Боец ЧВК из Новосибирской области погиб в спецоперации. Его тезка был судим за кражу пледа, телевизора и шоколада

На сайте Татарского районного суда можно найти несколько приговоров, вынесенных полному тезке Анатолия Васильевича Федорова. 8 лет и 1 месяц лишения свободы он получил за незаконный сбыт наркотиков, освободился условно-досрочно, но в 2019 году попал в колонию вновь. Как говорится в тексте приговора, Анатолий Федоров украл плед и комплект постельного белья из дома знакомой, затем похитил пакет с бутылками алкоголя, шоколадом и сыром-косичкой из магазина, а также рассчитывался украденной банковской картой за покупки — например, купил семечки и бутылку водку. Он получил 3 года лишения свободы в ИК строгого режима, освободился условно-досрочно. В 2022 году, как следует из текста приговора, отмечая свое освобождение, он вместе с другом украл из дома односельчанина телевизор и другую технику. Его осудили на 2 года и 2 месяца.