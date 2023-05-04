Беспилотники атаковали Кремль, Киев отрицает свою причастность: новости СВО за 3 мая

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что с 3 мая запуск беспилотников в столице запрещен. Исключение сделано только для аппаратов, которые используются по решениям органов государственной власти. В Смольном заявили, что в Санкт-Петербурге ввели аналогичный запрет. Он будет действовать до 15 мая.



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Пригожин заявил, что контрнаступление Украины началось

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что наступление украинской армии уже началось. Аудиозапись об этом опубликовала его пресс-служба.

