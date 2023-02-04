«Туристов дурят только так»: переехавшая в Турцию россиянка — о местных обычаях, мужчинах и салонах красоты

По словам нашей героини, если турок полюбил по-настоящему, он сделает для своей женщины всё. Но не только благими намерениями и заботой славятся местные. Южный характер говорит о многом.

— Турецкие мужчины от русских отличаются темпераментом. Если наши мужчины спокойные, то турки — это же южные мужчины, они горячие. Если мужчина-турок разозлился, он будет орать. Я раньше пугалась. Лучше сесть и молчать или вообще уйти в другую комнату. Он проорется и потом будет говорить как ни в чём не бывало, — рассказала о нравах Екатерина. — У меня, слава богу, муж спокойный, я видела и другие конфликты. Там летит всё, и это тоже нормально.

Со своим мужчиной Екатерина познакомилась, как подобает в городе-курорте: в один из рабочих дней подруга позвала ее на пляж — попить свежевыжатых соков и отдохнуть под шум моря. Именно там Екатерина встретила своего Серкана Болата (герой известного турецкого сериала про любовь. — Прим. ред.). Так и закрутился совсем не курортный роман.