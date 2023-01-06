«Ах ты прощелыга!» и «От мымры слышу». Забавные слова, которые вышли из употребления (а вы их знали)

Итак, наша познавательная страничка с некоторыми словами, вышедшими из обихода. Какие-то вы знаете и, может быть, раньше употребляли, а какие-то услышите в первый раз.

Прощелыга

Мое любимое слово. Забавное, звучное и немного снисходительное к тому, кого так называют. «Прощелыга» — это по-нашему, по-современному, «мошенник, хитрец», но больше с оттенком неудачливости, беспечности и пижонства. Из старых синонимов — «плут, плутишка, пройдоха».

— Я похож на какого-то стилягу. На прощелыгу!

(х/ф «Покровские ворота»)

