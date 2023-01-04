«Пьяные мужчины понесли куда-то». Снегурочка Забава рассказала о своих самых странных корпоративах

Наша Снегурочка за 17 лет в «профессии» сменила множество Дедов Морозов, отработала более тысячи елок и подарила новогоднее чудо неисчислимому количеству ребят и девчат. Она знает, как успокоить безутешно плачущих малышей, как вести себя с нетрезвыми взрослыми и как заработать за праздники приличную сумму денег.
О флиртующих с Дедом Морозом женщинах и краже Снегурочки нефтяниками рассказала NN.RU Ирина Забава. Уточним, что Забава — творческий псевдоним.
Сколько зарабатывает Снегурочка
— Ирина, вы становитесь Снегурочкой каждый Новый год уже 17 лет. Как вы попали в эту сферу?
— Я училась в колледже культуры и туда пришли люди, которые искали девушку на роль Снегурочки — выйти нужно было буквально минут на 10. Потом меня пригласили еще раз и еще. Я поняла, что мне это нравится, подходит мне по темпераменту, что это способ зарабатывать деньги. Единственный минус — не хотелось отдавать львиную долю прибыли организаторам. За выезд нам платили 500 рублей, и половину из этих денег надо было отдать. Поэтому едва мне исполнилось 18 лет, на следующий же день я открыла свое ИП, чтобы работать на себя.
— Кто вы по профессии?
— По образованию я режиссер и учитель истории, всю жизнь сочетаю актерство и педагогику, без чего в нашей профессии никуда, как я считаю. Сейчас появилось много людей, которые считают, что можно купить костюмы, и вот уже вы Дед Мороз и Снегурочка, но я глубоко уверена, что этого недостаточно.
— Раньше вы получали 500 рублей. Сколько получаете сейчас?
— Сейчас за 500 рублей я даже не переоденусь. За выезд на дом мы берем 5 тысяч рублей. А за 6 часов корпоратива можно заработать 30 тысяч рублей. Я поняла со временем, что лучше сделать программу качественнее и брать больше денег, чем ставить меньшую цену и предлагать посредственность. Наши костюмы сшиты на заказ из хорошей ткани, очень красивые — ни у кого нет ничего подобного. Мы используем только профессиональный грим, Деда Мороза я старю, прорисовываю морщины. То есть это не банальные красные круги помадой на щеках, а качественный продуманный образ. У нас есть дымовое оборудование и машина с мыльными пузырями, микрофоны, петлички, колонки… В общем, всё, что нужно для качественного современного шоу.
— И сколько получается за сезон? Когда этот сезон, кстати, начинается и когда заканчивается?
— Лично я — в среднем 200 тысяч. Заказы начинаются где-то с 20 декабря и длятся до старого Нового года. А однажды самый ранний заказ у нас был аж 5 декабря.
— Изменилась ли как-то ситуация с заказами из-за СВО?
— Да, очень! Сразу после объявления спецоперации на Украине у нас отменилось два больших заказа на проведение Масленицы (мы же не только новогодние праздники проводим). И к Новому году заказов тоже меньше, чем обычно. Но я считаю, что положительные эмоции всё же нужны. Дети ведь остаются детьми именно сейчас. А позже, возможно, уже поздно будет. Вера в чудо, к сожалению, имеет возрастное ограничение.
«Мой муж — совершенно особенный Дед Мороз!»
— Как вам удается совмещать работу учителем истории и аниматором?
— Я практически всё время нахожусь в декрете, так что работа учителем для меня, скорее, как хобби… У меня трое своих детей и два пасынка. В общей сложности пятеро!
— А кем работает муж?
— Мой муж — это мой Дед Мороз! Совершенно особенный Дед Мороз, ростом 2 метра 10 сантиметров, очень впечатляющий. Он когда появляется в дверях дома, все рты открывают, и на этом, можно считать, всё, деньги свои мы отработали! (Смеется.) Встретились с будущим супругом мы в школе — он к нам пришел новым физруком. Оказалось, что у нас много общего, он тоже обожает работать с детьми, и характер у него веселый. И последние 7 лет мы работаем вместе. До этого были многие другие Деды Морозы, артисты нижегородских театров. Но двухметровый продается лучше!
— Как к вашей работе относятся ваши дети?
— Младшему так и говорим: твои мама и папа — Дед Мороз и Снегурочка. Потому что вся внутренняя кухня у него на виду — как мы готовимся, стираем костюмы и так далее… А те, что постарше, на Новый год всегда отправлялись к бабушке и дедушке — видели меньше. Они знали, что мы актеры, что это наша работа. Но при этом где-то в мире есть настоящие Дед Мороз и Снегурочка… Всегда ждали подарка под елкой, то есть ощущение новогоднего чуда существовало и для них.
— А как вы сами относитесь к тому, что каждый Новый год приходится проводить вдали от семьи?
— В самом начале пути, однажды в январе, я приехала к родителям с новым пылесосом. И вот это оказалось гораздо важнее для меня по эмоциям. Когда все тратят деньги на Новый год, мы их зарабатываем. При этом в январские выходные мы почти всё время с семьей — в эти даты уже гораздо меньше заказов. Да и мой любимый человек всегда со мной!
Дед Мороз без бороды и суперактивные дети
— За 17 лет наверняка произошло много самых разных случаев...
— Да, случалось всякое! Однажды, например, я попросила знакомого заменить на один день моего постоянного Деда Мороза. Мы уехали в область, добирались целый час и, уже подъезжая, понимаем, что он оставил бороду в предыдущем месте. А как Дед Мороз может обойтись без бороды? Это же просто катастрофа! В итоге мы смогли найти накладную бороду прямо в той деревне. Но она, конечно, была уже не того качества. Заказчики сказали, что им всё понравилось, что всё в порядке, но я-то видела, что так не годится. С тех пор с тем Дедом Морозом я никогда больше не работала.
Из забавного… Это, наверное, тот случай, когда нам нужно было красиво выехать из заснеженного леса на санях. Ребенок смотрел в окно и должен был увидеть, как мы появляемся. Нам следовало выехать стоя, и вот лошадь двигается с места, и мы оба падаем! Я надеюсь, что ребенок этого всё-таки не видел.
А однажды нас вызвала семья, которая состояла из старшего поколения — мамы и папы, а также их взрослых детей, которые тоже уже были со своими супругами. Маленьких детей там не было. Но они заказали детскую программу. Мы переспросили, уверены ли они, в ответ на что нам сказали: «Да, да, с нами как с детьми, пожалуйста!» И мы провели для них детскую программу, и они были абсолютно счастливы, играли и веселились как дети!
Из страшного — это страх опоздать. Особенно
— С каким возрастом вам нравится работать больше?
— Раньше нравилось работать с детьми четырех-семи лет, потому что их внимание проще удержать, и при этом они еще верят в тебя. А сейчас, когда я стала профессиональнее, никакой разницы нет. Работаем с детьми с инвалидностью, работаем с подростками. Это, кстати, совершенно прекрасная отдельная категория. Они сейчас очень умные, развитые, но при этом еще дети. Для них у нас отдельная программа. Работаем с детками, которые вяло реагируют на происходящее, и с суперактивными тоже. Однажды очень активный ребенок лет пяти начал по нам лазать, как по дереву. Дедушка тут же сориентировался и предложил мальчику такую игру: за какое время он доберется до головы? В момент, когда мы находимся у людей в гостях, мы играем по их правилам и ко всем относимся искренне. Но, когда уходим, конечно, бывает такое, что чувствую себя абсолютно выпитой.
— А с нетрезвыми людьми какая специфика работы?
— Выпившие мужчины обычно любят, чтобы я ходила в мини-юбке — в моем костюме юбка двойная: есть короткая, а есть длинная. Но это было раньше — сейчас мы работаем в основном с солидными клиентами, и там короткая юбка уже неуместна. Что касается женщин, то они садятся на коленочки к Деду Морозу и флиртуют, при этом изображая из себя маленьких девочек.
Однажды мы проводили корпоратив в «Лукойле» для работяг. Женщины сняли шубу с моего Дедушки Мороза, а пьяные мужчины понесли меня куда-то. Просто подняли на руки и оправились к выходу. Я в тот момент подумала, что меня хотят украсть. Неясно, что было бы дальше, если бы Дед Мороз не застучал посохом об пол и не пригрозил, что праздник сейчас закончится. Они, видимо, поняли в тот момент, что это не шутка и праздник и впрямь закончится.
— Какие издержки есть в работе, а какие вещи, наоборот, самые любимые для вас?
— Из издержек — одежда. Моя обувь, например, подходит только для дома, а приходится иногда выходить на улицу. В капроновых колготках также очень холодно. А Дед Мороз, наоборот, вынужден париться в толстой шубе. Под нее же еще и нижняя одежда поддевается — объемная и оттого теплая.
А самые любимые мгновения — это, конечно радость детей и взрослых. Когда видишь искренние улыбки, веселье — это бесценно.