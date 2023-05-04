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Спецоперация на УкраинеОбзор

Беспилотники атаковали Кремль, Киев отрицает свою причастность: новости СВО за 3 мая

Главные события за последние сутки

Два беспилотника атаковали Кремль сегодня ночью

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 3 мая.

В Киеве заявили, что непричастны к атакам на Кремль

Пресс-служба президента РФ сообщила о том, что Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю — на него были нацелены два беспилотника. В официальном заявлении Кремля уточнили, что беспилотники вывели из строя военные и сотрудники спецслужб, применив системы радиолокационной борьбы. От падения БПЛА никто не пострадал.

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Уничтожение одного из беспилотников

Видео: ТВЦ / Т.me

Первый беспилотник взорвался над Сенатским дворцом, его крыша впоследствии загорелась. Обломки второго аппарата упали на территорию Кремля.

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Подлет одного из беспилотников к Кремлю

Видео: Совбез / Т.me

В телеграм-каналах распространяют несколько видеозаписей, на которых можно заметить подлет беспилотника к Кремлю и его уничтожение, а также последствия случившегося.

В Кремле расценили атаку как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ», отметив, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры «там и тогда, где и когда посчитает нужным». Однако график президента РФ не изменился, и он продолжил работать в обычном режиме

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал попытку атаки московского Кремля дронами.

По его словам, «Киев не атаковал ни Путина, ни Москву».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что отменять парад на Красной площади на 9 Мая из-за инцидента не станут, Владимир Путин примет участие в торжествах.

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что с 3 мая запуск беспилотников в столице запрещен. Исключение сделано только для аппаратов, которые используются по решениям органов государственной власти. В Смольном заявили, что в Санкт-Петербурге ввели аналогичный запрет. Он будет действовать до 15 мая.

За ходом событий вы можете следить в онлайн-трансляции на MSK1.RU.

Пригожин заявил, что контрнаступление Украины началось

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что наступление украинской армии уже началось. Аудиозапись об этом опубликовала его пресс-служба.

— Я считаю, что наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось. Мы видим высочайшую активность вражеской авиации. Мы видим его высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта, — заявил Пригожин.

Он заявил, что ВСУ также активизировались за пределами исторических границ Украины, говоря об атаках беспилотников по территории РФ.

— Поэтому я считаю, что уже всё пошло. Когда это перейдет в активную фазу? Думаю, что в ближайшее время, может быть, дни, — добавил Пригожин.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщал, что США осведомлены о намерении ВСУ начать контрнаступление в ближайшие недели, а в Киеве заявили, что контрнаступлению мешает погода.

Детей участников СВО хотят зачислять в детсады в первую очередь

Члены рабочей группы по вопросам СВО внесли в Госдуму законопроект, по которому дети участников спецоперации получат право на первоочередное зачисление в школы, детские сады и летние оздоровительные лагеря. Об этом в среду в своем телеграм-канале сообщил глава рабочей группы, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Также чиновник уточнил, что проект будет распространяться и на усыновленных детей.

На сегодняшний день право на первоочередное зачисление есть только у детей военнослужащих. Дети добровольцев таких льгот не имеют. Поэтому, по словам Турчака, внесенный законопроект решит эту правовую коллизию в пользу семей погибших бойцов.

— Это противоречит общей концепции предоставления льгот и гарантий на общих для всех участников СВО и членов их семей условиях, о которой мы недавно говорили с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, при гибели военнослужащего данная льгота снималась с его детей, хотя очевидно, что о них государство должно позаботиться в первую очередь, — написал Турчак.

Беспилотник упал на нефтебазу в Краснодарском крае

В ночь на 3 мая на территории нефтебазы в порту Тамань в поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Огонь охватил 1200 квадратных метров. По данным губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, в результате ЧП жертв и пострадавших не было.

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Момент падения беспилотника на резервуар попал на камеры видеонаблюдения

Видео: Раньше всех. Ну почти. / Т.me

Источник 93.RU рассказал, что причиной пожара стал удар беспилотников.

— Один сбили, второй долетел до цели, — сообщил источник.

Очевидец рассказал, что загорелся наполненный маслом резервуар.

ФСБ сообщила о предотвращении покушения на главу Крыма

ФСБ сообщила, что российские спецслужбы предотвратили серию терактов в Крыму, которые планировало Главное управление разведки Минобороны Украины. По информации ФСБ, украинские спецслужбы готовили покушение на руководство Крыма — главу республики Сергея Аксенова, председателя парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Также мишенями для готовящихся терактов были объекты транспортной инфраструктуры.

Как установила контрразведка, украинские спецслужбы прятали компоненты бомб в бытовых электроплитах, и таким образом завозили их в Россию из Болгарии через Турцию и Грузию. Отправкой занимались российские коммерсанты, которые ничего не подозревали о содержимом грузов.

При обысках у членов преступной группы нашли пять готовых к применению СВУ, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании общей массой около шести килограммов. Также ФСБ обнаружила электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств, трекеры для слежки и средства связи.

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Изъятая взрывчатка идентична той, которую использовали при подрыве железнодорожных путей в Крыму 23 февраля. Возбуждены уголовные дела, подозреваемые дают признательные показания, расследование продолжается.

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