года. Про финансовые трудности она не хочет говорить, поскольку, с ее слов, никогда не интересовалась, сколько Ильнур зарабатывает и сколько теперь будет получать как контрактник.
— Со всеми проблемами мы справлялись вместе, он очень надежный. Первое время было не так тяжело физически, как морально, очень сильно не хватало его, дети тоже сильно скучали, но мысли только о хорошем. Стараюсь себя настраивать. Вообще, мы с ним говорили, до того как он ушел, обсуждали, что теперь будет. Но многие так живут, все справляются, и мы молодые, справимся, в этом нет ничего трудного, тем более у нас очень много родственников, они никогда не откажут в помощи, всегда помогают, — уверена Маргарита.
По ее словам, ей повезло — у них нет хозяйства, они живут в квартире. Соседка по квартире — ее мама, которая теперь помогает Маргарите управляться с детьми:
— Пока что еще не было так сложно, как я думала, всего лишь только месяц прошел. Ну и мы на связи пока. Старшему ребенку часто показываю фото папы и говорю, что он скоро вернется.
«Всё-всё-всё теперь на мне». Анастасия, впервые устроилась на работу
Анастасия говорит, что у нее традиционная семья: муж всегда работал, пока она занималась детьми. У них их двое — 10 и 7 лет.
Как рассказывает она, ее супруг — десантник, чем очень гордится. Поэтому в их семье Дню ВДВ всегда придавалось большое значение. К этому, по ее словам, приобщали и детей:
— У мужа патриотические чувства, он и нас к этому приучил. Он даже каждый год ездил на сборы, потому что в президентском резерве состоял. А у меня получился вначале один декрет, потом второй, на работу я не выходила. А тут ему повестка… У нас дети, ипотека, большая ответственность за семью. Тяжело, конечно, потому что даже нет возможности с ним посоветоваться, узнать его мнения по каким-то бытовым, техническим делам. То есть теперь всё через мои руки проходит — какие-то финансовые вещи, платежи, что-то по здоровью детей, бытовые вещи, ремонт. Всё-всё-всё теперь на мне.
По словам Анастасии, ее мама и свекровь живут далеко и помочь с детьми не могут, так что ей пришлось крутиться одной, чтобы успеть забрать старшего из школы, отвезти на соревнования, а потом прийти за младшим в детский сад. Иногда на несколько часов она оставляет детей дома одних — те уже адаптировались.
Она говорит, что первое время сильно переживала и даже звонила мужу, чтобы поплакать в трубку, но тот ей «жестко объяснил», что теперь ей придется решать проблемы самой. Анастасия решила взять себя в руки и устроилась на работу — впервые в жизни.
А недавно она сдала на права, это, со слов Анастасии, тоже был способ перестать переживать и отвлечься.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
— Муж сказал, что я теперь ответственная за всё. Поэтому я собралась, вот на права сдала, перестала читать новости, потому что это невозможно, постоянно пережевываешь это в себе. Планировали мы ремонт делать, а он уехал… Так что для меня самое трудное сейчас — взять ответственность за принятие решений, даже что-то по ремонту, по быту. Но мне помогло, что муж дал добро, доверился мне. Потом тяжело было на одно обеспечение мужа жить, я развиваться начала, устроилась на удаленную работу. Да, это сетевой маркетинг, но это деньги и помощь семье. Хотя я всегда мужу говорила, что я столько, как ты, не заработаю, столько, сколько и должен кормилец семьи, чтобы ее содержать. Поэтому сейчас я хоть как-то кручусь, — объясняет она.
В конце июня стало известно о пятерых сибиряках, попавших в плен, — все они мобилизованные.