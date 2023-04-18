Боец ЧВК из Новосибирской области погиб в спецоперации. Его тезка был судим за кражу пледа, телевизора и шоколада

В Новосибирской области простятся с погибшим в спецоперации 40-летним Анатолием Федоровым. Сообщение о его гибели опубликовала официальная группа местного издания «Знамя труда» (учредитель — ГАУ НСО «Издательский дом "Советская Сибирь"») в соцсети «ВКонтакте».
— Анатолий Федоров родился 15 октября 1982 года в селе Кушаги. Там же окончил среднюю общеобразовательную школу. Рос спортивным мальчиком, имел хорошие оценки, увлекался рыбалкой, дружил со сверстниками. По складу характера был решительным человеком, а потому молодой человек принял предложение отправиться в зону СВО, — говорится в сообщении газеты.
Там же говорится о том, что Анатолий Фёдоров был бойцом ЧВК «Вагнер».
В Кушагинском сельсовете корреспонденту НГС сообщили, что мужчина имел судимости. Детей у него не осталось.
Его похороны назначены на 19 апреля.
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На сайте Татарского районного суда можно найти несколько приговоров, вынесенных полному тезке Анатолия Васильевича Федорова. 8 лет и 1 месяц лишения свободы он получил за незаконный сбыт наркотиков, освободился условно-досрочно, но в 2019 году попал в колонию вновь. Как говорится в тексте приговора, Анатолий Федоров украл плед и комплект постельного белья из дома знакомой, затем похитил пакет с бутылками алкоголя, шоколадом и сыром-косичкой из магазина, а также рассчитывался украденной банковской картой за покупки — например, купил семечки и бутылку водку. Он получил 3 года лишения свободы в ИК строгого режима, освободился условно-досрочно. В 2022 году, как следует из текста приговора, отмечая свое освобождение, он вместе с другом украл из дома односельчанина телевизор и другую технику. Его осудили на 2 года и 2 месяца.
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