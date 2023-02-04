«Туристов дурят только так»: переехавшая в Турцию россиянка — о местных обычаях, мужчинах и салонах красоты

Екатерина Гурбуз из Переславля вот уже три года как сменила провинцию российскую на турецкую. Девушка переехала из Ярославской области поближе к Средиземному морю — в турецкий город Анталья.
Рассказываем ее историю.
«Скучаю по нашему хлебу»
В родном Переславле Екатерина работала сперва в фармкомпании, затем — в салоне красоты. В
— С 2017 года приезжала в Турцию. Сначала жила 3–4 месяца в Турции, 3–4 месяца дома. Приехала в город Анталья, район Лара, и сразу он мне полюбился. Мыслей вернуться особо и не было, а сейчас и вовсе нет. Я отвыкла от России. Год назад приезжала, всё другое. Единственное — очень скучаю по нашему хлебу, черному переславскому. Я серьезно. Если другие русские продукты у нас продают прям рядом с домом, хлеба нет, — рассказала в беседе с корреспондентом 76.RU Екатерина.
Привыкать к культуре долго не пришлось, все-таки Екатерина здесь уже многое повидала, мириться приходилось лишь с менталитетом.
— Когда я только переехала, я была наивной. По поводу ВНЖ меня дважды обманывали. Почему я уезжала-приезжала — из-за визы. Так бы я, может, раньше осталась. Сейчас я уже матерая, всё знаю, — рассказывает героиня. — В такси могут кругами возить, чтобы побольше за поездку получить. Раньше я не следила за дорогой. Сейчас на турецком с водителем разговариваю и не даю себя обмануть.
Решение о переезде наша героиня приняла в сложный для всего мира ковидный год. Это затрудняло не только пересечение границы, но и встречи с возлюбленным. Первые месяцы отношений — словно сюжет турецкого сериала.
«Южные мужчины, они горячие»
Екатерина хорошо освоилась в городе еще в те поездки, когда оставалась в стране с перерывами в несколько месяцев. Почти сразу она столкнулась с волной внимания со стороны местных мужчин. Несмотря на то что девушка не искала знакомств, ее директ разрывался от сообщений с комплиментами.
— Мужчины-турки — это отдельная тема. Они очень разные, есть те, кто ищет приключений, потому что туристок много и всё интересно. Я помню, что у меня был завален инстаграм (деятельность соцсети запрещена в РФ, компания Meta, куда она входит, признана в России экстремистской) сообщениями: «Привет, как дела», «Я хочу на тебе жениться». Бывает, даже и альфонсы встречаются. Я осторожничала, в основном не отвечала, — рассказывает Екатерина.
По словам нашей героини, если турок полюбил по-настоящему, он сделает для своей женщины всё. Но не только благими намерениями и заботой славятся местные. Южный характер говорит о многом.
— Турецкие мужчины от русских отличаются темпераментом. Если наши мужчины спокойные, то турки — это же южные мужчины, они горячие. Если мужчина-турок разозлился, он будет орать. Я раньше пугалась. Лучше сесть и молчать или вообще уйти в другую комнату. Он проорется и потом будет говорить как ни в чём не бывало, — рассказала о нравах Екатерина. — У меня, слава богу, муж спокойный, я видела и другие конфликты. Там летит всё, и это тоже нормально.
Со своим мужчиной Екатерина познакомилась, как подобает в городе-курорте: в один из рабочих дней подруга позвала ее на пляж — попить свежевыжатых соков и отдохнуть под шум моря. Именно там Екатерина встретила своего Серкана Болата (герой известного турецкого сериала про любовь. — Прим. ред.). Так и закрутился совсем не курортный роман.
— Днями я работала удаленно дома, а вечером — ясак, то есть запрет на выход из дома. Если поймают — штраф. Я тайком к нему ездила на такси, сбегала, это было очень романтично, — поделилась воспоминаниями переславна. — На такси можно было ездить, но полицейские могли остановить машину и спросить цель поездки.
А вскоре пара поженилась, сейчас Екатерина воспитывает дочку.
К родству с иностранцем, несмотря на все стереотипы и предрассудки, родители со стороны Екатерины отнеслись по-доброму. Теща души не чает в зяте. То же самое и со стороны турецкой свекрови. Екатерина уже по привычке называет ее «мама».
— Родители мужа строгие, придерживаются правил. Хорошо меня приняли, и никто не склоняет поменять веру, — поделилась девушка.
«Это бич страны»
Кажется, что жизнь у Средиземного моря с любимым мужчиной не может иметь недостатков. Идеальную восточную сказку о переезде портит реальность. В турецкой Анталье, о которой многие русские женщины только мечтают, полно своих минусов. И об этом Екатерина говорит без утаивания.
— Турки любят много врать. Для них это нормально. Например, тот же сервис: собрать кроватку, что-то привезти. Они скажут, что приедут завтра, но нет, они не приедут. Даже знакомый меня два раза подводил. Просила отвезти меня в аэропорт, а он дважды не приезжал, говорил, что проспал, — поделилась Екатерина.
Горные и морские пейзажи неприглядно дополняет мусор. Екатерина говорит, что ее шокировало отношение местных к своему же городу. И хоть турецкие власти пытаются решить проблему, выходит это пока не слишком успешно.
— Они могут выкинуть из окна машины или во время прогулки. Но сейчас принят закон о том, что за такое будут штрафовать. Для меня, как любителя природы и животных, очень сладко на сердце после этого, — добавила женщина.
Обилие туристов из-за отдыха в стиле All inclusive сделало турецкий народ более свободным. Некоторые мужчины даже стали пить алкоголь, но подобное встречается лишь в туристических городах.
Турция — мусульманская страна. Мусульманам запрещено пить алкоголь.
— В Анталье — да, всё расхлябано, там мужчины могут выпить пиво. В глубинке, в нетуристической Турции, мужчины вообще не пьют алкоголь, — делится Екатерина. — В небольших городах мужчины сидят, общаются, пьют чай литрами, грызут семечки и курят. Да, курят здесь много. Это бич страны.
И еще одно удивление Екатерины, связанное с религией: традиция есть мужчинам и женщинам раздельно.
— Правило заключается в том, что женщины едят то, что осталось от мужчин, — говорит Екатерина.
Из приятных и неочевидных открытий Турции Екатерина назвала отношение местных к животным. Здесь все подкармливают кошек и собак, которые живут на улице.
Инфраструктура вполне сравнима с российской, сервисы доставки и маркетплейсы работают отлаженно, но требуют серьезной работы бьюти-сфера и больницы.
— Меня поражает то, что нельзя вызвать на дом врача. Да и скорая не всегда приедет. Только если ты совсем помираешь, то приедет. Когда мой муж болел гриппом, нам пришлось ехать на такси в больницу. Не хватает простого: чтобы вызвать скорую помощь — и к тебе приедут и помогут, — поделилась героиня.
Екатерина также поддержала мнение о том, что российские бьюти-мастера лучшие.
— Турки не умеют красить волосы, делать педикюр и маникюр. Выходцы из СНГ — Украина, Беларусь, Казахстан, мы. Их хвалят и турчанки тоже, — говорит девушка. — У нас рядом с домом есть салон, там на вывеске специально указано: «У нас есть русский мастер».
Годы, проведенные в Турции, изменили нашу героиню. Как признается в разговоре сама Екатерина, она стала более заботлива и, так же как и местные, подкармливает бездомных животных. Стала чаще прибираться — научилась лайфхакам турецких домохозяек — и стала более открыта к людям.
— Я многому научилась у турчанок. Всяким полезным лайфхакам, как убирать дом. Бытовая химия здесь суперская, — рассказывает Екатерина. — Да и на улице, если кто-то что-то спрашивает, всегда подскажу.
Помогать приходится и русскоязычному населению, которого в последние годы стало заметно больше, и местным.
Кстати, мысли о России есть, но только в туристическом плане. Екатерина очень хочет познакомить своего супруга с нашими красотами и показать родину.
— В Россию мы собираемся, я хочу ему и Суздаль показать, и Переславль-Залесский, и Ярославль обязательно — всё хочу показать. Поедем, когда ребенок будет постарше, — добавила о планах героиня.