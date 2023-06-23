Пятеро сибиряков попали в украинский плен: что известно о них и как их будут вызволять

Корреспонденту НГС он пояснил, что с четырьмя барабинцами в плену были опубликованы видео, пятый мужчина позвонил жене и сообщил о том, что находится в плену. Все они мобилизованные.



— Я всех этих ребят знаю, потому что я был несколько раз у них в расположении. Ребята все надежные, достаточно смелые. По ситуации, которая случилась… ну там было все непросто, поэтому случилось то, что случилось. Родители и весь район переживает, но все обращения мы направили. Честно скажу, в первый раз за время проведения СВО столкнулся с подобным (имеется в виду плен. — Прим. ред. ), поэтому было непонятно. Сейчас уже понимание есть, — сообщил Константин Терещенко.

