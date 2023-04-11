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Фоторепортаж

Пепла по колено! На Камчатке после извержения вулкана засыпало все поселки в округе (впечатляющие фото и видео)

Серым стало всё: леса, дома, дороги

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Сегодняшнее извержение вулкана Шивелуч считают сильнейшим за последние десятки лет

Сегодняшнее извержение вулкана Шивелуч считают сильнейшим за последние десятки лет

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На Камчатке произошло мощнейшее извержение вулкана Шивелуч. Исполин выпустил клубы пепла на высоту более чем 20 километров. И всё вокруг стало серым. Солнца не было видно полдня, несмотря на то, что извержение произошло ранним утром. Местные власти провели оперативное совещание и отправились на инспекцию места ЧП. Показываем тревожные и одновременно завораживающие кадры из окрестностей: пеплом покрыло поселки в радиусе десятков километров.

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки высотой 3283 метра над уровнем моря. Он включает три основные структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Возраст вулкана — 60–70 тысяч лет. Расстояние от Шивелуча до Петропавловска-Камчатского — 440 км, до поселка Ключи — 47 км, до села Крутоберегово — 98 км, до Усть-Камчатска — 87 км.

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В поселке Ключи Усть-Камчатского района выпало рекордное за последние 60 лет количество пепла: слой толщиной около 8,5 см

Видео: Владимир Солодов / Vk.com

По предварительным расчетам ученых, высота пеплового облака составила 15–20 километров в Усть-Камчатском районе.

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Облако пепла заволокло всё небо

Видео: Олег Бондаренко УКМР / T.me

Из-за извержения в поселке Ключи сейчас неблагоприятная обстановка с водоснабжением, в поселке Майском были перебои в подаче электроэнергии, а все поселения в округе покрыл слой пепла толщиной 8–10 сантиметров.

Такая ситуация наблюдалась всего через четыре часа после извержения

Такая ситуация наблюдалась всего через четыре часа после извержения

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Засыпало дома и дороги

Засыпало дома и дороги

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Глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондаренко предложил перевести детей на дистанционное обучение на ближайшие десять дней.

— То, что я сейчас увидел здесь своими глазами... Невозможно будет детям в школу пройти, да и вообще нахождение здесь детей, по большому счету, под вопросом, — написал Бондаренко у себя в телеграм-канале.

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Инспекции проверяют дороги в местах скопления пепла

Видео: ИВиС ДВО РАН / T.me

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Местные жители лепят пепловиков

Местные жители лепят пепловиков

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Но в случившемся находят и позитив: когда еще представится возможность сделать пепельного ангела

Видео: ИВиС ДВО РАН / T.me

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