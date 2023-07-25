«Пришлось освоить перфоратор». Как жены мужчин, уехавших на СВО, справляются одни — с детьми, ипотеками и бытом

— Раньше его из пушки не разбудишь, а сейчас… У него должность командная, и вот командира он так и не выключил. Последние дней пять он вроде бы отмяк, корка отпала, и мы увидели прежнего папу. Потом съездили на дачу, он там где-то что-то подколотил, машину осмотрел, хотя я тоже стараюсь за ней следить.



В середине мая Михаил уехал, а Евгения с головой погрузилась в заботу о даче. Это, по ее словам, теперь ее отдушина.



— Всё это дикий стресс. Вечно в тревоге, в ожидании, состояние у меня близкое к депрессии. Здоровье меня тоже подвело, вероятно, от стресса. Теперь из кабинета стоматолога не вылезаю, — признаётся она.

