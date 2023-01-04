«Пьяные мужчины понесли куда-то». Снегурочка Забава рассказала о своих самых странных корпоративах

— Кто вы по профессии?



— По образованию я режиссер и учитель истории, всю жизнь сочетаю актерство и педагогику, без чего в нашей профессии никуда, как я считаю. Сейчас появилось много людей, которые считают, что можно купить костюмы, и вот уже вы Дед Мороз и Снегурочка, но я глубоко уверена, что этого недостаточно.



— Раньше вы получали 500 рублей. Сколько получаете сейчас?



— Сейчас за 500 рублей я даже не переоденусь. За выезд на дом мы берем 5 тысяч рублей. А за 6 часов корпоратива можно заработать 30 тысяч рублей. Я поняла со временем, что лучше сделать программу качественнее и брать больше денег, чем ставить меньшую цену и предлагать посредственность. Наши костюмы сшиты на заказ из хорошей ткани, очень красивые — ни у кого нет ничего подобного. Мы используем только профессиональный грим, Деда Мороза я старю, прорисовываю морщины. То есть это не банальные красные круги помадой на щеках, а качественный продуманный образ. У нас есть дымовое оборудование и машина с мыльными пузырями, микрофоны, петлички, колонки… В общем, всё, что нужно для качественного современного шоу.

