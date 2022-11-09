Военкомат прислал повестку моряку с затонувшего крейсера «Москва». Мать ищет его с апреля

30 декабря Михаил писал друзьям: «Знаете, кем я буду на корабле? Коком. Буду готовить на 500 человек. Остальные — уборщики с красивыми названиями». В Севастополе срочники встретили Новый год — пили колу и смотрели новогодний концерт по телевизору в части. После — стали выходить в море. «Связь с нами поддерживали только тогда, когда они были в порту. О спецоперации им не рассказывали, всё узнавал от нас, когда выходил в Сеть», — добавляет друг Михаила.



Одно из писем, которое писал Михаил, опубликовала в соцсетях его мать. «Что сейчас творится в мире, знаю только в общих чертах», — писал матрос с «Москвы» в начале марта и сетовал, что доллар уже 117 рублей — надо было покупать побольше акций «Майкрософта» на бирже.

