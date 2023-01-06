«Ах ты прощелыга!» и «От мымры слышу». Забавные слова, которые вышли из употребления (а вы их знали)

Наш великий русский язык, как и другие языки, меняется постоянно, приобретая что-то новое и отправляя на покой слова, ставшие ненужными. В последние десятилетия история менялась круто, и многие выражения, которые вы слышали еще в детстве, сейчас уже стали устаревшими. А ведь в значительной степени это были интересные, звучные слова! Давайте вспомним, как говорили еще совсем недавно, в те времена, когда были живы носители этого языка, родившиеся в начале XX века. Выражения собирал Дмитрий Косенко.
Итак, наша познавательная страничка с некоторыми словами, вышедшими из обихода. Какие-то вы знаете и, может быть, раньше употребляли, а какие-то услышите в первый раз.
Прощелыга
Мое любимое слово. Забавное, звучное и немного снисходительное к тому, кого так называют. «Прощелыга» — это по-нашему, по-современному, «мошенник, хитрец», но больше с оттенком неудачливости, беспечности и пижонства. Из старых синонимов — «плут, плутишка, пройдоха».
— Я похож на какого-то стилягу. На прощелыгу!
(х/ф «Покровские ворота»)
Шофёр
Вы, конечно, знаете, кто это — тот, кто рулит машиной, но вот в подавляющем большинстве люди давно перешли на слово «водитель». Раньше шофёрами называли тех, кто именно работал за рулем, а не просто водил свою личную машину. Это слово употреблялось в официальных документах. Потом исчезло из этих документов и осталось только в бытовой речи. До наших дней дошло разве что выражение «шофёрская комиссия», связанное с этим словом.
Автомашина
Оттуда же, из времен СССР. Так раньше часто называли автомобиль. Но «автомобиль» — самостоятельное слово, а «автомашина» — удлиненная версия просто «машины», поэтому, вероятно, это слово и исчезло, вернее сократилось.
Зазноба
Этого молодое поколение может уже и не знать. Зазнобой раньше называли женщину, которая, стало быть, вызывала в мужчине сильное любовное влечение. Слово связано с существительным «озноб» (ощущение холода), то есть человека при виде или упоминании его зазнобы бросало то в жар, то в холод. Забавно, что «зазноба» немного созвучна слову «заноза», которое тоже использовали для обозначения объекта любви: «занозила мне сердце».
Очковтиратель
Тоже замечательное звучное слово, которое совершенно исчезло из языка. По-нашему это «обманщик, шарлатан, врун». К втиранию обычных очков (которые для зрения) не имеет отношения — слово возникло в среде карточных игроков, где было свое понятие очка: на карты наносили дополнительные метки, а потом в случае надобности втирали их в сукно, то есть меняли номинал (например, семерка превращалась в шестерку).
Галдеж
— Что за галдеж стоит?
А это когда сразу несколько человек беспорядочно говорят или кричат, перебивая друг друга. Соответственно, есть и глагол «галдеть», причем применялся он в литературе не только к людям, но и, например, к стаям птиц: «Воробьи галдели».
Тележиться
Слово упоминается в песне про бабушку в исполнении Вячеслава Мясникова («Уральские пельмени») — что вы, мол, тележитесь? То есть по-нашему — «медлите, ленитесь, вошкаетесь, тормозите». Говорят, что слово имеет алтайские крестьянские корни и отсылает к медленной тяжелогруженой телеге.
Колобкова корова
Еще про медлительность и лень — «Ах ты ж колобкова корова!». Кроме медлительности дополнительный смысл — «бродить, шляться где попало». Предполагается, что выражение получило корни в крестьянской среде, где у одного крестьянина по фамилии Колобков корова не шла сразу домой после выгула, а шлялась, окаянная, по деревне.
Обрыбиться
— Прости, Надежда.
— Обрыбишься!
(х/ф «Любовь и голуби»)
Так Надежда отвечает деду Мите на просьбу о прощении. «Обрыбишься» — то есть по-нашему «обойдешься, перебьешься, обломишься». Слово имеет корни в рыбацкой среде, где изначально «обрыбиться» означало «поймать первую рыбу, найти рыбное место». Потом в СССР выражение приобрело противоположный смысл.
Мымра
Еще одно словечко, которое можно услышать в советском кино.
— Думаете, всё можете себе позволять — уничтожать, топтать, бить, да?
— Вас — да, и будет мало.
— Мымра!
(х/ф «Служебный роман»)
«Мымра» в русском языке — это «нудная, угрюмая, страшненькая, скучная женщина». Со времен 70-х слово как-то ушло в тень, хотя его смысл понятен, наверное, каждому. Может быть, потому, что некрасивых женщин стало меньше? А для ругательств теперь вместо мымры используют «сука» или «сучка».
Ротозей
Как можно догадаться по составу слова, оно образовано от «рот» и «зевать», изначально имело смысл — «засматриваться на что-то, праздно наблюдать без всякого толка». Дополнительное толкование — «тот, кому свойственна невнимательность, рассеянность, неудачливость».
— Куда ты смотрел, ротозей? — так можно сказать человеку, который допустил ошибку, не уследил за чем-то. В современном русском есть отличный синоним, оканчивающийся на «-яй», но нецензурный.
На этом наша минутка просвещения заканчивается. Но мы еще встретимся на нашей познавательной страничке и вновь поговорим о русском языке!
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