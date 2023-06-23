Пятеро сибиряков попали в украинский плен: что известно о них и как их будут вызволять

Пятеро жителей из Барабинска и Барабинского района Новосибирской области оказались в украинском плену. Информацию об этом подтвердили НГС уполномоченная по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева и депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко. Ранее видео с участием двух мужчин, которые проживают в Барабинске и были взяты в плен, распространялись по различным телеграм-каналам. В них мужчины рассказали обстоятельства своего попадания в плен.
Что предпринимается
— Эти видео активно пересылаются во всех чатах. Люди спрашивают, что делается, как ребят вернуть. Находятся те, кто осуждает пацанов. В первый же день после появления видео — по всем ребятам направлены обращения уполномоченному по правам человека в Новосибирской области, уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, Министерство обороны РФ, а также в Комитет семей воинов Отечества Новосибирской области. Это, пожалуй, полный список, куда можно обратиться. Все эти организации и люди уполномочены и занимаются такими непростыми ситуациями, — написал у себя во «ВКонтакте» депутат Константин Терещенко.
Корреспонденту НГС он пояснил, что с четырьмя барабинцами в плену были опубликованы видео, пятый мужчина позвонил жене и сообщил о том, что находится в плену. Все они мобилизованные.
— Я всех этих ребят знаю, потому что я был несколько раз у них в расположении. Ребята все надежные, достаточно смелые. По ситуации, которая случилась… ну там было все непросто, поэтому случилось то, что случилось. Родители и весь район переживает, но все обращения мы направили. Честно скажу, в первый раз за время проведения СВО столкнулся с подобным (имеется в виду плен. —
Уполномоченная по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева, подтвердила корреспонденту НГС, что работа по барабинцам уже ведется:
— По информации, которую мне выслала уполномоченная по правам человека в Российской Федерации, она обратилась в Красный Крест. 27 июня я буду принимать [членов семей] в Барабинске — мы лично с ними встретимся и обсудим ситуацию. От родственников было коллективное обращение.
Вместе с Ниной Шалабаевой 27 июня в Барабинск отправится глава регионального штаба комитета семей воинов Отечества Наталья Курина, которая держит связь с родственниками пленных барабинцев. От комментариев она отказалась.
Кто попал в плен
Как сообщил НГС Константин Терещенко, в числе пятерых мужчин есть как жители Барабинска, так и жители Барабинского района. Все они примерно одного возраста —
— Это молодые ребята, прошедшие службы, но при этом, когда они получили повестки, они пошли исполнять свой долг.
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